Сытный завтрак из двух яиц: простой рецепт за 25 минут для родителей школьников

Начался новый учебный год, и теперь родителям нужно думать о том, что приготовить детям в школу. На такой случай есть отличный рецепт сытного завтрака или перекуса в булочках.
Главред узнал, что рецептом блюда в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк.
Завтрак в булочках - рецепт
Ингредиенты:
- Булочки 2 шт.
- Яйца 2 шт.
- Колбаса 100 г
- Сыр 50 г
- Кетчуп или йогуртовый соус
- Зелень
- Специи
Отрезаем верхушки булочек и вычищаем серединку, чтобы образовалась ямка. Смазываем серединку кетчупом или соусом и выкладываем сверху нарезанную кубиками колбасу.
Далее разбиваем яйцо и посыпаем его тёртым сыром, специями и зеленью. Ставим булочки в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@alionakarpiuk
? Сытный завтрак или перекус в булочках. Отличный вариант для детей в школу ?? Идеально для родителей и школьников: приготовил блюдо в контейнере Ardesto Gemini, накрыл крышкой и утром просто взял с собой? Ингредиенты: • Булочки - 2 шт. • Яйца - 2 шт. • Колбаска или ветчина - 100 г (можно заменить курицей или индейкой) • Твёрдый сыр - 50 г • Кетчуп или йогуртовый соус - по желанию • Зелень, специи и овощи по вкусу Ardesto Gemini - не просто контейнер для хранения, а многофункциональный помощник на кухне. Его можно использовать: ✅для запекания в духовке; ✅для хранения в холодильнике; ✅для заморозки готовых блюд. Приготовление: 1. Вырежьте середину булочек, чтобы получилась "чашечка". 2. Смажьте дно соусом. 3. Выложите кубики колбасы или мяса. 4. Добавьте сыр. 5. Вбейте сверху яйцо. 6. Запекайте при 180 °C 20 минут (до готовности яйца). 7. Украсьте зеленью по желанию. Приятного аппетита!♬ Art of Now (Nature Sounds) - Dennis Korn
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О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
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