"Путин хочет завершить войну": СМИ узнали о сроках и условиях Кремля

Ситуация в РФ на фоне войны ухудшается, поэтому глава Кремля уже рассматривает вариант прекращения войны.

В Кремле отрицают какие-либо сроки реализации плана по прекращению войны

Главное:

ВСУ остановили наступление РФ и стабилизировали линию фронта

Война истощает Россию и усиливает внутреннюю критику Путина

Кремлевские чиновники считают, что конфликт зашел в тупик

Украина и ее союзники все больше убеждаются в том, что полномасштабная война истощает силы страны-агрессора России. В последнее время украинским военным удалось стабилизировать линию фронта и остановить весеннее наступление армии РФ.

Как пишет Bloomberg, преимущество Украины в беспилотниках на фронте и систематические удары вглубь территории противника вызывают все больше проблем для россиян. А это автоматически усиливает внутреннюю критику кремлевского диктатора Владимира Путина.

Вместе с экономическими проблемами и ограничениями в интернете это приводит к углублению усталости россиян от войны. Нервозное настроение уже охватывает и элиту РФ.

"Некоторые высокопоставленные кремлевские чиновники считают, что конфликт зашел в тупик без четкого способа его разрешения", — пишет издание со ссылкой на ознакомление с ситуацией источники.

Путин хочет закончить войну

Кремлевский диктатор не хочет продолжать войну в Украине, однако рассматривает ее окончание до конца года только на условиях, выгодных для РФ. Речь идет прежде всего о контроле над Донбассом.

Также Путин хочет достичь более широкого соглашения по безопасности с Европой, которое бы предусматривало признание территориальных завоеваний Москвы. В то же время пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков отрицает, что Кремль установил какие-либо сроки окончания войны.

Могут ли трехсторонние переговоры привести к миру — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, текущие многосторонние консультации между представителями России, Украины и США по вопросам урегулирования российско-украинской войны являются имитацией переговорного процесса.

Поэтому, по его мнению, они не могут привести к реальным результатам. Ключевой проблемой нынешних переговоров является несоответствующий состав и формат встреч.

Окончание войны в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что депутат Госдумы Ренат Сулейманов заявил, что так называемую "СВО" нужно как можно скорее заканчивать, потому что экономика РФ не выдерживает такой нагрузки.

Ранее также в МИД Украины заявили, что в войне России против Украины наступает переломный момент. И чтобы достичь мира, нужны три составляющие: дипломатия, давление и сила.

Накануне у Кремля появилась еще одна новая установка для мира — о том, что Украина должна оставаться безъядерным государством и не вступать ни в какие военные союзы.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

