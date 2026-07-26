РФ ударила 'Бандеролью' по дому в Харькове: есть погибший, среди раненых - дети

Повреждено более десяти частных жилых домов.

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Россияне атаковали Харьков / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

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РФ нанесла удар "Бандеролью" по жилому дому

Погиб человек, среди раненых есть дети

На месте удара работают спасатели и медики

Российские оккупационные войска утром 26 июля нанесли удар "Бандеролью" по Харькову. Боеприпас попал в частный жилой дом в Слободском районе города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Попадание в частный жилой дом. Есть раненые. На месте работают все профильные службы. На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых (среди пострадавших - один ребенок)", - написал он. видео дня

Позже Терехов добавил, что число пострадавших возросло до шести. Среди них - двое детей.

"Повреждено более десяти частных жилых домов", - говорится в сообщении.

В 10:04 начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что девять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате удара в Слободском районе.

"Все находятся под наблюдением врачей", - подчеркнул он.

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

Сократила ли Россия атаки дронами

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российская армия не уменьшила интенсивность применения беспилотников против Украины, а лишь сместила акцент на использование баллистических ракет.

По его словам, атаки дронами продолжаются практически непрерывно.

"Я бы не сказал, что их стало меньше, что они действительно сейчас делают ставку на баллистику, понимая определенные проблемы, которые у нас есть с поставками ракет для Украины, но они атакуют каждую ночь, а сейчас - и днем. Когда противник ставит перед собой такую цель, то дроны могут атаковать и круглосуточно", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Пожары возникли сразу в трех районах столицы. В частности, в Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом.

В субботу, 25 июля, российские оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в Запорожье, речь идет о складе "Новой почты". В результате удара возник пожар, уничтожены автомобили, повреждены помещения.

Кроме того, известно, что Россия подготовила ракеты для нового массированного удара по Украине. Этот удар может произойти уже в течение ближайших 48 часов.

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О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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