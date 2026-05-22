Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украинцев предупредили о сильном шторме: ожидаются грозовые ливни и шквалы

Ангелина Подвысоцкая
22 мая 2026, 15:59
google news Подпишитесь
на нас в Google
На выходных в некоторых регионах ожидается похолодание.
погода
Прогноз погоды в Украине на 23–24 мая / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какая будет погода на выходных
  • Где температура воздуха поднимется до +32 градусов
  • В каких областях будут дожди с грозами и градом

Погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной. На выходных ожидаются грозовые ливни. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

В западных областях будет теплая погода, а в других регионах ожидаются ливни и жара.

видео дня

Погода 23 мая

В субботу, 23 мая, в восточных, северных и центральных областях будут дожди с грозами. В южных областях будут небольшие дожди. Ветер будет преимущественно северный со скоростью 5-12 м/с.

Теплее всего в этот день будет в восточных, центральных и южных областях. Там температура воздуха днем повысится до 27-32 градусов тепла. В северных и западных областях будет несколько прохладнее — 21-27 градусов тепла.

погода 23 мая
Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото: meteoprog

Погода 24 мая

В воскресенье, 24 мая, в восточных, южных и центральных областях будут дожди с грозами. Ветер будет преимущественно северный и северо-западный со скоростью 5-12 м/с. Во многих областях возможны сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

Теплее всего в этот день будет в западных и южных областях. Там температура воздуха днем повысится до 23-28 градусов тепла. В северных, центральных и восточных областях будет несколько прохладнее — 22-27 градусов тепла.

погода 24 мая
Прогноз погоды в Украине на 24 мая / фото: meteoprog

Какая будет погода до конца мая - прогноз

Главред писал, что по данным синоптиков Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в Украине до конца текущего месяца составит: +12+15 градусов по стране, +9+12 градусов в горных районах.

При этом до конца месяца возможны резкие перепады температуры, кратковременные похолодания, грозы и дожди. Такие условия, как пояснили синоптики, считаются типичными для конца весны.

Погода в Украине — прогнозы

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Несмотря на это, температура воздуха будет постепенно повышаться, особенно в центральных и восточных регионах.

Погода в Одессе и области до конца недели будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Подробный прогноз на ближайшие четыре дня — с 19 по 22 мая — опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Напомним, 17 мая в Днепре прошел сильный ливень, который привел к подтоплению части городских улиц.

Другие новости:

О личности: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новый скачок доллара и евро: каким будет курс валют 25 мая

Новый скачок доллара и евро: каким будет курс валют 25 мая

16:33Экономика
Украинцев предупредили о сильном шторме: ожидаются грозовые ливни и шквалы

Украинцев предупредили о сильном шторме: ожидаются грозовые ливни и шквалы

15:59Синоптик
В Венгрии сделали неожиданное заявление о мире в Украине — что сказали

В Венгрии сделали неожиданное заявление о мире в Украине — что сказали

15:10Война
Реклама

Популярное

Ещё
Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

Можно ли передать родительские обручальные кольца детям: ответ священника

Можно ли передать родительские обручальные кольца детям: ответ священника

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

Таро обещают плохие новости и большой доход: кого ждет ошеломительный июнь 2026

Таро обещают плохие новости и большой доход: кого ждет ошеломительный июнь 2026

Последние новости

16:56

Ушел в СОЧ и угрожал поджогом: ВСП задержала "Полтавского палия"

16:44

Родители отправили детей в лес с повязками на глазах "за сокровищами"

16:41

Хозяев призвали опрыскать входную дверь лимоном в мае: в чём причина

16:33

Новый скачок доллара и евро: каким будет курс валют 25 мая

16:24

Урожай томатов некуда будет девать: что обязательно нужно сделать в мае

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
16:12

Голубая Луна скоро осчастливит трех знаков зодиака - кто они

15:59

Украинцев предупредили о сильном шторме: ожидаются грозовые ливни и шквалы

15:56

Термометры покажут рекордные значения: на Европу надвигается аномальная жара

15:47

Кот научился "говорить" и раскритиковал шумную музыку хозяйкиВидео

Реклама
15:36

Поймут только украинцы: 11 сложных слов, которые сбивают с толку даже переводчиков

