Как быстро отмыть белые кроссовки от пятен и грязи — простой способ

Для чистки кроссовок вовсе не обязательно покупать специальные агрессивные средства.

https://glavred.info/lifehack/kak-bystro-otmyt-belye-krossovki-ot-pyaten-i-gryazi-prostoy-sposob-10793381.html Ссылка скопирована

Кроссовки будут выглядеть как новые, если воспользоваться лайфхаком / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как очистить белые кроссовки от грязи

Какое домашнее средство поможет вернуть опрятный вид подошве кроссовок

Белые кроссовки быстро теряют опрятный вид из-за пыли, грязи и пятен. Особенно сложно поддерживать чистоту белой подошвы, на которой загрязнения становятся заметными сразу.

Но Главред узнал, что украинская блогерша Диана Гологовец в TikTok показала простой способ, который поможет вернуть обуви опрятный вид с помощью доступных средств.

видео дня

Как отмыть белые кроссовки в домашних условиях

Для очистки белых кроссовок блогерша предлагает приготовить специальную смесь из нескольких средств. Этот рецепт подходит даже для загрязнений, которые уже успели въесться в материал.

Как почистить замшевую обувь / Инфографика: Главред

"Столовая ложка зубной пасты, пищевой соды и ополаскивателя для посудомоечных машин. Перемешиваем до однородной массы", - пояснила она.

Для нанесения смеси понадобится старая зубная щетка. Ею можно обработать как поверхность кроссовок, так и наиболее загрязненные участки, в частности подошву.

Если пятна свежие, блогер советует не ждать, а сразу приступать к очистке. Для более сложных загрязнений смесь можно оставить на некоторое время.

"Можно оставить минут на 10. Но если пятна достаточно свежие, можно просто нанести смесь и начать отмывать", - отметила Гологовец.

После обработки остатки средства нужно удалить с поверхности кроссовок влажной тряпкой. Это позволит смыть смесь вместе с размягченной грязью.

Смотрите видео с лайфхаком:

Читайте также:

О персоне: Диана Гологовец Диана Гологовец - украинская блогерша, на которую подписаны более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред