В украинском языке нет слова 'затылок': как правильно называть заднюю часть головы

Русское слово "затылок" прочно вошло в повседневную речь, однако на украинском языке правильно говорить иначе.

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Как сказать по-украински "затылок" / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "затылок"

Какие синонимы слова "потилица" существуют в украинском языке

Какие русские названия частей головы украинцы часто используют ошибочно

В повседневной речи мы часто используем слова, обозначающие части тела. Именно они сильнее всего пострадали от длительного влияния русского языка. Одно из таких слов - "затылок". Многие до сих пор автоматически употребляют его, хотя в украинском языке есть свой собственный, точный и красивый эквивалент.

Как сказать на украинском "затылок"

В современном украинском языке заднюю часть головы правильно называть словом "потилиця", объясняет Oboz.ua. Это устоявшийся термин, закрепленный в словарях и нормативных источниках.

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Украинский язык богат образными словами, которые могут заменить "потилицу" в зависимости от контекста. В словаре синонимов можно найти такие варианты:

карк - слово, обозначающее также шею; от него происходит прилагательное "карколомный";

зашийок - народный вариант, который часто использовался в разговорной речи;

гамалик - менее известное слово, но тоже означающее заднюю часть головы;

вязи - ещё один древний вариант, который может обозначать и шею;

брижи - слово с диалектным оттенком;

загривок - чаще употребляется в отношении животных, но может обозначать и затылочную область человека.

Другие распространённые ошибки

Стоит помнить, что "затылок" - не единственный пример. За десятилетия русификации украинцы привыкли к целому ряду русских названий частей головы и лица. Вот несколько правильных украинских эквивалентов:

макушка - маківка;

висок - скроня;

ухо - вухо;

веки – повіки;

ресницы – вії;

зрачки – зіниці;

переносица – перенісся;

ноздри – ніздрі;

скулы – вилиці;

подбородок – підборіддя;

челюсть – щелепа;

десна – ясна;

небо – піднебіння.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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