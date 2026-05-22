Украинцев предупредили о сильном шторме: ожидаются грозовые ливни и шквалы

На выходных в некоторых регионах ожидается похолодание.

Прогноз погоды в Украине на 23–24 мая / фото: pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной. На выходных ожидаются грозовые ливни. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

В западных областях будет теплая погода, а в других регионах ожидаются ливни и жара.

Погода 23 мая

В субботу, 23 мая, в восточных, северных и центральных областях будут дожди с грозами. В южных областях будут небольшие дожди. Ветер будет преимущественно северный со скоростью 5-12 м/с.

Теплее всего в этот день будет в восточных, центральных и южных областях. Там температура воздуха днем повысится до 27-32 градусов тепла. В северных и западных областях будет несколько прохладнее — 21-27 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: meteoprog

Погода 24 мая

В воскресенье, 24 мая, в восточных, южных и центральных областях будут дожди с грозами. Ветер будет преимущественно северный и северо-западный со скоростью 5-12 м/с. Во многих областях возможны сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

Теплее всего в этот день будет в западных и южных областях. Там температура воздуха днем повысится до 23-28 градусов тепла. В северных, центральных и восточных областях будет несколько прохладнее — 22-27 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 24 мая / фото: meteoprog

Какая будет погода до конца мая - прогноз

Главред писал, что по данным синоптиков Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в Украине до конца текущего месяца составит: +12+15 градусов по стране, +9+12 градусов в горных районах.

При этом до конца месяца возможны резкие перепады температуры, кратковременные похолодания, грозы и дожди. Такие условия, как пояснили синоптики, считаются типичными для конца весны.

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Несмотря на это, температура воздуха будет постепенно повышаться, особенно в центральных и восточных регионах.

Погода в Одессе и области до конца недели будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Подробный прогноз на ближайшие четыре дня — с 19 по 22 мая — опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Напомним, 17 мая в Днепре прошел сильный ливень, который привел к подтоплению части городских улиц.

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

