Рыбаки достали из воды гиганта размером с человека и весом 401 кг

Вы узнаете:
- Как огромная рыба едва не сорвалась в первые секунды
- Что помогло удержать морского гиганта на крючке
- Как гигантский тунец вошел в историю
Огромная рыба весом почти 400 килограммов устроила двухчасовую битву в открытом море и официально вошла в историю.
Спустя почти год после поимки гигантский голубой тунец был признан крупнейшим экземпляром, когда-либо пойманным в штате Техас (США). Об этом пишет Outdoor Life.
Рыбалка превратилась в борьбу
В апреле прошлого года Дэвид Эсслингер вместе с друзьями отправился в Мексиканский залив на 14-метровом катамаране. Команда заранее подготовилась к серьезной морской рыбалке: на борту были сотни килограммов льда, мощные снасти, запасы еды и оборудование для ловли крупных хищников.
По словам Эсслингера, сначала все шло по плану. Экипаж добыл наживку и начал искать признаки активности рыбы.
"Крупные тунцы начали выпрыгивать из воды, и настроение в нашей команде поднялось", - рассказал рыбак.
Но затем произошел момент, который едва не закончился разочарованием.
Огромная рыба сорвалась, но сразу вернулась
Первый удар оказался настолько мощным, что тунец почти сразу сорвался с крючка.
"Мое сердце сжалось", - вспоминал Эсслингер.
Однако спустя секунды рыба снова атаковала наживку. После этого началась настоящая двухчасовая схватка.
Гигантский хищник уходил на глубину, резко менял направление, бросался к лодке и несколько раз пытался освободиться. Рыбак постепенно увеличивал натяжение лески, а команда постоянно меняла положение судна, чтобы леска не попала в двигатели.
Особенно сложным оказался так называемый "круговорот тунца". Рыба начинает двигаться кругами под лодкой и буквально выматывает рыбака.
Рекорд подтвердили спустя почти год
Когда гигантского тунца наконец удалось поднять на борт, команда была шокирована его размерами.
"С дрожащим телом и онемевшими руками я закричал: "Какая гигантская синеперая рыба". Это было восхитительно", - рассказал американец.
Рыбу срочно накрыли льдом и на высокой скорости доставили обратно к берегу.
В марине Pelican Rest в Галвестоне гиганта официально взвесили. Вес составил примерно 401 килограмм.
Этот результат превзошел предыдущий рекорд штата Техас, установленный в 2021 году, когда был пойман голубой тунец весом 876 фунтов (397 кг).
Ранее Главред писал о том, что рыбак вытащил 31-килограммового монстра. Во время рыбалки мужчина поймал огромного красного окуня, который оказался крупнее действующего рекорда штата Луизиана (США).
Также сообщалось о том, что мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг. Юный рыбак из США вытащил огромную рыбу, которая едва не стала новым рекордом штата. Мальчику пришлось звать на помощь.
Вам может быть интересно:
- "Пол города собралось, машины вставали": рыбак в Умани поймал настоящего гиганта
- Вода буквально кипела: рыбак вытащил 31-килограммового монстра
- Рыбак поймал "чудовище со дна реки" и несколько часов не мог прийти в себя
Outdoor Life
OutdoorLife - это сайт одноименного американского издания Outdoor Life, посвященного теме активного отдыха и жизни на природе. Журнал был основан в 1898 году в США и освещает темы охоты, рыбалки, кемпинга, выживания, экипировки и приключений на природе.
Сегодня Outdoor Life работает в основном как цифровое медиа и публикует новости, репортажи, практические советы, обзоры снаряжения и истории из мира дикой природы, написанные опытными охотниками, рыболовами и экспертами по аутдору.
Издание считается одним из самых известных американских медиа о природе, ориентированным на любителей активного отдыха и приключений.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред