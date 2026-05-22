Серьёзная непогода охватит Украину: где будет бушевать шторм

Во многих областях синоптики объявили I уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: pexels

Какая будет погода ночью 23 мая

Где температура воздуха поднимется до +30 градусов

В каких областях будут дожди с грозами и градом

Погода в Украине 23 мая будет местами жаркой, но дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях — I уровень опасности. Там будут сильные дожди с грозами и градом. Также ожидаются сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует дожди с грозами и шквалами в южных, восточных и центральных областях. В воскресенье дожди будут на востоке, юго-востоке. Температура воздуха в течение дня составит +23+28 градусов, на юго-востоке еще задержится жара +25+30 градусов.

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

В Украине 23 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами и градом в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. В отдельных районах будут сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

"Ветер северный, в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, в западных областях 8-13°; днем 21-26°, в юго-восточной части 25-30°", — говорится в сообщении.

По данным meteoprog, 23 мая в Украине станет теплее. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +15...+28 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +10...+18 градусов.

Погода 23 мая в Киеве

В Киеве 23 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 21-26°; в Киеве ночью 15-17°, днем 22-24°", — сообщает Укргидрометцентр.

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Несмотря на это, температура воздуха будет постепенно повышаться, особенно в центральных и восточных регионах.

Погода в Одессе и области до конца недели будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Подробный прогноз на ближайшие четыре дня — с 19 по 22 мая — опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Напомним, 17 мая в Днепре прошел сильный ливень, который привел к подтоплению части городских улиц.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

