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Плита засияет как новая: гениальный трюк с уксусом и апельсиновой цедрой

Алексей Тесля
3 сентября 2026, 23:04
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Основой средства служит белый уксус, который помогает размягчать жир и удалять загрязнения.
Плита засияет как новая: гениальный трюк с уксусом и апельсиновой цедрой
Как отмыть кухонную плиту / Колаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему уксус смешивают с апельсином
  • Как сделать чистящее средство своими руками
  • Как использовать состав на кухне

После готовки на поверхности плиты остаются жирные следы и запахи. Вместо магазинного средства можно приготовить простой состав на основе уксуса и цитрусовой кожуры.

Он помогает справиться со свежими загрязнениями и придаёт кухне приятный аромат, пишет издание El Cronista.

видео дня

Почему уксус смешивают с апельсином

Основой средства служит белый уксус, который помогает размягчать жир и удалять загрязнения. Апельсиновая кожура содержит эфирные масла, в том числе лимонен, поэтому цитрусовая добавка усиливает очищающие свойства смеси и перебивает резкий запах уксуса.

Как сделать средство своими руками

Для приготовления понадобятся кожура одного-двух апельсинов и белый уксус. Поместите цедру в стеклянную банку, полностью залейте уксусом и плотно закройте крышкой.

Оставьте ёмкость в прохладном месте без доступа прямого света примерно на 1–2 недели. После настаивания процедите жидкость и перелейте её в бутылку с распылителем.

Как использовать состав на кухне

Дождитесь, пока плита остынет до безопасной для уборки температуры, затем нанесите небольшое количество средства на жирные участки. Свежие загрязнения после этого легче убрать влажной губкой или мягкой салфеткой.

Однако использовать такой раствор можно не на всех поверхностях. Уксусная кислота способна повредить некоторые металлы и пористые материалы, например незащищённый алюминий. Перед обработкой незнакомой поверхности лучше проверить средство на небольшом малозаметном участке. При необходимости состав можно дополнительно разбавить водой.

Важно учитывать, что домашняя уксусная смесь предназначена прежде всего для уборки и удаления жира и запахов. Она не является универсальным дезинфицирующим средством и не гарантирует уничтожение всех видов микроорганизмов.

Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

Смотрите видео - как отчистить решетку плиты:

В ролике показан доступный способ привести решетку газовой плиты в порядок без долгого оттирания. Автор использует всего два средства - пищевую соду и средство для мытья посуды.

Он пошагово показывает процесс обработки поверхности и рассказывает, как размягчить старый жир и нагар, чтобы затем удалить их гораздо быстрее и проще.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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