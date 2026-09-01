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Популярному американскому певцу стало плохо во время концерта

Алена Кюпели
1 сентября 2026, 09:18
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Это не первый случай, когда артисту требуется помощь прямо во время концерта.
Лайонелла Риччи госпитализировали
Лайонелла Риччи госпитализировали / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

  • Что случилось во время выступления
  • Что предполагают врачи

Популярный американский певец и композитор Лайонел Ричи оказался в отделении интенсивной терапии после концерта в Сент-Луисе.

Как сообщает Page Six, артисту стало плохо прямо во время выступления - под конец шоу он выглядел ослабленным и даже попросил принести ему стул, чтобы закончить песню сидя.

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После концерта музыкант самостоятельно обратился в больницу, где его госпитализировали для обследования. По предварительной информации, причиной ухудшения самочувствия могла стать обезвоженность, однако врачи продолжают проверку.

Лайонелу Риччи стало плохо
Лайонелу Риччи стало плохо / Фото Википедия

Это не первый подобный случай за последнее время: летом Ричи уже сталкивался с проблемами со здоровьем во время тура - тогда ему стало плохо на сцене из-за головокружения, и несколько концертов пришлось отменить.

Ожидается, что состояние артиста стабилизируется в ближайшее время, и он сможет вернуться к выступлениям. Сам певец ранее заверял поклонников, что чувствует себя лучше и благодарен за поддержку.

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О персоне: Лайонел Риччи

Лайонел Риччи - американский певец, музыкант, композитор, актёр. Лайонел Ричи, наряду с Майклом Джексономи Принсом, "царил на олимпе" мировой поп-музыки в первой половине 1980-х годов. Все тринадцать синглов, выпущенных им в 1981-1987 годах, попали в лучшую десятку Billboard Hot 100, пять из них - на первое место.

Лайонел Ричи был удостоен множества наград, в том числе премии Центра Кеннеди, четырёх премий "Грэмми", премии "Оскар", 17 премий "The American Music Awards".

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