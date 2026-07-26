Картофеля будет вдвое больше: огородник показал 'ленивый' способ, побивший рекорды

Опытный огородник рассказал, почему отказ от традиционной посадки принес более высокий урожай картофеля, чем ожидалось.

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Посадка картофеля под солому по методу Рут Стаут: как вырастить урожай без перекопки и окучивания / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Как посадить картофель, чтобы не копать

Что предусматривает метод Рут Стаут по выращиванию картофеля

Выращивание картофеля обычно ассоциируется с тяжелым физическим трудом: перекопкой грядок, постоянным окучиванием и извлечением клубней из земли. Однако существует альтернатива, которая позволяет получить щедрый урожай почти без усилий. Блогер, огородник и автор YouTube-канала S&K Greenhouse Кевин протестировал знаменитый "ленивый" метод американской садоводки Рут Стаут и поделился впечатляющими результатами.

Главред выяснил, как выращивать картофель без перекопки.

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В чем суть выращивания картофеля по методу Рут Стаут

Суть технологии заключается в отказе от любой обработки земли. Клубни просто выкладывают на поверхность почвы и накрывают толстым слоем мульчи. Метод описывала садовод Рут Стаут в своей книге "Сад без труда", и, по словам блогера, именно он дал один из самых больших урожаев.

Огородник подчеркивает, что традиционный способ - с выкапыванием ямок на глубину 10–15 сантиметров - тоже работает, но требует гораздо больше сил.

"Когда я только начинал заниматься садоводством, я нашел книгу под названием "Сад без труда" авторства Рут Стаут. Она известна своим методом выращивания картофеля, который требует гораздо меньше усилий. Она просто бросала клубни на землю и засыпала их органикой", - рассказал огородник.

Вместо сена, которое использовала сама Рут Стаут, блогер выбрал солому - в ней значительно меньше семян сорняков.

Почему картофель под соломой нужно плотно накрывать

Открытая посадка имеет один существенный нюанс: под воздействием солнечного света в клубнях образуется соланин, из-за чего они зеленеют и становятся непригодными для употребления.

"Вам не придется копать вглубь или выкапывать картофель, когда наступит время сбора урожая. Но поскольку картофель под воздействием света зеленеет и становится токсичным для человека, его обязательно нужно плотно накрыть", - отметил Кевин.

Какой сорт картофеля лучше всего подходит для посадки под солому

Не каждый сорт картофеля выдержит выращивание без окучивания почвы. Ключевое требование - куст должен быть детерминированного типа, ведь у таких сортов клубни формируются одним равномерным слоем у поверхности.

"Я выбрал сорт "Ред Норланд" (Red Norland). Это чрезвычайно урожайный и очень вкусный детерминированный сорт", - рассказал блогер.

Перед посадкой огородник также советует дождаться, пока на клубнях появятся маленькие побеги (проклювания), что существенно ускоряет прорастание.

Сколько соломы нужно класть на картофель? Недостаточный слой мульчи пропускает солнечные лучи, что испортит урожай.

"Я рекомендую делать кучки соломы высотой примерно от 15 до 20 сантиметров", - посоветовал автор канала.

Через несколько недель после посадки, когда ростки начнут пробиваться наружу, огородник советует дополнительно подсыпать солому, чтобы полностью перекрыть доступ света к молодым клубням.

Какой урожай можно собрать с картофеля под соломой

Через несколько месяцев Кевин развернул солому и оценил результат. Несмотря на то, что часть семенного картофеля загнила из-за недостатка влаги на отдельном участке, итог оказался убедительным.

"Из нескольких клубней, которые мы, по сути, просто положили на землю, я получил довольно солидный урожай для себя, своей семьи и друзей", - подытожил блогер.

По его оценке, при условии регулярного полива результат мог бы быть вдвое больше, но главный плюс метода - полное отсутствие тяжелого труда:

"Если бы мы обеспечили идеальный полив, то удвоили бы этот урожай. Но хочу подчеркнуть: это способ, не требующий вообще никаких усилий", - отметил Кевин.

Как увеличить урожай картофеля / Инфографика: Главред

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Об источнике: S&K Greenhouse S&K Greenhouse - это англоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, ландшафтному дизайну и выращиванию декоративных и плодовых растений. Проект ведут специалисты тепличного хозяйства S&K Greenhouse, которые делятся практическими советами по уходу за садом, выбору растений и созданию привлекательных зеленых зон вокруг дома. Основная тематика канала охватывает выращивание цветов, кустарников, деревьев, овощей и многолетних растений, а также сезонные работы в саду. Авторы объясняют, как правильно высаживать растения, формировать клумбы, ухаживать за газоном, обрезать кусты, удобрять почву и защищать насаждения от вредителей и болезней. Большое внимание уделяется озеленению приусадебных участков и подбору неприхотливых растений для различных климатических условий. Видео канала имеют обучающий формат и рассчитаны как на начинающих, так и на опытных садоводов. Среди самых популярных тем - выбор декоративных кустарников, сочетание растений в ландшафтном дизайне, размножение растений черенками, выращивание томатов и другие практические советы для домашнего садоводства. Канал был создан в 2019 году в США. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 290 тысяч подписчиков и более 20 миллионов просмотров, что делает его одним из популярных англоязычных YouTube-проектов, посвященных садоводству и тепличному хозяйству.

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