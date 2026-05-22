Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Серьёзная непогода охватит Украину: где будет бушевать шторм

Ангелина Подвысоцкая
22 мая 2026, 23:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Во многих областях синоптики объявили I уровень опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 23 мая
  • Где температура воздуха поднимется до +30 градусов
  • В каких областях будут дожди с грозами и градом

Погода в Украине 23 мая будет местами жаркой, но дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях — I уровень опасности. Там будут сильные дожди с грозами и градом. Также ожидаются сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

видео дня

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

погода 23 мая
Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует дожди с грозами и шквалами в южных, восточных и центральных областях. В воскресенье дожди будут на востоке, юго-востоке. Температура воздуха в течение дня составит +23+28 градусов, на юго-востоке еще задержится жара +25+30 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О личности: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 23 мая

В Украине 23 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами и градом в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. В отдельных районах будут сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

"Ветер северный, в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, в западных областях 8-13°; днем 21-26°, в юго-восточной части 25-30°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +28

По данным meteoprog, 23 мая в Украине станет теплее. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +15...+28 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +10...+18 градусов.

погода 23 мая
Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: meteoprog

Погода 23 мая в Киеве

В Киеве 23 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 21-26°; в Киеве ночью 15-17°, днем 22-24°", — сообщает Укргидрометцентр.

погода 23 мая
Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине — прогнозы

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Несмотря на это, температура воздуха будет постепенно повышаться, особенно в центральных и восточных регионах.

Погода в Одессе и области до конца недели будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Подробный прогноз на ближайшие четыре дня — с 19 по 22 мая — опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Напомним, 17 мая в Днепре прошел сильный ливень, который привел к подтоплению части городских улиц.

Другие новости:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский рассказал, что будет после выхода США из переговоров

Зеленский рассказал, что будет после выхода США из переговоров

00:18Политика
Серьёзная непогода охватит Украину: где будет бушевать шторм

Серьёзная непогода охватит Украину: где будет бушевать шторм

23:37Синоптик
В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

22:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
О кондиционере можно забыть: как охладить комнату за считанные минуты

О кондиционере можно забыть: как охладить комнату за считанные минуты

Таро обещают плохие новости и большой доход: кого ждет ошеломительный июнь 2026

Таро обещают плохие новости и большой доход: кого ждет ошеломительный июнь 2026

Госдеп США одобрил важную оборонную сделку с Киевом: что известно

Госдеп США одобрил важную оборонную сделку с Киевом: что известно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух детей за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух детей за 29 с

Трех знаков зодиака ждет новый этап в жизни: кто выйдет на пьедестал

Трех знаков зодиака ждет новый этап в жизни: кто выйдет на пьедестал

Последние новости

00:18

Зеленский рассказал, что будет после выхода США из переговоров

22 мая, пятница
23:37

Серьёзная непогода охватит Украину: где будет бушевать шторм

23:23

Инна Белень показала фигуру после родов: четное фото

23:12

Энн Хэтэуэй рассказала о подтяжке лица: в чем призналась актриса

23:01

О вьюнке можно забыть: как просто избавиться от надоедливого сорнякаВидео

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
22:45

Как живут Уильям и Кейт: принц рассказал о семейных шалостях

22:29

В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

22:27

Какой будет погода до конца мая в Украине: подробный прогноз

22:04

ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам: Генштаб раскрыл подробности

Реклама
21:49

На чемпионате Украины в гонке FPV-дронов с нагрузкой победил пилот McQueen на дроне F7 от F-Drones

21:23

"В нем появилась нежность": дочь Брюса Уиллиса рассказала, как изменился отецВидео

21:12

Гниют и не краснеют: что нужно сделать, чтобы не остаться без помидоровВидео

20:20

"Было очень тяжело": Наталка Денисенко назвала свой идеальный вес

20:15

Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США приостановлены – Рубио

19:55

Они всегда получают всё: 10 женских имен, приносящих удачу

19:45

Не 60 гривен: эксперт раскрыл, сколько на самом деле должен стоить проезд в Киеве

19:38

Настоящий Армагеддон: Киевом пронесся ливень с градом, все плыветВидео

19:22

"От Bonjour до Au revoir": сериал "Эмили в Париже" завершится на шестом сезоне

19:19

Буданов делает невероятную работу, — американский блогер

19:14

По 10-20 гривен каждый месяц: у клиентов Ощадбанка исчезают деньги с карт

Реклама
19:10

Денисенко назвал главный результат визита Путина в Пекинмнение

19:04

Анюткины глазки будут цвести и летом: что нужно сделать с цветами уже сейчас

18:46

Бабушка отказалась от особняка за миллионы у моря и сделала немыслимое

18:12

Жителей города в Харьковской области призывают не выходить на улицу — детали

18:11

Вредители будут обходить грядку с помидорами: какие растения следует посадить рядом

17:43

Ученые раскрыли тайну пирамид, позволяющую "обманывать" даже силу природы

17:40

Путин отдал приказ организовать удар возмездия по Украине: что произошло

17:03

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух детей за 29 с

16:56

Ушел в СОЧ и угрожал поджогом: ВСП задержала "Полтавского палия"

16:44

Родители отправили детей в лес с повязками на глазах "за сокровищами"

16:41

Хозяев призвали опрыскать входную дверь лимоном в мае: в чём причина

16:33

Новый скачок доллара и евро: каким будет курс валют 25 мая

16:24

Урожай томатов некуда будет девать: что обязательно нужно сделать в мае

16:12

Голубая Луна скоро осчастливит трех знаков зодиака - кто они

15:59

Украинцев предупредили о сильном шторме: ожидаются грозовые ливни и шквалы

15:56

Термометры покажут рекордные значения: на Европу надвигается аномальная жара

15:47

Кот научился "говорить" и раскритиковал шумную музыку хозяйкиВидео

15:36

Поймут только украинцы: 11 сложных слов, которые сбивают с толку даже переводчиков

15:17

Мужчина бросил боевую гранату во двор многоэтажки в Житомире: как наказали злоумышленника

15:13

"Она съела все мои мозги": EL Кравчук рассказал о конфликте с Могилевской

Реклама
15:12

Дроны РФ ударили по Полтавщине: вспыхнул пожар, есть разрушениеФото

15:10

В Венгрии сделали неожиданное заявление о мире в Украине — что сказали

15:05

Порошенко создал тыловой батальон, в который фиктивно зачислил почти полсотни подчиненных - ветеран

15:05

Маршрутки могут подорожать до 35-40 гривен: Гречко — о новых тарифах на проезд в Киеве

15:00

Гороскоп Таро на завтра 23 мая: Овнам - действовать, Львам - удовольствие

14:58

Дарья или Дарина — лингвист объяснил, как правильно говорить на украинском языке

14:45

Игорь Кондратюк рассказал, сколько миллионов заработал за годВидео

14:33

"Состояние довольно тяжелое": как проходит лечение оленя Бориса после двух ДТП

14:29

Китайский гороскоп на завтра, 23 мая: Кроликам - суета, Петухам - срывы

14:19

"Укрепляем единство между военными, ветеранами и гражданскими", — ОВД отчитался за год работы

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять