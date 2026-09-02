В украинском языке нет слова 'затылок': как правильно называть заднюю часть головы

Вы узнаете:
- Как сказать на украинском "затылок"
- Какие синонимы слова "потилица" существуют в украинском языке
- Какие русские названия частей головы украинцы часто используют ошибочно
В повседневной речи мы часто используем слова, обозначающие части тела. Именно они сильнее всего пострадали от длительного влияния русского языка. Одно из таких слов - "затылок". Многие до сих пор автоматически употребляют его, хотя в украинском языке есть свой собственный, точный и красивый эквивалент.
Как сказать на украинском "затылок"
В современном украинском языке заднюю часть головы правильно называть словом "потилиця", объясняет Oboz.ua. Это устоявшийся термин, закрепленный в словарях и нормативных источниках.
Украинский язык богат образными словами, которые могут заменить "потилицу" в зависимости от контекста. В словаре синонимов можно найти такие варианты:
- карк - слово, обозначающее также шею; от него происходит прилагательное "карколомный";
- зашийок - народный вариант, который часто использовался в разговорной речи;
- гамалик - менее известное слово, но тоже означающее заднюю часть головы;
- вязи - ещё один древний вариант, который может обозначать и шею;
- брижи - слово с диалектным оттенком;
- загривок - чаще употребляется в отношении животных, но может обозначать и затылочную область человека.
Другие распространённые ошибки
Стоит помнить, что "затылок" - не единственный пример. За десятилетия русификации украинцы привыкли к целому ряду русских названий частей головы и лица. Вот несколько правильных украинских эквивалентов:
- макушка - маківка;
- висок - скроня;
- ухо - вухо;
- веки – повіки;
- ресницы – вії;
- зрачки – зіниці;
- переносица – перенісся;
- ноздри – ніздрі;
- скулы – вилиці;
- подбородок – підборіддя;
- челюсть – щелепа;
- десна – ясна;
- небо – піднебіння.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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