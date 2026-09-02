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В украинском языке нет слова "затылок": как правильно называть заднюю часть головы

Инна Ковенько
2 сентября 2026, 22:08
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Русское слово "затылок" прочно вошло в повседневную речь, однако на украинском языке правильно говорить иначе.
В украинском языке нет слова 'затылок': как правильно называть заднюю часть головы
Как сказать по-украински "затылок" / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как сказать на украинском "затылок"
  • Какие синонимы слова "потилица" существуют в украинском языке
  • Какие русские названия частей головы украинцы часто используют ошибочно

В повседневной речи мы часто используем слова, обозначающие части тела. Именно они сильнее всего пострадали от длительного влияния русского языка. Одно из таких слов - "затылок". Многие до сих пор автоматически употребляют его, хотя в украинском языке есть свой собственный, точный и красивый эквивалент.

Как сказать на украинском "затылок"

В современном украинском языке заднюю часть головы правильно называть словом "потилиця", объясняет Oboz.ua. Это устоявшийся термин, закрепленный в словарях и нормативных источниках.

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Украинский язык богат образными словами, которые могут заменить "потилицу" в зависимости от контекста. В словаре синонимов можно найти такие варианты:

  • карк - слово, обозначающее также шею; от него происходит прилагательное "карколомный";
  • зашийок - народный вариант, который часто использовался в разговорной речи;
  • гамалик - менее известное слово, но тоже означающее заднюю часть головы;
  • вязи - ещё один древний вариант, который может обозначать и шею;
  • брижи - слово с диалектным оттенком;
  • загривок - чаще употребляется в отношении животных, но может обозначать и затылочную область человека.

Другие распространённые ошибки

Стоит помнить, что "затылок" - не единственный пример. За десятилетия русификации украинцы привыкли к целому ряду русских названий частей головы и лица. Вот несколько правильных украинских эквивалентов:

  • макушка - маківка;
  • висок - скроня;
  • ухо - вухо;
  • веки – повіки;
  • ресницы – вії;
  • зрачки – зіниці;
  • переносица – перенісся;
  • ноздри – ніздрі;
  • скулы – вилиці;
  • подбородок – підборіддя;
  • челюсть – щелепа;
  • десна – ясна;
  • небо – піднебіння.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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