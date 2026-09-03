Украина поразила судно обеспечения NEFRIT в тылу РФ — ВМС

Военно-морские силы Украины нанесли удар по российскому многоцелевому судну обеспечения в порту Сочи.

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Поражение корабля в Сочи / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео ВМС

Кратко:

В Сочи было поражено российское судно обеспечения NEFRIT

Атака была совершена морским беспилотным катером

NEFRIT обеспечивал морские и нефтегазовые операции РФ

В порту Сочи было поражено российское многоцелевое судно обеспечения NEFRIT. Для атаки был задействован морской беспилотный катер. Об этом сообщили ВМС Украины.

В районе судна зафиксировали мощный взрыв и задымление. Степень повреждения NEFRIT в настоящее время уточняется.

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NEFRIT под российским флагом задействован в обеспечении морской и энергетической инфраструктуры РФ. Судно обеспечивало нефтегазовые операции, обслуживало офшорные объекты, перевозило грузы и персонал, а также выполняло подводно-технические работы.

"Его деятельность была прямой поддержкой военной экономики врага и финансированием преступной агрессии против Украины", - отметили в ВМС.

Также военные подчеркнули, что поражение NEFRIT является ударом по логистике, специальным возможностям и военно-экономической инфраструктуре РФ.

"Даже российский тыл - не безопасная гавань", - подчеркнули в Военно-морских силах ВС Украины.

Для чего Россия использует порт Сочи

Россия использует Сочи в качестве дополнительного пункта базирования и стоянки судов Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ. Это происходит на фоне регулярных ударов Сил обороны Украины по российским военным объектам в Севастополе и Новороссийске.

Кроме того, порт Сочи имеет логистическое значение для обеспечения и снабжения материально-техническими средствами и военной техникой.

Отметим, что утром 3 сентября в российском Сочи была атакована портовая инфраструктура. По данным местных жителей и мониторинговых каналов, над районом порта поднялось густое облако дыма.

Поражение российских объектов - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, ГУР нанесло удар по комплексу "Новатэк-Усть-Луга" в Ленинградской области России. После удара вспыхнул масштабный пожар, и были поражены ключевые элементы установки.

Генштаб ВСУ сообщил о поражении российской авиационной техники и складов на различных направлениях. В заявлении Генштаба было подтверждено уничтожение самолета и вертолета в ходе операций 27 и 30 августа.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении катера БК-16 и попадании по мобильной станции РЭБ "Красуха-4" в районе Севастополя. Согласно сообщению, БК-16 имеет экипаж из двух человек и может перевозить до 19 десантников, а "Красуха-4" предназначена для радиоэлектронного подавления.

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Об источнике: Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

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