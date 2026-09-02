В августе Украина вернула больше территории, чем захватила РФ: в ISW привели цифры

Аналитики отмечают, что армия РФ расплачивается за каждый квадратный километр сотнями жизней, но так и не смогла прорвать украинскую оборону.

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В августе силы обороны освободили больше территории, чем захватил враг / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, DeepState

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ВСУ освободили в августе не менее 129,81 кв. км

Россия оккупировала 90,35 кв. км, или 2,91 кв. км в сутки

Потери армии РФ за месяц - 42 020 человек

Украинские войска в августе 2026 года освободили больше территории, чем оккупировала армия РФ за тот же период: не менее 129,81 кв. км против 90,35 кв. км российских завоеваний. Несмотря на несколько более высокие темпы продвижения, Москва так и не добилась оперативного маневра и не разрушила украинскую оборону, сообщает Институт изучения войны (ISW).

По подсчетам аналитиков, в среднем оккупанты занимали 2,91 кв. км в день. Если добавить к этой статистике инфильтрацию, то есть проникновение небольших пехотных групп, совокупный показатель возрастает до 123,53 кв. км, или 3,98 кв. км в сутки.

Сравнение с предыдущим годом демонстрирует масштаб замедления российской военной машины: в августе 2025 года враг занял 505,55 кв. км, то есть примерно в пять раз больше, чем сейчас, даже с учетом проникновений. Нынешние показатели, по оценке ISW, являются "лишь частью" прошлогодних, "что свидетельствует о том, как темпы продвижения российских войск продолжают замедляться", - говорится в отчете.

Крепостной пояс: наступление, не принесшее результата

Главный вектор российских атак в прошлом месяце - так называемый "Крепостной пояс" в Донецкой области. Даже там, отмечают обозреватели, противник ограничился незначительными тактическими успехами и не установил контроль над ключевым городом.

"Российские войска сохраняют присутствие (путем продвижения или инфильтрации) на 72,23% территории Константиновки и не смогли полностью захватить населенный пункт даже после нескольких месяцев усиления инфильтраций и городских боев", - констатировали в ISW.

Силы обороны, в свою очередь, продолжали контрнаступательные действия на Лиманском и Александровском направлениях. Сами аналитики признают, что их цифра в 129,81 кв. км является скорее заниженной: собственная методология института не полностью отражает вероятные успехи ВСУ под Лиманом, и реальный масштаб этих достижений, скорее всего, станет понятен только с появлением дополнительных данных осенью 2026 года.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Цена каждого квадратного километра

Вторая подряд месячная статистика свидетельствует о чрезвычайно высокой цене российских атак. По данным Генерального штаба ВСУ, в августе армия РФ потеряла на поле боя 42 020 человек - это уже второй месяц, когда показатель превышает 40 тысяч.

"В августе 2026 года российские войска понесли в среднем 340 потерь на квадратный километр захваченной или инфильтрированной территории и 465 потерь на квадратный километр захваченной территории", - подсчитали в институте.

Компенсировать такие показатели Кремлю становится всё сложнее: система укомплектования армии за счёт так называемых добровольцев по-прежнему не обеспечивает необходимого количества людей для покрытия текущих боевых потерь.

Какие планы готовит Россия на фронте этой осенью

Главред писал, что, по словам офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука, российские войска разрабатывают планы для очередной эскалации и усиления давления на фронте с наступлением осени.

Ключевой оперативно-стратегической целью россиян остается Славянско-Краматорская агломерация, и для этого враг наступает сразу по нескольким направлениям. В частности, с юга самой горячей точкой остается Константиновка.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что российские войска наращивают численность личного состава и военной техники на Славянском направлении. По оценке украинских военных, это может свидетельствовать о подготовке РФ к усилению наступательных действий в районе Лимана.

Ранее сообщалось, что украинские военные зачистили лесную местность к юго-западу от Западного и продолжают продвижение к западу от Двуречной.

Накануне стало известно, что за последнее время украинские военнослужащие зачистили ещё около 2 км² леса, вытесняя российские войска из укреплённых опорных пунктов на Купянском направлении.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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