Чиновник убежден, что в скором времени Россия не сможет продолжать войну в нынешнем темпе.

Россия не способна долго воевать в Украине

Депутат Госдумы заявил, что РФ не выдержит продолжения войны

В экономике РФ есть большие проблемы

Даже в случае окончания войны у Кремля будут проблемы в финансовом секторе

В стране-агрессоре России все больше чиновников начинают понимать, что Кремлю невыгодно продолжать войну. В частности, депутат Госдумы Ренат Сулейманов заявил, что так называемую "СВО" нужно как можно скорее заканчивать.

Он отметил в интервью российскому СМИ, что экономика РФ не выдержит продолжения войны. Уже официально 40% федерального бюджета идет на оборону и безопасность. Эти расходы вызывают инфляцию и сокращение других расходов.

"Поэтому как можно более быстрое завершение СВО просто необходимо. Спецоперация длится уже дольше, чем Великая Отечественная", — подчеркнул российский депутат.

Сулейманов также рассказал, что даже в случае окончания войны в РФ останется немало проблем. В частности, потому что сотни тысяч оккупантов вернутся с фронта и им нужно будет обеспечить рабочие места.

Главред писал, что, по словам экономиста Владимира Милова, нынешнее состояние экономики определяется сочетанием трех серьезных факторов, которые редко совпадают одновременно.

Речь идет о спаде экономики, который уже после нового года официально подтвержден статистикой и признан самим Путиным, глубоком бюджетном кризисе с многолетним дефицитом и отсутствием понятных источников наполнения бюджета, а также устойчивую инфляцию, которую не удается обуздать даже несмотря на жесткую монетарную политику и высокие ставки Центробанка, остающиеся одними из самых высоких в мире.

Напомним, Главред писал, что в РФ сложилась критическая финансовая ситуация из-за продолжения войны в Украине. Российский диктатор Владимир Путин пытается стянуть деньги с олигархов под видом финансовых взносов в госбюджет.

Ранее сообщалось, что финансовые проблемы России настолько серьезны, что даже временный рост доходов в течение нескольких месяцев из-за обострения ситуации вокруг Ирана не способен существенно повлиять на общую ситуацию.

Накануне стало известно, что 2026 год может стать для России периодом серьезных внутренних потрясений, и ключевым источником рисков выглядит именно экономика. Несмотря на внешнюю стабильность, в стране накапливаются системные проблемы.

О личности: Ренат Сулейманов Ренат Сулейманов — российский общественный и политический деятель. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. Член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, пишет Википедия.

