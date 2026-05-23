Рыбаки достали из воды гиганта размером с человека и весом 401 кг

Рыбаки после двухчасовой борьбы поймали гигантского голубого тунца весом более 400 кг, который официально стал рекордом Техаса (США).

Рыбаки вытащили гигантского тунца размером с человека

Огромная рыба весом почти 400 килограммов устроила двухчасовую битву в открытом море и официально вошла в историю.

Спустя почти год после поимки гигантский голубой тунец был признан крупнейшим экземпляром, когда-либо пойманным в штате Техас (США). Об этом пишет Outdoor Life.

Рыбалка превратилась в борьбу

В апреле прошлого года Дэвид Эсслингер вместе с друзьями отправился в Мексиканский залив на 14-метровом катамаране. Команда заранее подготовилась к серьезной морской рыбалке: на борту были сотни килограммов льда, мощные снасти, запасы еды и оборудование для ловли крупных хищников.

По словам Эсслингера, сначала все шло по плану. Экипаж добыл наживку и начал искать признаки активности рыбы.

"Крупные тунцы начали выпрыгивать из воды, и настроение в нашей команде поднялось", - рассказал рыбак.

Но затем произошел момент, который едва не закончился разочарованием.

Огромная рыба сорвалась, но сразу вернулась

Первый удар оказался настолько мощным, что тунец почти сразу сорвался с крючка.

"Мое сердце сжалось", - вспоминал Эсслингер.

Однако спустя секунды рыба снова атаковала наживку. После этого началась настоящая двухчасовая схватка.

Гигантский хищник уходил на глубину, резко менял направление, бросался к лодке и несколько раз пытался освободиться. Рыбак постепенно увеличивал натяжение лески, а команда постоянно меняла положение судна, чтобы леска не попала в двигатели.

Особенно сложным оказался так называемый "круговорот тунца". Рыба начинает двигаться кругами под лодкой и буквально выматывает рыбака.

Рекорд подтвердили спустя почти год

Когда гигантского тунца наконец удалось поднять на борт, команда была шокирована его размерами.

"С дрожащим телом и онемевшими руками я закричал: "Какая гигантская синеперая рыба". Это было восхитительно", - рассказал американец.

Рыбу срочно накрыли льдом и на высокой скорости доставили обратно к берегу.

В марине Pelican Rest в Галвестоне гиганта официально взвесили. Вес составил примерно 401 килограмм.

Этот результат превзошел предыдущий рекорд штата Техас, установленный в 2021 году, когда был пойман голубой тунец весом 876 фунтов (397 кг).

Outdoor Life OutdoorLife - это сайт одноименного американского издания Outdoor Life, посвященного теме активного отдыха и жизни на природе. Журнал был основан в 1898 году в США и освещает темы охоты, рыбалки, кемпинга, выживания, экипировки и приключений на природе. Сегодня Outdoor Life работает в основном как цифровое медиа и публикует новости, репортажи, практические советы, обзоры снаряжения и истории из мира дикой природы, написанные опытными охотниками, рыболовами и экспертами по аутдору. Издание считается одним из самых известных американских медиа о природе, ориентированным на любителей активного отдыха и приключений.

