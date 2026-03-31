Платежки за апрель изменятся: кто из украинцев будет платить за газ больше

Кратко:
- 8 поставщиков работают на рынке
- Годовые тарифы неизменны: 7,96–9,99 грн/куб
- Месячные цены выросли на ~6 грн
Украинские газоснабжающие компании обнародовали тарифы на апрель, и для части потребителей стоимость газа вырастет. Об этом сообщает профильное издание "ГазПравда".
На рынке сейчас работает восемь поставщиков: четыре из них предлагают только годовые тарифы, еще четыре — как годовые, так и месячные.
Как изменились цены
Годовые цены остались без изменений, тогда как месячные тарифы по сравнению с мартом выросли в среднем на 6 грн за кубометр.
Диапазон тарифов
В результате годовые предложения колеблются в пределах от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. В то же время месячные тарифы установлены в значительно более широком диапазоне — от 8,46 до 31,99 грн за куб. При этом базовыми для бытовых потребителей остаются именно годовые тарифы.
"Подавляющее большинство бытовых потребителей — около 98%, или более 12 миллионов домохозяйств — являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины". Ее тариф — 7,96 грн за куб. — будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года", — говорится в сообщении.
Тарифы для украинцев — новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, украинцев предупреждают о возможном резком росте тарифов на электроэнергию. По словам энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, международные кредиторы требуют уже в этом году пересмотреть цены для населения, несмотря на войну.
В то же время мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости тарифов линейки FLEXX. Новые условия для абонентов вступили в силу с 14 января 2026 года.
Кроме того, в Украине заметно выросли цены на услуги сетей зарядных станций для электромобилей. Среди причин подорожания — возобновление уплаты НДС при импорте электрокаров, что в совокупности может существенно повлиять на развитие и доступность электротранспорта, отметила эксперт по инвестициям в автомобильной отрасли Марина Китина.
Об источнике: ГазПравда
ГазПравда — это информационно-консультационная онлайн-платформа для бытовых потребителей газа в Украине.
