Стало плохо на сцене: легендарного американского певца доставили в больницу

Он несколько раз был вынужден садиться во время исполнения песни.

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Лайонелла Риччи госпитализировали / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Что случилось с артистом

Где она был

Легендарного американского артиста, актера и певца Лайонела Ричи срочно доставили в больницу после того, как ему стало плохо на сцене, и он внезапно досрочно завершил свой концерт.

В среду представитель пожарной службы Сент-Пола Джейми Смит подтвердил изданию Page Six, что они "вчера вечером доставили взрослого мужчину из арены в местную больницу".

видео дня

Лайонелу Риччи стало плохо / Фото Википедия

Однако текущее состояние певца, исполнителя хита "All Night Long", остается неясным.

Во время первого концерта своего североамериканского тура по 26 городам в Grand Casino Arena в Сент-Поле, штат Миннесота, четырехкратный обладатель премии "Грэмми" почувствовал себя плохо прямо на сцене.

На видео, опубликованных в сети, Ричи, выступающий вместе с Earth, Wind & Fire, несколько раз был вынужден садиться во время исполнения песни "Dancing on the Ceiling".

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Отметим, как сообщал Главред, ранее также музыкальный продюсер Владимир Бебешко неожиданно поделился тем, что пережил серьезные проблемы со здоровьем.

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О персоне: Лайонел Риччи Лайонел Риччи - американский певец, музыкант, композитор, актёр. Лайонел Ричи, наряду с Майклом Джексономи Принсом, "царил на олимпе" мировой поп-музыки в первой половине 1980-х годов. Все тринадцать синглов, выпущенных им в 1981—1987 годах, попали в лучшую десятку Billboard Hot 100, пять из них — на первое место. Лайонел Ричи был удостоен множества наград, в том числе премии Центра Кеннеди, четырёх премий "Грэмми", премии "Оскар", 17 премий "The American Music Awards".

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