Мобильная связь от Vodafone подорожает: насколько подскочат цены

В компании предупредили абонентов об изменениях некоторых тарифов.

Компания предупредила абонентов об изменениях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/VFUkraine?locale=uk_UA

Что сообщили в компании:

Vodafone повышает цены на некоторые тарифы

Тарифы по новой стоимости будут продавать с 14 января

Пользователи Vodafone, которые уже пользуются отдельными тарифами, получат важные сообщения

Мобильный оператор Vodafone сообщил о пересмотре стоимости тарифной линейки FLEXX. Условия пользования для абонентов изменятся с 14 января 2026 года, сообщили на сайте компании.

Стартовые пакеты для новых абонентов будут стоить от 280 до 550 гривен за 4 недели. Например, стоимость тарифа FLEXX GO составит 420 гривен, FLEXX TOP - 550 гривен, а для тех, кто переходит в сеть Vodafone со своим номером стоимость составит 280 и 350 гривен соответственно.

"Условия тарифов также обновляются: в тарифе FLEXX GO в роуминге будут действовать 15 ГБ интернета, в тарифе FLEXX TOP - 20 ГБ интернета в роуминге", - говорится в сообщении.

Как изменятся тарифы для текущих абонентов

В компании отметили, что абоненты, которые уже пользуются этими тарифами, получат индивидуальное SMS с обновленными условиями, которые также можно найти на странице тарифа.

Есть ли смысл в отключении мобильной связи во время дроновых атак - мнение эксперта

Главред писал, что по словам украинского специалиста по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова, отключать мобильную связь или услуги передачи данных с целью борьбы с российскими дронами нет необходимости.

Сейчас "Шахеды" не управляются с помощью мобильной связи. К тому же, попытки передавать координаты полета военные пресекают, блокируя сим-карты врага.

Об источнике: Vodafone Vodafone - одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, в том числе мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение.

