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Больше вреда, чем пользы: женщина просит забыть об одном средстве для уборки

Константин Пономарев
1 сентября 2026, 15:40
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Профессиональная уборщица объяснила, почему отбеливатель может испортить ковры, ткани и металлические поверхности, а также усугубить пятна на одежде.
Профессиональная уборщица не использует отбеливатель
Профессиональная уборщица не использует отбеливатель / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какие ошибки во время уборки обходятся особенно дорого
  • Почему привычное средство для пятен может испортить вещи
  • Какие поверхности отбеливатель способен разрушить навсегда

Популярное чистящее средство часто используют для борьбы со стойкими пятнами, однако результат такой уборки может оказаться неожиданно дорогим. Профессиональная уборщица Краси Дельчева призвала отказаться от отбеливателя там, где для поверхности предусмотрены более безопасные составы.

Поддерживать идеальную чистоту в доме бывает непросто, особенно когда на коврах, мебели или одежде появляются заметные пятна. В поисках быстрого решения многие используют отбеливатель, не учитывая, что агрессивное средство способно необратимо повредить материал. Об этом пишет Mirror.

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Почему уборщица не использует отбеливатель

Краси Дельчева, работающая в компании Cleaners of London, рассказала, какие методы уборки она никогда не стала бы рекомендовать своим клиентам.

"Я никогда не использую отбеливатель. Для каждой поверхности есть специальное средство, которое справляется с задачей лучше", - отметила она.

Краси Дельчева, работающая в компании Cleaners of London
Краси Дельчева, работающая в компании Cleaners of London / Фото: SWNS

По словам уборщицы, одна из ее клиенток случайно уронила бутылку с отбеливателем на лестнице. Жидкость попала на ковровую дорожку и полностью ее испортила.

"В одно мгновение пропал ковер стоимостью более 2500 фунтов стерлингов", - рассказала Краси.

Подобные последствия связаны с тем, что отбеливатель не просто воздействует на загрязнение, а может изменить цвет и структуру самого материала. Даже небольшой разлив способен оставить пятна, которые уже невозможно вывести.

Почему отбеливатель подходит не для всех пятен

Отбеливатель считается эффективным дезинфицирующим средством, но это не делает его универсальным помощником во время уборки. Он уничтожает многие микроорганизмы, однако не всегда удаляет физическую грязь и может повредить обрабатываемую поверхность.

Особенно осторожно следует подходить к выведению пятен от пота на одежде. Использование отбеливателя кажется очевидным решением, но средство способно ослабить волокна ткани и вступить в реакцию с содержащимися в поте белками. В результате изменение цвета иногда становится еще более заметным.

Отбеливатель подходит не для всех пятен
Отбеливатель подходит не для всех пятен / Фото: скриншот с Youtube

Агрессивный состав также может вызвать коррозию и появление ржавчины на изделиях из нержавеющей стали, меди и алюминия. При попадании на дерево или кожу он повреждает структуру материала и удаляет натуральные масла, защищающие поверхность.

Кроме того, испарения отбеливателя способны раздражать дыхательные пути. Поэтому применять его следует только по назначению, строго соблюдая инструкцию и меры предосторожности.

Еще один популярный лайфхак оказался опасным

Краси также предостерегла от вирусного способа очистки душевой перегородки с помощью WD-40. Хотя средство помогает бороться с некоторыми загрязнениями, использовать его в ванной комнате рискованно.

"Масло не только оставляет жирный налет, но и может быть крайне опасным, превращая ванну в место, где легко поскользнуться", - объяснила уборщица.

Краси предостерегла от способа очистки душевой перегородки с помощью WD-40
Краси предостерегла от способа очистки душевой перегородки с помощью WD-40 / Фото: скриншот с Youtube

При попадании состава на ванну или пол поверхность становится скользкой, что повышает вероятность падения. Кроме того, после такой обработки может остаться пленка, притягивающая новую грязь.

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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