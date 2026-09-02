Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Германия впервые прямо обвинила РФ в атаке дронов: Politico рассказал, что это означает

Дарья Пшеничник
2 сентября 2026, 11:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Берлин закрывает консульство РФ в Бонне, ограничивает въезд граждан РФ и требует от ЕС нового пакета санкций, а НАТО заявило о полной солидарности с Германией.
РФ Германия
Германия обвинила РФ в атаке дронов на аэропорт Лейпцига / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

  • Берлин официально обвинил Россию в атаке дронов
  • Консульство РФ в Бонне закроют 18 сентября
  • Германия требует новых санкций ЕС против россиян

видео дня

Германия впервые так однозначно возложила на Россию ответственность за попытку атаки беспилотниками с взрывчаткой в районе аэропорта Лейпциг-Галле и теперь будет добиваться новых санкций ЕС против РФ, пишет Politico.

Оценку самих немецко-российских отношений глава МИД Йоханн Вадефуль свел к одной формуле: российское руководство "относится к Германии с открытой враждебностью". По его словам, попытка атаки в Лейпциге стала сознательным шагом Москвы, направленным на ухудшение и без того напряжённых отношений между двумя странами.

Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что правительство считает Россию ответственной за случившееся, несмотря на то, что расследование еще продолжается. Основанием для такого вывода стали технические особенности аппаратов, которые специалисты сопоставили с предыдущими эпизодами.

"Конфигурация беспилотника, различные компоненты, взрывчатка и кибертехнологии - все это нам известно по другим российским гибридным операциям и войне против Украины", - заявил Добриндт.

Непосредственными исполнителями, по его словам, могли быть агенты низшего звена, однако использованная техника свидетельствует о высокой технической подготовке и значительных организационных усилиях при планировании операции.

Берлин ожидает продолжения

В немецком правительстве не рассматривают августовский инцидент как единичный и прогнозируют новые попытки.

"Мы предполагаем, что Германия является целью дальнейших гибридных атак со стороны России", - отметил министр, добавив, что в будущем Москва может попытаться нанести стране еще больший ущерб.

Жесткость нынешней реакции Берлина свидетельствует об изменении подхода немецкого правительства к Москве. Германия уже разрешила своей внешней разведке проводить диверсионные и наступательные кибероперации в ответ на гибридные угрозы.

Перечень конкретных мер уже утвержден. Российское консульство в Бонне закроют 18 сентября, будет усилен контроль при въезде российских граждан в страну, а действие соглашения, регулирующего работу "Русского дома" в Берлине, будет приостановлено.

Кроме того, Германия предложит Евросоюзу ввести новые санкции против россиян, которых считают причастными к гибридным атакам, и будет добиваться ужесточения ограничений в отношении российского "теневого флота". По данным немецких властей, в ЕС также может быть поднят вопрос об ограничении выдачи россиянам 90-дневных туристических виз и свободы передвижения российских дипломатов.

Реакция партнеров и подробности инцидента

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что этот вопрос, в частности касающийся дополнительных санкций, будет обсуждаться главами внешнеполитических ведомств стран ЕС. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что подтверждение причастности России к атаке неизбежно повлечёт за собой последствия.

"НАТО выражает полную солидарность с Германией после гибридной атаки России в Лейпциге", - заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, приветствовав объявленные Берлином ответные меры.

Сам инцидент произошел в августе: в районе аэропорта Лейпциг-Галле на востоке Германии были замечены три беспилотника, оснащенные взрывчатыми веществами. Один из дронов обнаружили вблизи украинского самолета Ан-24, который используется для перевозки боеприпасов.

Россия готовит новый удар по Европе: эксперт рассказал подробности

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов убежден, что военная провокация России против НАТО произойдет со стопроцентной вероятностью. По его мнению, теракты и диверсии в Европе являются частью единого замысла Кремля, направленного на расшатывание ситуации, создание хаоса и раскол Евросоюза и НАТО. Однако европейские спецслужбы и политики до сих пор недостаточно глубоко оценивают эту угрозу.

