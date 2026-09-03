Украина поразила судно обеспечения NEFRIT в тылу РФ — ВМС

Кратко:
- В Сочи было поражено российское судно обеспечения NEFRIT
- Атака была совершена морским беспилотным катером
- NEFRIT обеспечивал морские и нефтегазовые операции РФ
В порту Сочи было поражено российское многоцелевое судно обеспечения NEFRIT. Для атаки был задействован морской беспилотный катер. Об этом сообщили ВМС Украины.
В районе судна зафиксировали мощный взрыв и задымление. Степень повреждения NEFRIT в настоящее время уточняется.
NEFRIT под российским флагом задействован в обеспечении морской и энергетической инфраструктуры РФ. Судно обеспечивало нефтегазовые операции, обслуживало офшорные объекты, перевозило грузы и персонал, а также выполняло подводно-технические работы.
"Его деятельность была прямой поддержкой военной экономики врага и финансированием преступной агрессии против Украины", - отметили в ВМС.
Также военные подчеркнули, что поражение NEFRIT является ударом по логистике, специальным возможностям и военно-экономической инфраструктуре РФ.
"Даже российский тыл - не безопасная гавань", - подчеркнули в Военно-морских силах ВС Украины.
Для чего Россия использует порт Сочи
Россия использует Сочи в качестве дополнительного пункта базирования и стоянки судов Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ. Это происходит на фоне регулярных ударов Сил обороны Украины по российским военным объектам в Севастополе и Новороссийске.
Кроме того, порт Сочи имеет логистическое значение для обеспечения и снабжения материально-техническими средствами и военной техникой.
Отметим, что утром 3 сентября в российском Сочи была атакована портовая инфраструктура. По данным местных жителей и мониторинговых каналов, над районом порта поднялось густое облако дыма.
Поражение российских объектов - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, ГУР нанесло удар по комплексу "Новатэк-Усть-Луга" в Ленинградской области России. После удара вспыхнул масштабный пожар, и были поражены ключевые элементы установки.
Генштаб ВСУ сообщил о поражении российской авиационной техники и складов на различных направлениях. В заявлении Генштаба было подтверждено уничтожение самолета и вертолета в ходе операций 27 и 30 августа.
Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении катера БК-16 и попадании по мобильной станции РЭБ "Красуха-4" в районе Севастополя. Согласно сообщению, БК-16 имеет экипаж из двух человек и может перевозить до 19 десантников, а "Красуха-4" предназначена для радиоэлектронного подавления.
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Об источнике: Военно-морские силы Украины
На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.
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