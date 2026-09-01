С чем носить футболку осенью: дизайнер назвал 3 умопомрачительных сочетания

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как носить базовую футболку осенью и при этом выглядеть стильно и современно.
Как цитирует его 1+1, эта вещь давно перестала быть исключительно летней и легко вписывается в осенний гардероб благодаря многослойности - одному из главных трендов сезона.
Эксперт выделил три универсальных сочетания.
Комбинация с костюмом
Первое - комбинировать футболку с классическим костюмом или строгим жакетом. Такой приём помогает сделать образ менее формальным и более живым, сохраняя при этом элегантность.
Базовый слой
Второй вариант - использовать футболку как базовый слой под тёплый трикотаж. Она отлично смотрится под объёмным кардиганом или свитером с глубоким вырезом, создавая лёгкий и расслабленный эффект.
Футболка с верхней одеждой
Третий способ - строить многослойные образы, сочетая футболку с верхней одеждой и другими элементами гардероба. Это позволяет адаптировать летнюю вещь к прохладной погоде и придаёт образу современный вид.
Таким образом, базовая футболка остаётся универсальной основой гардероба и осенью - главное правильно комбинировать её с более тёплыми и структурированными вещами.
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О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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