Характеризуя нынешнее состояние ситуации с безопасностью в Европе, эксперт подчеркнул отсутствие желания анализировать действия и методы противника:

"Это на сто процентов верно. Считается, что врага нужно знать и необходимо изучать его постулаты, методы и намерения. Но в Европе до сих пор никто не хочет этого делать", - подчеркнул он в интервью "Главред".

Жданов отмечает, что гибридная война РФ против европейских стран уже идет полным ходом, а в ходе расследований очередных диверсий каждый раз обнаруживается российский след. Украина продолжает убеждать партнеров, что в случае отсутствия победы над агрессором сегодня, завтра Россия перенесет боевые действия непосредственно на территорию стран ЕС.

Угроза нападения РФ на НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС в 2026 году. В сообщении СМИ упоминается роль Молдовы в реализации этих планов и возможное использование её территории для давления на Европу. По информации NYT, Кремль применяет различные методы дестабилизации, включая схемы подкупа избирателей и вмешательство в политику страны.

The Telegraph опубликовал расследование о как минимум десяти дронных хабах вдоль границ РФ. Расследование подробно описывает развертывание новых площадок и их способность запускать дальнобойные ударные беспилотники. В материале указано, что некоторые базы имеют более 59 пусковых рельсов, одна из локаций рассчитана более чем на 1000 аппаратов, а дальность полета новых модификаций дронов составляет около 1000 километров.

НАТО обнародовало концепцию трехэтапного реагирования на возможную агрессию со стороны России. В концепции описана последовательность действий Альянса по защите территорий и нанесению ударов по военным объектам. Согласно обнародованным тезисам, первый этап предусматривает остановку ракетных ударов, второй - удары по военной инфраструктуре, а третий - использование беспилотников и роботов для поражения аэродромов и баз.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) - американская медиаорганизация в сфере политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически позиция Politico была охарактеризована как центристская в отношении американской политики и атлантистская в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Оно считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ может усилить удары по Украине, дата известна: политолог раскрыл худший сценарий

РФ может усилить удары по Украине, дата известна: политолог раскрыл худший сценарий

12:29Война
В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

12:15Украина
В Киеве БПЛА атаковали медицинское и учебное заведение: есть пострадавшие

В Киеве БПЛА атаковали медицинское и учебное заведение: есть пострадавшие

11:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый резко обвалились: курс валют на 2 сентября

Доллар, евро и злотый резко обвалились: курс валют на 2 сентября

Помидоры половинками на зиму покорят из первой банки: рецепт пикантной закрутки

Помидоры половинками на зиму покорят из первой банки: рецепт пикантной закрутки

"Мы готовы сесть за стол переговоров": в Кремле выдвинули новое условие для мира

"Мы готовы сесть за стол переговоров": в Кремле выдвинули новое условие для мира

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

Секрет легендарной "чупакабры" наконец раскрыт: кто на самом деле пришел из лесов

Секрет легендарной "чупакабры" наконец раскрыт: кто на самом деле пришел из лесов

Последние новости

12:32

Не от Потапа: кум Каменских прокомментировал беременность певицы

12:29

РФ может усилить удары по Украине, дата известна: политолог раскрыл худший сценарий

12:24

Как правильно собрать семена из помидоров: зачем нужна плесень в банке

12:15

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

12:00

Зачем добавлять сахар при засолке сала: неожиданная польза для кулинаров

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
11:36

Какого цвета должно быть пламя на газовой плите: как вовремя обнаружить проблему

11:29

Германия впервые прямо обвинила РФ в атаке дронов: Politico рассказал, что это означает

11:19

В Киеве БПЛА атаковали медицинское и учебное заведение: есть пострадавшие

11:18

Лук до весны без погреба — 3 лучших места для длительного хранения

Реклама
10:56

Как быстро отмыть белые кроссовки от пятен и грязи — простой способ

10:52

Гороскоп на завтра, 3 сентября: Тельцам — трудности, Козерогам — хорошие новости

10:34

Работу Резерв+ восстановили, но есть важный нюанс: что заявили в Минобороны

10:34

Бедность и ссоры в доме — 3 места, где не стоит вешать зеркало

10:15

Сытный завтрак из двух яиц: простой рецепт за 25 минут для родителей школьников

09:56

В августе Украина вернула больше территории, чем захватила РФ: в ISW привели цифры

09:41

Двое раненых и сгоревшие склады: РФ нанесла удар по трем районам Киевщины

09:33

Стоимость коммуналки вырастет до 50%: когда украинцы почувствуют удар по кошелькам

09:14

Как определить состав почвы по сорнякам: о чем скажут крапива, клевер и лебеда

09:00

Техногенная катастрофа на ЗАЭС наиболее вероятна: Мельник — об угрозе ядерного оружия РФ

08:10

Блокада Ирана сыграла на руку Китаю: Кущ объяснил, как Пекин обыграл СШАмнение

Реклама
08:08

Украинские атаки пугают Путина: диктатор срочно усилил личную охрану

07:44

Путин запутался в километрах и выдал отступление РФ под Сумами

06:42

Армия РФ ударила по Одессе: повреждена инфраструктура, есть раненыеФото

05:45

Кабачки и огурцы снова начали расти: дачник поделился секретом подкормки для завязиВидео

05:11

Объект зависти всего класса: 5 канцелярских товаров, о которых мечтали школьники в СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на выставке за 42 с

03:47

Как избавиться от неприятного запаха мусора на кухне — что положить на дно ведра

03:38

"Шампанское" из бархатцев: необычный рецепт ароматного напитка

02:32

Зачем солить воду при варке яиц: трюк решает распространенную проблему

01:51

Киевщину шестые сутки атакуют БПЛА: разрушены таунхаусы, есть раненая

01:09

Что означают символы I, II и цветок на стиралке: ошибка может испортить стирку

00:02

Путин заговорил о "мире" и приказал наносить удары по энергетике Украины

01 сентября, вторник
23:21

Начало сентября перевернет жизнь трех знаков зодиака к лучшему - кто они

23:04

"Мы предупреждаем": Буданов раскрыл, сколько Украина будет хозяйничать в небе РФ

22:32

Воздушные тревоги планируется разделить на уровни: что предлагают изменить для украинцев

22:14

"Кринж": Андрей Хлывнюк готов отказаться от звания заслуженного артиста

22:10

Тест на IQ: нужно найти рыбку среди кошек за 12 секунд

21:51

Зачем Россия атакует пограничные пункты пропуска: "Флеш" назвал истинную причину

21:34

Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

21:12

Киев готовится к отключениям света зимой: 200 тысяч жителей могут переселить

Реклама
20:57

Украина закрывает воздушное пространство над РФ — Зеленский выдвинул ультиматум Кремлю

20:31

С чем носить футболку осенью: дизайнер назвал 3 умопомрачительных сочетания

20:29

Зачем кладут лавровый лист под подушку перед сном: разгадка вечернего ритуала

20:11

Дроны атаковали аэропорт Лейпцига: в Берлине назвали виновного и приняли меры

20:04

Чего нельзя делать с бархатцами осенью: миллионы дачников допускают ошибкуВидео

20:01

Таро-прогноз на сентябрь 2026: какой знак зодиака ждет крутой поворот судьбыВидео

19:35

Украину атаковали более 100 дронов: в Киеве – взрывы, вспыхнул пожар

19:30

Удар по Киеву 1 сентября не был случайным: у Зеленского рассказали, как остановить РФФото

19:20

Почему 2 сентября нельзя жаловаться на судьбу: какой церковный праздник

19:17

Влияние даты рождения: как определить человека, который изменит судьбу

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять