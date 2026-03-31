Ударит по миллионам людей: экономист назвал решающий год для России

О чем идет речь в материале:
- Экономические проблемы РФ накапливаются
- Потеря доходов граждан резко отразится на ситуации в стране
- В 2026 году стоит ожидать переломного момента
2026 год может стать для России периодом серьезных внутренних потрясений, и ключевым источником рисков выглядит именно экономика. Несмотря на внешнюю стабильность, в стране накапливаются системные проблемы. Об этом в чате на Главреде рассказал экономист, политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.
По его словам, Россия начинает забывать, что означает длительный глубокий экономический кризис, который не имеет быстрого выхода и сопровождается серьезными последствиями.
Он отмечает, что за сухими показателями вроде падения ВВП стоят реальные проблемы: сокращение доходов населения, закрытие предприятий, увольнение работников или перевод их на неполную рабочую неделю и неоплачиваемые отпуска. В результате многие люди остаются без средств к существованию, особенно учитывая, что значительная часть населения и раньше едва сводила концы с концами.
"Потеря доходов — очень тяжелая история. Все ужасно перекредитованы, возвращать кредиты банкам будет нечем. Будет расти количество личных банкротств. Оно растет примерно на треть в год. Это уже миллионы людей на грани банкротства. Поэтому спад экономики – это очень больно. Мы видим, какой шум сейчас начался из-за повышения налогов и закрытия предприятий", – отметил он.
Милов также предполагает, что, как и ранее в истории России, основные трудности начнут обостряться именно из-за экономики. Он указывает на то, что первые проявления этого уже заметны, ведь даже те граждане, которые раньше оставались лояльными к власти, начинают менять риторику, и это стало ощутимо уже в начале 2026 года.
"Так что это будет в 2026 году, но, возможно, и позже. Будет какая-то точка перелома. Хорошо помню, как это происходило в 80-е годы, когда все вокруг просто начали говорить, что "так нельзя", и через некоторое время это вылилось в масштабный публичный, а затем и политический протест. Сложно сказать, как будет на этот раз. Шансы на то, что 2026-й станет точкой перелома, очень велики", — резюмирует он.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в России обостряется финансовая ситуация на фоне затянувшейся войны против Украины. По информации источников Financial Times, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пытается привлечь дополнительные средства от олигархов, фактически заставляя их вносить взносы в государственный бюджет.
В то же время, по оценке президента Украины Владимира Зеленского, Россия за первые две недели войны на Ближнем Востоке получила значительные доходы благодаря росту цен на энергоресурсы и частичному ослаблению санкций. Однако, как уточнил политический аналитик и военнослужащий Виктор Андрусив, речь идет скорее о потенциальных доходах, которые могут составить примерно 10 миллиардов долларов к июню.
По словам военного эксперта Романа Свитана, пока продолжается конфликт на Ближнем Востоке, российская экономика остается относительно стабильной. Однако после его завершения могут вновь проявиться глубинные экономические проблемы страны-агрессора.
О личности: Владимир Милов
Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году выехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.
