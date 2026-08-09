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Удар по 10-этажному дому в Харькове: под завалами находятся люди, есть погибшие

Мария Николишин
9 августа 2026, 08:13обновлено 9 августа, 08:51
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Россияне целенаправленно обстреливают жилые дома.
Удар по 10-этажному дому в Харькове: под завалами находятся люди, есть погибшие
Последствия утреннего удара по Харькову / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Россия нанесла удар дроном по жилому дому в Харькове
  • В здании разрушены 7–10 этажей
  • Уже известно о 12 пострадавших и двух погибших

Утром 9 августа страна-агрессор Россия нанесла удар по Салтовскому району Харькова. Беспилотник попал в жилой дом. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, в результате попадания в жилой дом разрушены 7–10 этажей.

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Позже он добавил, что враг также попал в соседнее многоэтажное здание.

"(Враг, - ред.) целенаправленно наносит удары по жилым домам. Будьте осторожны и перейдите в укрытие. Что касается последствий повторного удара - выясняем детали", - говорится в сообщении.

Терехов подчеркнул, что в здании находятся заблокированные люди - на месте начата спасательная операция.

"На данный момент известно о 12 пострадавших. На месте вражеского удара двое погибших", - рассказал мэр.

РФ сможет массированно наносить удары дронами по западу Украины

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов "Флеш" заявил, что российские ударные беспилотники пока не способны эффективно достигать западных регионов Украины из-за отсутствия действующих ретрансляторов на территории Беларуси.

По его словам, ситуация может измениться, если Беларусь разрешит использовать такие средства связи.

"В таком случае управляемые российские дроны, применяющие новые методы наведения, смогут угрожать не только приграничным районам, но и областям на западе Украины, в частности Львовской и Волынской", - подчеркнул он.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на воскресенье, 9 августа, страна-агрессор Россия массированно атаковала Одессу ракетами и дронами. Повреждены жилые дома и инфраструктура. Известно о 6 пострадавших.

В ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое человек погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевской области, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди пострадавших также есть ребенок.

6 августа оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, еще восемь человек пострадали.

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О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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