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30 лет охоты за "монстром": рыбак поймал щуку и едва смог удержать ее

Константин Пономарев
25 июля 2026, 15:38
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Щука длиной почти 126 см попалась рыбаку после десятилетий поисков. Гигантский улов удалось вытащить после напряженной борьбы.
Рыбак побил рекорд своего отца, поймав огромную щуку
Рыбак побил рекорд своего отца, поймав огромную щуку / Коллаж Главред, фото: Outdoor Life, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как семейное увлечение превратилось в исторический улов
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Американский рыбак Тимоти Хикс установил новый рекорд штата Айдахо, поймав и отпустив гигантскую щуку длиной почти 126 сантиметров.

Примечательно, что до этого рекорд принадлежал его отцу, который установил его еще в 1992 году. Об этом пишет Outdoor Life.

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Как рыбакам удалось поймать огромную щуку

Для 44-летнего Тимоти Хикса из города Пост-Фоллс рыбалка на щуку давно стала семейной традицией. Вместе с братом Стивом он регулярно рыбачит на озере Пенд-Орей на северо-западе Айдахо, которое славится крупными хищниками.

Утром 13 июня братья отправились на рыбалку после окончания нереста щуки. По словам Хикса, в глубоком и холодном озере нерест завершается позже, поэтому рыба уже покинула мелководные заливы и держалась возле глубоких зарослей.

Используя тяжелые колеблющиеся блесны, рыбаки успели поймать более десятка крупных щук. Однако настоящий трофей попался Тимоти после дальнего заброса вдоль края подводных зарослей.

"Я дал своей 170-граммовой блесне опуститься на дно. Потом слегка подбросил ее, снова дал опуститься и почувствовал легкий толчок. После подсечки сразу понял, что на крючке очень крупная рыба", - рассказал рыбак.

Борьба с гигантом продолжалась несколько минут

По словам Хикса, щука несколько раз совершала мощные рывки вокруг лодки и в последний момент вновь попыталась уйти, стягивая леску с катушки. Его брат успел подвести подсак, после чего огромную рыбу удалось поднять на борт.

Используя тяжелые колеблющиеся блесны, рыбаки успели поймать более десятка крупных щук
Используя тяжелые колеблющиеся блесны, рыбаки успели поймать более десятка крупных щук / Фото: Outdoor Life

Рыбаки сделали фотографии, измерили улов и отпустили его обратно в озеро.

Позже Хикс показал снимки своему другу, который предположил, что это может быть новый рекорд штата. Проверка подтвердила догадку.

Щука оказалась длиннее рекорда отца

Официальная длина пойманной рыбы составила 49,75 дюйма (около 126,4 сантиметра). Это на ¾ дюйма (около 1,9 сантиметра) больше предыдущего рекорда Айдахо в категории "поймал - отпустил", установленного в 2020 году.

Хотя рыбу не взвешивали, Хикс считает, что ее вес достигал примерно 35 фунтов (около 15,9 килограмма). По его словам, до нереста она могла быть еще тяжелее.

Сам рыбак признался, что шел к этой цели десятилетиями.

"Я искал эту рыбу более 30 лет. С тех пор, как мой отец в 1992 году поймал рекордную щуку длиной 49 дюймов (124,4 см). Возможно, его рыба была тяжелее, но моя оказалась длиннее", - сказал он.

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также стало известно о том, что рыба с человеческими зубами держит в страхе целый курорт. Опасный морской "монстр" с мощными челюстями заполонил воды рядом с популярным местом отдыха.

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Outdoor Life

OutdoorLife - это сайт одноименного американского издания Outdoor Life, посвященного теме активного отдыха и жизни на природе. Журнал был основан в 1898 году в США и освещает темы охоты, рыбалки, кемпинга, выживания, экипировки и приключений на природе.

Сегодня Outdoor Life работает в основном как цифровое медиа и публикует новости, репортажи, практические советы, обзоры снаряжения и истории из мира дикой природы, написанные опытными охотниками, рыболовами и экспертами по аутдору.

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