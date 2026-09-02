В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

Правоохранители перекрыли движение автомобилей и не пропускают пешеходов через опасный участок.

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Кадры перестрелки в Киеве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

СБУ предотвратила теракт, который готовила ФСБ РФ

Во время следственных действий произошло вооруженное нападение на группу СБУ

Задержанные принадлежат к одному из подразделений Сил обороны

В Днепровском районе Киева произошла перестрелка, участниками которой были представители СБУ и ГУР. Спецслужбовцы предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного движения. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"СБУ совместно с ГУР МОУ предотвратила теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.

видео дня

Полиция перекрыла движение по улице Юрия Шумского в обоих направлениях. На месте правоохранители проводят специальную операцию, территорию оцепили, а прохожих отводят с участка.

Спецоперация СБУ / Фото: скриншот

По данным"УП", в результате инцидента, по предварительным данным, трое сотрудников ГУР получили ранения. На месте также работают представители ГБР и руководитель ЦСО "А" СБУ.

В чем причина стрельбы в Киеве

Инцидент связывают с ситуацией вокруг заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР "Русский добровольческий корпус" Степана Каплунова. Накануне появилась информация о его исчезновении.

Адвокат Каплунова Тарас Боровский заявлял, что к месту жительства военного прибыли правоохранители. После этого его сослуживцы приехали на место "по тревоге", а впоследствии раздались выстрелы.

Адвокат также обнародовал видео с места происшествия. В то же время официального подтверждения того, что перестрелка напрямую связана с исчезновением Каплунова, пока нет.

В то же время официальные ведомства пока не подтвердили информацию о перестрелке именно между СБУ и ГУР и не раскрыли обстоятельства ранения сотрудников разведки.

Из-за перекрытия улицы Юрия Шумского общественный транспорт курсирует с изменениями. Как сообщили в КГГА, автобусы №87, №95 и №108 направлены по объездным маршрутам.

Что говорят в СБУ

СБУ сообщила дополнительные подробности спецоперации, в ходе которой был сорван теракт ФСБ РФ против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения. Во время проведения следственных действий по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ.

По данным спецслужбы, нападавшие пытались помешать следственным действиям и заблокировали автомобилями проезд правоохранителей. Для пресечения вооруженного сопротивления и обеспечения безопасности участников операции привлекли спецподразделение Центра специальных операций "Альфа" СБУ.

"В ходе пресечения вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие. В результате инцидента среди лиц, оказывавших сопротивление, есть раненые. Нападавшие задержаны", - сообщили в СБУ.

В ходе первоочередных следственных действий установлено, что они принадлежат к одному из подразделений Сил обороны Украины. У задержанных изъяли оружие и документы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и роль каждого из участников. Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следственные действия продолжаются.

Стрельба в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, полиция Черкасской области сообщила о конфликте между представителями районного ТЦК и работниками одного из предприятий, который завершился стрельбой. Инцидент произошел 8 июня.

Национальная полиция Украины сообщила, что во время санкционированного обыска в Запорожье мужчина с ножом напал на сотрудников полиции. В ведомстве уточнили, что нападение на сотрудников полиции привело к ранениям троих полицейских и применению табельного огнестрельного оружия.

Полиция сообщила, что в Одессе неизвестный открыл огонь в сторону военных ТЦК и СП. Правоохранители сообщили, что по меньшей мере четверо военных получили огнестрельные ранения.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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