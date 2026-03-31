Платежки за апрель изменятся: кто из украинцев будет платить за газ больше

Поставщики газа обновили тарифы на апрель, и часть потребителей столкнется с ростом цен.

https://glavred.info/economics/platezhki-za-aprel-izmenyatsya-kto-iz-ukraincev-budet-platit-za-gaz-bolshe-10753346.html Ссылка скопирована

Годовые тарифы остались неизменными / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

8 поставщиков работают на рынке

Годовые тарифы неизменны: 7,96–9,99 грн/куб

Месячные цены выросли на ~6 грн

Украинские газоснабжающие компании обнародовали тарифы на апрель, и для части потребителей стоимость газа вырастет. Об этом сообщает профильное издание "ГазПравда".

На рынке сейчас работает восемь поставщиков: четыре из них предлагают только годовые тарифы, еще четыре — как годовые, так и месячные.

видео дня

Как изменились цены

Годовые цены остались без изменений, тогда как месячные тарифы по сравнению с мартом выросли в среднем на 6 грн за кубометр.

Цена на газ / Фото: ГазПравда

Диапазон тарифов

В результате годовые предложения колеблются в пределах от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. В то же время месячные тарифы установлены в значительно более широком диапазоне — от 8,46 до 31,99 грн за куб. При этом базовыми для бытовых потребителей остаются именно годовые тарифы.

"Подавляющее большинство бытовых потребителей — около 98%, или более 12 миллионов домохозяйств — являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины". Ее тариф — 7,96 грн за куб. — будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года", — говорится в сообщении.

Об источнике: ГазПравда ГазПравда — это информационно-консультационная онлайн-платформа для бытовых потребителей газа в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред