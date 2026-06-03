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Рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека

Константин Пономарев
3 июня 2026, 19:17
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Рыбак вытащил из океана гигантского групера весом около 227 кг. Размеры морского хищника удивили пользователи соцсетей.
Мужчина поймал гигантского групера
Мужчина поймал гигантского групера / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@ryanizfishing

Вы узнаете:

  • Как рыбак поймал одного из крупнейших обитателей рифов
  • Почему улов рыбака сравнили со сценой из фильма
  • Чем огромный групер отличается от других рыб

Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Рыбак и создатель контента Райан Искьердо стал героем вирусного видео. Он поймал гигантского групера, размеры которого поразили миллионы зрителей в TikTok.

видео дня

Необычная рыбалка началась с того, что мужчина использовал в качестве наживки другую крупную рыбу. Однако вскоре стало понятно, что даже такая приманка выглядит скромно по сравнению с хищником, который клюнул на крючок.

По данным Tag24, Искьердо находился на лодке в открытом океане, когда опустил в воду огромную наживку. После напряженной борьбы ему удалось вытащить на поверхность гигантского групера весом около 500 фунтов (примерно 227 килограммов).

Груперы считаются одними из крупнейших костистых рыб
Груперы считаются одними из крупнейших костистых рыб / Фото: tiktok.com/@ryanizfishing

Судя по реакции самого рыбака, этот улов стал одним из самых впечатляющих в его жизни. Но настоящим сюрпризом для зрителей оказались кадры, снятые уже после поимки рыбы.

Гигантские размеры удивили пользователей сети

В одной из сцен ролика Райан Искьердо нырнул в воду и плавал рядом с групером. Именно эти кадры позволили оценить реальные размеры морского гиганта.

На фоне человека рыба выглядела настолько огромной, что многие зрители сравнили видео с кадрами из документального фильма о дикой природе. Некоторые пользователи признались, что сначала приняли крупную наживку за главный улов, не подозревая, что впереди их ждет встреча с еще более крупным существом.

"Я не думал, что в качестве приманки была крупная рыба", - написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что до сих пор не понимает, как рыболовные снасти способны выдерживать такую нагрузку.

Смотрите в видео о том, как мужчина прыгнул в воду к огромной рыбе:

Ранее Главред писал о том, что мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг. Юный рыбак из США вытащил огромную рыбу, которая едва не стала новым рекордом штата. Мальчику пришлось звать на помощь.

Также сообщалось о том, что рыбак вытащил 31-килограммового монстра. Во время рыбалки мужчина поймал огромного красного окуня, который оказался крупнее действующего рекорда штата Луизиана (США).

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TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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