Свекла будет гораздо слаще: чем полить ее перед сбором урожая

Перед сбором урожая свеклу можно дополнительно подкормить простым раствором, который используют для повышения сахаристости корнеплодов.

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Чем подкормить свеклу перед сбором урожая / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Чем подкормить свеклу перед сбором урожая

Чем полить свеклу, чтобы она была сладкой

Как правильно приготовить солевой раствор для свеклы

В начале осени свекла уже завершает активный рост, но до сбора урожая ещё можно улучшить её вкус. Один из простых народных способов - полив слабым солевым раствором. Как пишет Deccoria, такая подкормка помогает корнеплодам накапливать больше сахаров и делает их слаще.

Главред расскажет, как правильно приготовить раствор и когда его применять.

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Как приготовить раствор

В восьми литрах воды растворите 1–2 столовые ложки поваренной соли. Полейте грядку этим раствором примерно за две недели до уборки свеклы. Важно соблюдать последовательность: сначала увлажните почву чистой водой, а уже после этого используйте солевую подкормку. Такой подход помогает растению легче усвоить раствор и избежать стресса.

Что любит и чего не любит свекла / Инфографика: Главред

Почему важно не переборщить

Соль может сделать свеклу слаще, но её избыток вредит почве. Если применять раствор слишком часто или в больших количествах, почва засоляется, и это затрудняет выращивание других культур. Поэтому достаточно одного полива перед сбором урожая. После него дополнительно увлажнять грядку уже не стоит, чтобы корнеплоды не накапливали лишнюю влагу.

Когда прекращать подкормку

Обычные удобрения также не следует вносить слишком поздно. Последнюю подкормку рекомендуем проводить за 3–4 недели до уборки. Особенно опасно вносить азотные удобрения ближе к уборке, ведь свекла может накапливать нитраты, что ухудшит качество урожая.

Признаки готовности свеклы

Определить, что свекла готова к сбору, можно по внешнему виду. Верхняя часть корнеплода выступает над землей на 2–3 сантиметра, а листья постепенно желтеют и подсыхают. Молодые свеклы для потребления имеют диаметр около 4–6 сантиметров, тогда как те, что предназначены для хранения, оставляют в почве до достижения 8–10 сантиметров.

Как правильно собирать урожай

Выкапывать свеклу лучше всего в сухую погоду. Корнеплоды осторожно подкапывают вилами, чтобы не повредить кожуру. Листья срезают, оставляя небольшие ножки длиной 1–1,5 сантиметра. После сбора свеклу следует просушить в затененном месте с хорошей вентиляцией. Перед укладкой на хранение её не моют: остатки почвы и естественный защитный слой помогают дольше сохранять урожай.

Смотрите видео о том, когда выкапывать свеклу в 2026 году:

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