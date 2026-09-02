Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Что означают символы I, II и цветок на стиралке: ошибка может испортить стирку

Руслана Заклинская
2 сентября 2026, 01:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Три отсека в лотке стиральной машины предназначены для различных моющих средств, а их символы подсказывают правильный порядок использования.
Что означают символы I, II и цветок на стиралке: ошибка может испортить стирку
Что означают обозначения I, II и цветок на стиральной машине / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Что означают символы I и II на лотке стиральной машины
  • Куда заливать кондиционер для белья
  • Что будет, если перепутать отсеки для средств

Ящик стиральной машины может казаться простым, однако обозначения I, II и символ цветка имеют разное назначение. Если неправильно залить или насыпать средство, оно может попасть в барабан не на том этапе стирки.

Главред выяснил, что означают эти символы на лотке стиральной машины и куда правильно добавлять моющее средство и кондиционер для белья.

видео дня

Что означают символы I и II на стиральной машине

Как пишет Pro TV, отсек с маркировкой I предназначен для моющего средства, которое используется во время предварительной стирки. Добавлять порошок или другое средство сюда нужно только тогда, когда вы выбрали программу с предварительной стиркой. Если машина работает в обычном режиме без предварительной стирки, этот отсек обычно остается пустым.

Символ II обозначает отсек для моющего средства во время основной стирки. Именно туда добавляют порошок или жидкое моющее средство в соответствии с инструкцией производителя.

Если выбрана программа с предварительной стиркой, моющее средство может понадобиться в обоих отсеках. Точное дозирование зависит от программы, количества белья и рекомендаций производителя средства.

Куда заливать смягчитель для белья

Третье отделение обычно обозначено символом цветка. Именно туда нужно заливать смягчитель или кондиционер для белья.

В отличие от моющего средства, кондиционер попадает в барабан не в начале стирки. Машина автоматически использует его на соответствующем этапе цикла, обычно во время последнего полоскания.

В отсеке для смягчителя часто есть отметка MAX. Превышать этот уровень не стоит. Излишек средства может преждевременно попасть в машину или оставлять следы на ткани и внутри отсека.

Почему стиральная машина плохо отжимает белье
Почему стиральная машина плохо отжимает белье / Инфографика: Главред

Большее количество кондиционера также не означает, что белье станет мягче или будет иметь более сильный аромат. Лучше придерживаться дозировки, указанной на упаковке.

Куда насыпать порошок и наливать жидкое моющее средство

В большинстве стиральных машин порошок или жидкое моющее средство для основного цикла добавляют в отсек II. Однако конструкция ящика может отличаться в зависимости от модели.

В некоторых машинах предусмотрен специальный клапан или перегородка для жидкого средства. Её положение может отличаться в зависимости от того, используется ли порошок или гель. Поэтому перед использованием нового средства стоит проверить инструкцию к стиральной машине.

А вот капсулы для стирки обычно не кладут в лоток. Их чаще всего помещают непосредственно в барабан перед загрузкой одежды. При этом следует ориентироваться на инструкцию на упаковке конкретных капсул и рекомендации производителя стиральной машины.

Важно также не путать жидкое моющее средство с кондиционером. Несмотря на схожую консистенцию, они используются на разных этапах: моющее средство - во время стирки, кондиционер - во время полоскания.

Что будет, если перепутать отсеки

Если насыпать моющее средство для основной стирки в отсек I, а программа не предусматривает предварительную стирку, средство может использоваться неправильно. Если же программа предусматривает предварительную стирку, порошок из первого отсека будет использован именно на этом этапе, а не во время основного цикла.

Проблемы могут возникнуть и в том случае, если кондиционер для белья налить в отсек для моющего средства. Тогда он может попасть в белье не вовремя, что повлияет на результат стирки.

Если вы заметили ошибку до запуска стиральной машины, лучше всего вынуть лоток, если это предусмотрено конструкцией, и очистить его от средства.

Почему нужно регулярно чистить лоток стиральной машины

Даже при правильном использовании отсеков в них постепенно скапливаются остатки порошка, кондиционера и влага. Из-за этого может появляться липкий налет и неприятный запах.

Поэтому ящик стиральной машины следует периодически вынимать и очищать в соответствии с рекомендациями производителя. Особое внимание следует уделять отсеку для смягчителя и каналам, через которые он попадает в барабан.

Читайте также:

Об источнике: PRO TV

PRO TV - румынский коммерческий телеканал и медиаплатформа, запущенная 1 декабря 1995 года. Канал входит в международную медиагруппу CME Media Enterprises, которая работает в странах Центральной и Восточной Европы. По информации самого PRO TV, телеканал является лидером телевизионного рынка Румынии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
стирка стиральная машинка лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киевщину шестые сутки атакуют БПЛА: разрушены таунхаусы, есть раненая

Киевщину шестые сутки атакуют БПЛА: разрушены таунхаусы, есть раненая

01:51Украина
Путин заговорил о "мире" и приказал наносить удары по энергетике Украины

Путин заговорил о "мире" и приказал наносить удары по энергетике Украины

00:02Война
"Мы предупреждаем": Буданов раскрыл, сколько Украина будет хозяйничать в небе РФ

"Мы предупреждаем": Буданов раскрыл, сколько Украина будет хозяйничать в небе РФ

23:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Мы готовы сесть за стол переговоров": в Кремле выдвинули новое условие для мира

