Германия впервые прямо обвинила РФ в атаке дронов: Politico рассказал, что это означает

Берлин закрывает консульство РФ в Бонне, ограничивает въезд граждан РФ и требует от ЕС нового пакета санкций, а НАТО заявило о полной солидарности с Германией.

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Германия обвинила РФ в атаке дронов на аэропорт Лейпцига / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

Берлин официально обвинил Россию в атаке дронов

Консульство РФ в Бонне закроют 18 сентября

Германия требует новых санкций ЕС против россиян

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Германия впервые так однозначно возложила на Россию ответственность за попытку атаки беспилотниками с взрывчаткой в районе аэропорта Лейпциг-Галле и теперь будет добиваться новых санкций ЕС против РФ, пишет Politico.

Оценку самих немецко-российских отношений глава МИД Йоханн Вадефуль свел к одной формуле: российское руководство "относится к Германии с открытой враждебностью". По его словам, попытка атаки в Лейпциге стала сознательным шагом Москвы, направленным на ухудшение и без того напряжённых отношений между двумя странами.

Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что правительство считает Россию ответственной за случившееся, несмотря на то, что расследование еще продолжается. Основанием для такого вывода стали технические особенности аппаратов, которые специалисты сопоставили с предыдущими эпизодами.

"Конфигурация беспилотника, различные компоненты, взрывчатка и кибертехнологии - все это нам известно по другим российским гибридным операциям и войне против Украины", - заявил Добриндт.

Непосредственными исполнителями, по его словам, могли быть агенты низшего звена, однако использованная техника свидетельствует о высокой технической подготовке и значительных организационных усилиях при планировании операции.

Берлин ожидает продолжения

В немецком правительстве не рассматривают августовский инцидент как единичный и прогнозируют новые попытки.

"Мы предполагаем, что Германия является целью дальнейших гибридных атак со стороны России", - отметил министр, добавив, что в будущем Москва может попытаться нанести стране еще больший ущерб.

Жесткость нынешней реакции Берлина свидетельствует об изменении подхода немецкого правительства к Москве. Германия уже разрешила своей внешней разведке проводить диверсионные и наступательные кибероперации в ответ на гибридные угрозы.

Перечень конкретных мер уже утвержден. Российское консульство в Бонне закроют 18 сентября, будет усилен контроль при въезде российских граждан в страну, а действие соглашения, регулирующего работу "Русского дома" в Берлине, будет приостановлено.

Кроме того, Германия предложит Евросоюзу ввести новые санкции против россиян, которых считают причастными к гибридным атакам, и будет добиваться ужесточения ограничений в отношении российского "теневого флота". По данным немецких властей, в ЕС также может быть поднят вопрос об ограничении выдачи россиянам 90-дневных туристических виз и свободы передвижения российских дипломатов.

Реакция партнеров и подробности инцидента

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что этот вопрос, в частности касающийся дополнительных санкций, будет обсуждаться главами внешнеполитических ведомств стран ЕС. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что подтверждение причастности России к атаке неизбежно повлечёт за собой последствия.

"НАТО выражает полную солидарность с Германией после гибридной атаки России в Лейпциге", - заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, приветствовав объявленные Берлином ответные меры.

Сам инцидент произошел в августе: в районе аэропорта Лейпциг-Галле на востоке Германии были замечены три беспилотника, оснащенные взрывчатыми веществами. Один из дронов обнаружили вблизи украинского самолета Ан-24, который используется для перевозки боеприпасов.

Россия готовит новый удар по Европе: эксперт рассказал подробности

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов убежден, что военная провокация России против НАТО произойдет со стопроцентной вероятностью. По его мнению, теракты и диверсии в Европе являются частью единого замысла Кремля, направленного на расшатывание ситуации, создание хаоса и раскол Евросоюза и НАТО. Однако европейские спецслужбы и политики до сих пор недостаточно глубоко оценивают эту угрозу.

Характеризуя нынешнее состояние ситуации с безопасностью в Европе, эксперт подчеркнул отсутствие желания анализировать действия и методы противника:

"Это на сто процентов верно. Считается, что врага нужно знать и необходимо изучать его постулаты, методы и намерения. Но в Европе до сих пор никто не хочет этого делать", - подчеркнул он в интервью "Главред".

Жданов отмечает, что гибридная война РФ против европейских стран уже идет полным ходом, а в ходе расследований очередных диверсий каждый раз обнаруживается российский след. Украина продолжает убеждать партнеров, что в случае отсутствия победы над агрессором сегодня, завтра Россия перенесет боевые действия непосредственно на территорию стран ЕС.

Угроза нападения РФ на НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС в 2026 году. В сообщении СМИ упоминается роль Молдовы в реализации этих планов и возможное использование её территории для давления на Европу. По информации NYT, Кремль применяет различные методы дестабилизации, включая схемы подкупа избирателей и вмешательство в политику страны.

The Telegraph опубликовал расследование о как минимум десяти дронных хабах вдоль границ РФ. Расследование подробно описывает развертывание новых площадок и их способность запускать дальнобойные ударные беспилотники. В материале указано, что некоторые базы имеют более 59 пусковых рельсов, одна из локаций рассчитана более чем на 1000 аппаратов, а дальность полета новых модификаций дронов составляет около 1000 километров.

НАТО обнародовало концепцию трехэтапного реагирования на возможную агрессию со стороны России. В концепции описана последовательность действий Альянса по защите территорий и нанесению ударов по военным объектам. Согласно обнародованным тезисам, первый этап предусматривает остановку ракетных ударов, второй - удары по военной инфраструктуре, а третий - использование беспилотников и роботов для поражения аэродромов и баз.

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Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) - американская медиаорганизация в сфере политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически позиция Politico была охарактеризована как центристская в отношении американской политики и атлантистская в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Оно считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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