15:17

Мужчина бросил боевую гранату во двор многоэтажки в Житомире: как наказали злоумышленника

15:13

"Она съела все мои мозги": EL Кравчук рассказал о конфликте с Могилевской

15:12

Дроны РФ ударили по Полтавщине: вспыхнул пожар, есть разрушениеФото

15:10

В Венгрии сделали неожиданное заявление о мире в Украине — что сказали

15:05

Порошенко создал тыловой батальон, в который фиктивно зачислил почти полсотни подчиненных - ветеран

15:05

Маршрутки могут подорожать до 35-40 гривен: Гречко — о новых тарифах на проезд в Киеве

15:00

Гороскоп Таро на завтра 23 мая: Овнам - действовать, Львам - удовольствие

14:58

Дарья или Дарина — лингвист объяснил, как правильно говорить на украинском языке

14:45

Игорь Кондратюк рассказал, сколько миллионов заработал за годВидео

14:33

"Состояние довольно тяжелое": как проходит лечение оленя Бориса после двух ДТП

Реклама
14:29

Китайский гороскоп на завтра, 23 мая: Кроликам - суета, Петухам - срывы

14:19

"Укрепляем единство между военными, ветеранами и гражданскими", — ОВД отчитался за год работы

14:14

Хороший вариант: актриса Дизель Шоу рассказала, почему ее постоянно зовут замуж

14:13

Тарифы на проезд в Тернополе рекордно вырастут: сколько придется платить

14:13

Секретная функция овощечистки помогает быстро чистить картошкуВидео

14:05

Москва опустеет на фоне мощных атак ВСУ: эксперт назвал условие

14:03

Кто зарабатывает больше всех: ученые назвали самые успешные знаки зодиака

13:50

Почему 23 мая нельзя рассказывать о своих планах: какой церковный праздник

13:29

Ночь за 80 тыс. гривен: Решетник с женой уехали в Турцию побыть наедине

13:26

Говорить "ревень" неправильно: как следует называть это растение на украинском

13:23

Приятный ценовой сюрприз: какие продукты скоро заметно подешевеют

13:16

Дети будут в восторге: рецепт вкусной домашней пиццы из кабачка

13:09

Как вырастить крупный чеснок: чем поливать грядки в конце мая

13:05

Пассажиры закричали после жуткой вспышки рядом с крылом самолетаВидео

12:40

Украину раскалит до +30 и ударят дожди с грозами: где будет жарче всего

12:40

Знают далеко не все: как часто на самом деле нужно менять удлинитель

12:26

Осталось всего два: Украина атаковала почти все крупные НПЗ в России

12:23

Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области и ударах по РФ - детали

12:12

Не случайно: что означает куриное яйцо у двери и как его убрать

11:55

В Италии раздают дома и деньги за переезд в горную деревнюВидео

Реклама
11:54

Алушта - "юг России": украинский блогер рекламирует отели оккупантов в своих видеоВидео

11:53

Борьба с пыреем: как избавиться от врага №1 в садуВидео

11:44

"Путин хочет завершить войну": СМИ узнали о сроках и условиях Кремля

11:36

Водителям рекомендуют обходить некоторые мойки: могут повредить автомобильВидео

11:12

Зачем России нужно участие Беларуси в войне: эксперт раскрыл замысел врага

11:12

Перец будет свежим и хрустящим неделями: названо идеальное место для хранения

11:05

Владельцы солнечных панелей совершают одну опасную ошибку при чистке

10:47

В Украине могут начаться перебои с газом: неутешительный прогноз нардепа

10:34

Путин определил новые цели в НАТО: где Россия может открыть второй фронтВидео

10:23

Для чего огородники посыпают грядки мукой: этот трюк устраняет популярную проблему

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять