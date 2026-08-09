'Почувствуют дома': Зеленский пообещал оккупантам новый ответ

Глава государства заявил, что война продолжается из-за нежелания России её завершить.

https://glavred.info/ukraine/pochuvstvuyut-voynu-doma-zelenskiy-poobeshchal-okkupantam-novyy-otvet-10787174.html Ссылка скопирована

Зеленский заявил о новых ударах по военной инфраструктуре РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области, Офис президента Украины, Минобороны РФ

Ключевые тезисы Зеленского:

После атаки РФ более 300 тысяч семей в Одесской области остались без света

Украина продолжает наносить удары по военной и нефтяной инфраструктуре РФ

На каждый удар РФ последует ответ

Украина продолжает наносить удары по российской военной инфраструктуре. Были поражены объекты российской нефтепереработки, зенитные ракетные комплексы и радиолокационные станции. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент отметил, что в течение дня получал доклады премьер-министра и беседовал с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым по вопросам защиты украинских городов и ответов на российские атаки.

видео дня

"На каждый российский удар последует наша реакция. Российская война будет все более ощутимой для них дома, в России", - заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил ВСУ и Службу безопасности Украины за продолжение операций против российских нефтеперерабатывающих предприятий.

"Продолжается операция против российской нефтепереработки, это очень ощутимо для них, были также поражения российских ЗРК и радиолокационных станций, были и наши ответные удары по российской инфраструктуре в Азовском и Черноморском регионах. Единственная причина, по которой это до сих пор продолжается, - это нежелание России заканчивать эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Вражеские удары по Украине

Президент рассказал, что после ночной российской атаки в Одессе и области без электроснабжения остались более 300 тысяч семей. По состоянию на вечер треть абонентов уже удалось подключить к электросети, однако ремонтные работы продолжаются.

"Также были удары по Харькову и области, по Павлограду, Херсону, Сумской области, нашей Житомирской области. Важно, чтобы везде оказывалась реальная помощь людям", - добавил глава государства.

Зеленский поблагодарил ремонтные бригады, спасателей ГСЧС и все службы, которые работают над восстановлением инфраструктуры.

Почему РФ начала наносить удары ракетами С-400 - объяснение эксперта

Российские оккупанты все чаще применяют для атак по Украине ракеты из зенитно-ракетных комплексов С-400, которые в первую очередь предназначены для поражения воздушных целей, рассказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко.

По его словам, использование таких ракет может свидетельствовать о попытке Кремля компенсировать дефицит других видов вооружения и сохранить интенсивность ударов по украинским городам.

С-400 / Инфографика: Главред

"Есть ряд причин, по которым используют С-400: попробовали и увидели, что ракеты долетают до украинской столицы из Брянской области. Во-вторых, у них есть определенные запасы ракет. В-третьих, хотят поддержать темп и интенсивность ударов на фоне возможной нехватки ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, поддержать шок. Россия же отслеживает информационное пространство", - пояснил Мусиенко.

По мнению эксперта, такая тактика позволяет России продолжать массированные атаки, используя имеющиеся запасы вооружения и оказывая дополнительное психологическое давление на украинское общество.

Массированные удары по Украине - прогнозы

Как ранее сообщал Главред, наблюдатели предупредили о новом массированном ударе РФ по нескольким городам Украины. По данным наблюдателей, враг может применить KN-23, "Искандеры" и "Цирконы", а вероятные цели включают Киевскую и Житомирскую области до 03:00 ночи.

Президент Владимир Зеленский сообщил о зеркальных действиях Украины в ответ на удары по логистике. Он также подчеркнул потери - триллион рублей в результате операции против российской логистики.

Институт изучения войны (ISW) предупредил о подготовке масштабной ударной кампании по энергетике Украины в ближайшие недели. В отчете ISW также отмечается дефицит перехватчиков.

Читайте также:

О личности: Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред