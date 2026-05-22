"Путин хочет завершить войну": СМИ узнали о сроках и условиях Кремля

Анна Косик
22 мая 2026, 11:44
Ситуация в РФ на фоне войны ухудшается, поэтому глава Кремля уже рассматривает вариант прекращения войны.
В Кремле отрицают какие-либо сроки реализации плана по прекращению войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Главное:

  • ВСУ остановили наступление РФ и стабилизировали линию фронта
  • Война истощает Россию и усиливает внутреннюю критику Путина
  • Кремлевские чиновники считают, что конфликт зашел в тупик

Украина и ее союзники все больше убеждаются в том, что полномасштабная война истощает силы страны-агрессора России. В последнее время украинским военным удалось стабилизировать линию фронта и остановить весеннее наступление армии РФ.

Как пишет Bloomberg, преимущество Украины в беспилотниках на фронте и систематические удары вглубь территории противника вызывают все больше проблем для россиян. А это автоматически усиливает внутреннюю критику кремлевского диктатора Владимира Путина.

Вместе с экономическими проблемами и ограничениями в интернете это приводит к углублению усталости россиян от войны. Нервозное настроение уже охватывает и элиту РФ.

"Некоторые высокопоставленные кремлевские чиновники считают, что конфликт зашел в тупик без четкого способа его разрешения", — пишет издание со ссылкой на ознакомление с ситуацией источники.

Путин хочет закончить войну

Кремлевский диктатор не хочет продолжать войну в Украине, однако рассматривает ее окончание до конца года только на условиях, выгодных для РФ. Речь идет прежде всего о контроле над Донбассом.

Также Путин хочет достичь более широкого соглашения по безопасности с Европой, которое бы предусматривало признание территориальных завоеваний Москвы. В то же время пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков отрицает, что Кремль установил какие-либо сроки окончания войны.

Могут ли трехсторонние переговоры привести к миру — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, текущие многосторонние консультации между представителями России, Украины и США по вопросам урегулирования российско-украинской войны являются имитацией переговорного процесса.

Поэтому, по его мнению, они не могут привести к реальным результатам. Ключевой проблемой нынешних переговоров является несоответствующий состав и формат встреч.

Окончание войны в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что депутат Госдумы Ренат Сулейманов заявил, что так называемую "СВО" нужно как можно скорее заканчивать, потому что экономика РФ не выдерживает такой нагрузки.

Ранее также в МИД Украины заявили, что в войне России против Украины наступает переломный момент. И чтобы достичь мира, нужны три составляющие: дипломатия, давление и сила.

Накануне у Кремля появилась еще одна новая установка для мира — о том, что Украина должна оставаться безъядерным государством и не вступать ни в какие военные союзы.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Путин новости Украины
