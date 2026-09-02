Как быстро отмыть белые кроссовки от пятен и грязи — простой способ

Вы узнаете:
- Как очистить белые кроссовки от грязи
- Какое домашнее средство поможет вернуть опрятный вид подошве кроссовок
Белые кроссовки быстро теряют опрятный вид из-за пыли, грязи и пятен. Особенно сложно поддерживать чистоту белой подошвы, на которой загрязнения становятся заметными сразу.
Но Главред узнал, что украинская блогерша Диана Гологовец в TikTok показала простой способ, который поможет вернуть обуви опрятный вид с помощью доступных средств.
Как отмыть белые кроссовки в домашних условиях
Для очистки белых кроссовок блогерша предлагает приготовить специальную смесь из нескольких средств. Этот рецепт подходит даже для загрязнений, которые уже успели въесться в материал.
"Столовая ложка зубной пасты, пищевой соды и ополаскивателя для посудомоечных машин. Перемешиваем до однородной массы", - пояснила она.
Для нанесения смеси понадобится старая зубная щетка. Ею можно обработать как поверхность кроссовок, так и наиболее загрязненные участки, в частности подошву.
Если пятна свежие, блогер советует не ждать, а сразу приступать к очистке. Для более сложных загрязнений смесь можно оставить на некоторое время.
"Можно оставить минут на 10. Но если пятна достаточно свежие, можно просто нанести смесь и начать отмывать", - отметила Гологовец.
После обработки остатки средства нужно удалить с поверхности кроссовок влажной тряпкой. Это позволит смыть смесь вместе с размягченной грязью.
Смотрите видео с лайфхаком:
@dianagologovets Уверена, все сталкивались с проблемой, как отмыть белые кроссовки, а особенно подошвы. Запишите: 1 столовая ложка зубной пасты, 1 столовая ложка соды, 1 столовая ложка ополаскивателя для посуды. Смешиваем, наносим, отмываем ✨ #лайфхак#какотмыть#идеидлядома#лайфхакдлядома#полезныесоветы#советыдлядома#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Диана Гологовец
Читайте также:
- Как избавиться от неприятного запаха мусора на кухне - что положить на дно ведра
- Зачем лавровый лист кладут под подушку перед сном: разгадка вечернего ритуала
- Что означают символы I, II и цветок на стиральной машине: ошибка может испортить стирку
О персоне: Диана Гологовец
Диана Гологовец - украинская блогерша, на которую подписаны более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред