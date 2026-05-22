Клиенты Ощадбанка не могут нормально переслать деньги

Клиенты Ощадбанка жалуются на снятие средств - в банке об этом ничего конкретного не говорят.

На портале Минфин украинец рассказал, что его руководство заставило всех сотрудников перейти на зарплатный проект Ощадбанка.

"С момента поступления первой зарплаты прошло несколько дней. Почти у каждого из моих коллег были какие-то проблемы с этим банком. Каждый пересчитал свои расходы и оказалось, что у всех не хватает какой-то суммы. У кого-то около 10 грн, у кого-то 20 грн, у кого-то больше", - поделился клиент Ощадбанка.

По его словам, при обращении на горячую линию никто не получил ни одного нормального ответа.

"Зато вопросы задавали как на допросе. А куда деваются деньги со счетов, так никто и не ответил. Кроме того, моя коллега с самого утра не могла провести ни одной операции — ни оплатить коммуналку, ни перевести средства на другую карту. И в довершение ко всему приложение совсем перестало работать. У всех", - сообщил недовольный клиент.

Напомним, что пенсионеры на протяжении 22 дней жаловались на блокировку карт в Ощадбанке, что вызвало массовое недовольство среди клиентов этого финансового учреждения. Многочисленные жалобы поступали на невозможность снять деньги, что усугубляло ситуацию с ограниченным доступом к средствам. Проблема затронула тысячи людей по всей Украине.

Также ранее сообщалось, что клиентам Ощадбанка ошибочно выставляют долги, что, по словам пользователей, является формой вымогательства. Подобные случаи включают необоснованные списания и блокировки, создавая дополнительные трудности для держателей счетов банка.

Как ранее сообщал Главред, даже обмен валюты в Ощадбанке вызывает вопросы, поскольку многие жалуются на странные правила обмена валют, которые создают неудобства для клиентов. Постоянные сбои и непрозрачные условия подрывают доверие и усложняют финансовые операции.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

