Неприметный предмет под землей оказался частью древнего клада, который изменил представление ученых об эпохе викингов.

Подросток заметил предмет, который многие бы просто выбросили / Коллаж Главред, фото: Smithsonian Magazine

Вы узнаете:

Как неприметный кусок металла привел к открытию века

Что скрывалось под землей более 1000 лет

Что связывает найденные сокровища и современный Bluetooth

Обычная прогулка с металлоискателем неожиданно превратилась в одно из самых значимых археологических открытий последних лет. 13-летний подросток на немецком острове случайно обнаружил предмет, который сначала приняли за обычный кусок металла, но позже он привел ученых к королевским сокровищам эпохи викингов.

Находка оказалась настолько важной, что археологам пришлось начать масштабные раскопки. Об этом вспоминает Indian Defence Review.

Подросток заметил предмет, который многие бы просто выбросили

История началась еще в 2018 году на немецком острове Рюген в Балтийском море. Школьник Лука Малашниченко вместе со своим учителем Рене Шеном исследовали поле при помощи металлоискателя.

Когда устройство подало сигнал, они нашли небольшой тусклый предмет, внешне напоминавший обычный кусочек алюминия. На первый взгляд он не выглядел чем-то ценным, однако после более внимательного изучения оказалось, что находка была серебряным артефактом времен викингов.

Вместо того чтобы оставить предмет себе, они сообщили о нем специалистам.

Археологи обнаружили почти 600 древних артефактов

После начала раскопок ученые нашли настоящий клад. Под землей скрывались украшения, ожерелья, кольца, жемчуг и почти 600 древних монет.

Особый интерес вызвали около 100 монет, относящихся ко времени правления датского короля Харальда Синезубого, который правил с 958 по 986 год нашей эры.

Исследователи отмечают, что некоторые из найденных монет считаются одними из первых датских денежных знаков с христианской символикой. Они отражают период серьезных политических и религиозных изменений конца эпохи викингов.

"Это крупнейшая находка монет такого типа в южной части Балтийского региона", - отметил руководитель раскопок Майкл Ширрен.

Король викингов связан с современными технологиями

Харальд Синезубый известен не только в истории. Именно его имя спустя тысячу лет вдохновило инженеров на создание названия технологии Bluetooth.

Во время разработки нового стандарта беспроводной связи инженеры использовали имя правителя как временное кодовое обозначение. Позже название так и осталось официальным.

Сегодня миллиарды людей ежедневно используют Bluetooth в телефонах, колонках и наушниках, даже не подозревая, что технология связана с именем средневекового короля викингов.

Об источнике: Indian Defence Review Indian Defence Review (IDR) — это англоязычный аналитический онлайн-журнал и медиапроект, посвященный вопросам обороны, безопасности и стратегических исследований. Он был основан в 1986 году как независимое издание, ориентированное на анализ военно-политических процессов, прежде всего в контексте Индии и Азии. Со временем проект трансформировался в цифровую платформу, расширив тематику и аудиторию. IDR публикует материалы не только об обороне, но и о более широком спектре тем — аэрокосмических технологиях, науке, истории, археологии и глобальных процессах в сфере безопасности.

