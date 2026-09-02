Что означают символы I, II и цветок на стиралке: ошибка может испортить стирку

Три отсека в лотке стиральной машины предназначены для различных моющих средств, а их символы подсказывают правильный порядок использования.

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Что означают обозначения I, II и цветок на стиральной машине / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Что означают символы I и II на лотке стиральной машины

Куда заливать кондиционер для белья

Что будет, если перепутать отсеки для средств

Ящик стиральной машины может казаться простым, однако обозначения I, II и символ цветка имеют разное назначение. Если неправильно залить или насыпать средство, оно может попасть в барабан не на том этапе стирки.

Главред выяснил, что означают эти символы на лотке стиральной машины и куда правильно добавлять моющее средство и кондиционер для белья.

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Что означают символы I и II на стиральной машине

Как пишет Pro TV, отсек с маркировкой I предназначен для моющего средства, которое используется во время предварительной стирки. Добавлять порошок или другое средство сюда нужно только тогда, когда вы выбрали программу с предварительной стиркой. Если машина работает в обычном режиме без предварительной стирки, этот отсек обычно остается пустым.

Символ II обозначает отсек для моющего средства во время основной стирки. Именно туда добавляют порошок или жидкое моющее средство в соответствии с инструкцией производителя.

Если выбрана программа с предварительной стиркой, моющее средство может понадобиться в обоих отсеках. Точное дозирование зависит от программы, количества белья и рекомендаций производителя средства.

Куда заливать смягчитель для белья

Третье отделение обычно обозначено символом цветка. Именно туда нужно заливать смягчитель или кондиционер для белья.

В отличие от моющего средства, кондиционер попадает в барабан не в начале стирки. Машина автоматически использует его на соответствующем этапе цикла, обычно во время последнего полоскания.

В отсеке для смягчителя часто есть отметка MAX. Превышать этот уровень не стоит. Излишек средства может преждевременно попасть в машину или оставлять следы на ткани и внутри отсека.

Почему стиральная машина плохо отжимает белье / Инфографика: Главред

Большее количество кондиционера также не означает, что белье станет мягче или будет иметь более сильный аромат. Лучше придерживаться дозировки, указанной на упаковке.

Куда насыпать порошок и наливать жидкое моющее средство

В большинстве стиральных машин порошок или жидкое моющее средство для основного цикла добавляют в отсек II. Однако конструкция ящика может отличаться в зависимости от модели.

В некоторых машинах предусмотрен специальный клапан или перегородка для жидкого средства. Её положение может отличаться в зависимости от того, используется ли порошок или гель. Поэтому перед использованием нового средства стоит проверить инструкцию к стиральной машине.

А вот капсулы для стирки обычно не кладут в лоток. Их чаще всего помещают непосредственно в барабан перед загрузкой одежды. При этом следует ориентироваться на инструкцию на упаковке конкретных капсул и рекомендации производителя стиральной машины.

Важно также не путать жидкое моющее средство с кондиционером. Несмотря на схожую консистенцию, они используются на разных этапах: моющее средство - во время стирки, кондиционер - во время полоскания.

Что будет, если перепутать отсеки

Если насыпать моющее средство для основной стирки в отсек I, а программа не предусматривает предварительную стирку, средство может использоваться неправильно. Если же программа предусматривает предварительную стирку, порошок из первого отсека будет использован именно на этом этапе, а не во время основного цикла.

Проблемы могут возникнуть и в том случае, если кондиционер для белья налить в отсек для моющего средства. Тогда он может попасть в белье не вовремя, что повлияет на результат стирки.

Если вы заметили ошибку до запуска стиральной машины, лучше всего вынуть лоток, если это предусмотрено конструкцией, и очистить его от средства.

Почему нужно регулярно чистить лоток стиральной машины

Даже при правильном использовании отсеков в них постепенно скапливаются остатки порошка, кондиционера и влага. Из-за этого может появляться липкий налет и неприятный запах.

Поэтому ящик стиральной машины следует периодически вынимать и очищать в соответствии с рекомендациями производителя. Особое внимание следует уделять отсеку для смягчителя и каналам, через которые он попадает в барабан.

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Об источнике: PRO TV PRO TV - румынский коммерческий телеканал и медиаплатформа, запущенная 1 декабря 1995 года. Канал входит в международную медиагруппу CME Media Enterprises, которая работает в странах Центральной и Восточной Европы. По информации самого PRO TV, телеканал является лидером телевизионного рынка Румынии.

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