"Мы готовы сесть за стол переговоров": в Кремле выдвинули новое условие для мира

Помидоры половинками на зиму покорят из первой банки: рецепт пикантной закрутки

Помидоры половинками на зиму покорят из первой банки: рецепт пикантной закрутки

В ловушке на фронте оказались 2500 окупантов: где Силы обороны оттеснили врага

В ловушке на фронте оказались 2500 окупантов: где Силы обороны оттеснили врага

Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

"Отошел в вечность": умер звезда фильма "В бой идут одни старики"

"Отошел в вечность": умер звезда фильма "В бой идут одни старики"

Последние новости

01:51

Киевщину шестые сутки атакуют БПЛА: разрушены таунхаусы, есть раненая

01:09

Что означают символы I, II и цветок на стиралке: ошибка может испортить стирку

00:02

Путин заговорил о "мире" и приказал наносить удары по энергетике Украины

01 сентября, вторник
23:21

Начало сентября перевернет жизнь трех знаков зодиака к лучшему - кто они

23:04

"Мы предупреждаем": Буданов раскрыл, сколько Украина будет хозяйничать в небе РФ

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
22:32

Воздушные тревоги планируется разделить на уровни: что предлагают изменить для украинцев

22:14

"Кринж": Андрей Хлывнюк готов отказаться от звания заслуженного артиста

22:10

Тест на IQ: нужно найти рыбку среди кошек за 12 секунд

21:51

Зачем Россия атакует пограничные пункты пропуска: "Флеш" назвал истинную причину

Реклама
21:34

Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

21:12

Киев готовится к отключениям света зимой: 200 тысяч жителей могут переселить

20:57

Украина закрывает воздушное пространство над РФ — Зеленский выдвинул ультиматум Кремлю

20:31

С чем носить футболку осенью: дизайнер назвал 3 умопомрачительных сочетания

20:29

Зачем кладут лавровый лист под подушку перед сном: разгадка вечернего ритуала

20:11

Дроны атаковали аэропорт Лейпцига: в Берлине назвали виновного и приняли меры

20:04

Чего нельзя делать с бархатцами осенью: миллионы дачников допускают ошибкуВидео

20:01

Таро-прогноз на сентябрь 2026: какой знак зодиака ждет крутой поворот судьбыВидео

19:35

Украину атаковали более 100 дронов: в Киеве – взрывы, вспыхнул пожар

19:30

Удар по Киеву 1 сентября не был случайным: у Зеленского рассказали, как остановить РФФото

19:20

Почему 2 сентября нельзя жаловаться на судьбу: какой церковный праздник

Реклама
19:17

Влияние даты рождения: как определить человека, который изменит судьбу

19:10

Кремль готовит решающий рывок на Донбассе: Андрусив предупредил о тяжелой осенимнение

18:54

Осенняя подкормка может погубить сад: 5 ошибок, которых следует избегатьВидео

18:50

Мир может погибнуть к концу 2026 году: одно предсказание уже сбылось

18:49

Крапива появляется в саду не случайно: о чем она сигнализирует

18:48

Чья заветная мечта 100% сбудется: гороскоп Таро на сентябрь 2026Видео

18:15

ВСУ не называют точное число запущенной по Украине баллистики: Игнат назвал причину

18:14

Остров появился и бесследно исчез посреди озера: чем он опасен для людей

18:02

Газон зарастает сорняками не просто так: названы 7 причин и способ борьбы с пальчаткойВидео

17:53

В ловушке на фронте оказались 2500 окупантов: где Силы обороны оттеснили врага

17:47

После первого мальчика: Остапчуки раскрыли пол второго ребенка

17:39

"В исподней рубашке": новые костюмы хора Веревки разожгли скандал в ThreadsВидео

17:27

Гороскоп Таро на завтра 2 сентября: Тельцу - предчувствие, Весам - сигнал

17:24

Украинцам рекомендуют запастись едой и водой: сколько продуктов нужно иметь

17:23

Что посадить в сентябре, чтобы собрать урожай ещё до морозов: список растений

17:22

В Ленинградской области РФ – масштабный пожар: ГУР поразило комплекс "Новатек-Усть-Луга"

17:17

Никаких разговоров с женой: миллионер раскрыл необычные правила брака

17:12

Си Цзиньпин сделал неожиданное заявление о войне в Украине: какой шаг готовит Китай

17:07

"Адские санкции" против России застряли в Конгрессе США - Politico

16:49

Нет слов: дочь Кузьмы Скрябина показала прилет в ее дом

Реклама
16:48

Пятна от травы исчезнут на глазах: одно средство спасет одежду от загрязнений

16:45

Жена Козловского сообщила о важном решении по поводу сына: "Уже такой взрослый"

16:45

Кусты ежевики будут усыпаны ягодами: какие побеги нужно обрезать осенью

16:43

Сторонник теории плоской Земли случайно доказал, что она круглая за $20 тысяч

16:40

Секрет легендарной "чупакабры" наконец раскрыт: кто на самом деле пришел из лесовВидео

16:21

Спустя 30 лет: присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура

16:09

Раду хотят перенести, новый формат уже готов: как и где депутаты будут голосоватьВидео

16:06

Группа компаний Agrolife досье

16:05

Упавшие яблоки не обязательно выбрасывать: как использовать их с пользой

16:01

Несмотря на тревоги и прилеты: звезды показали своих красивых школьников

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять