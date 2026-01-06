Укр
Мобильная связь от Vodafone подорожает: насколько подскочат цены

Анна Косик
6 января 2026, 16:17
В компании предупредили абонентов об изменениях некоторых тарифов.
Компания предупредила абонентов об изменениях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/VFUkraine?locale=uk_UA

Что сообщили в компании:

  • Vodafone повышает цены на некоторые тарифы
  • Тарифы по новой стоимости будут продавать с 14 января
  • Пользователи Vodafone, которые уже пользуются отдельными тарифами, получат важные сообщения

Мобильный оператор Vodafone сообщил о пересмотре стоимости тарифной линейки FLEXX. Условия пользования для абонентов изменятся с 14 января 2026 года, сообщили на сайте компании.

Стартовые пакеты для новых абонентов будут стоить от 280 до 550 гривен за 4 недели. Например, стоимость тарифа FLEXX GO составит 420 гривен, FLEXX TOP - 550 гривен, а для тех, кто переходит в сеть Vodafone со своим номером стоимость составит 280 и 350 гривен соответственно.

"Условия тарифов также обновляются: в тарифе FLEXX GO в роуминге будут действовать 15 ГБ интернета, в тарифе FLEXX TOP - 20 ГБ интернета в роуминге", - говорится в сообщении.

Как изменятся тарифы для текущих абонентов

В компании отметили, что абоненты, которые уже пользуются этими тарифами, получат индивидуальное SMS с обновленными условиями, которые также можно найти на странице тарифа.

Есть ли смысл в отключении мобильной связи во время дроновых атак - мнение эксперта

Главред писал, что по словам украинского специалиста по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова, отключать мобильную связь или услуги передачи данных с целью борьбы с российскими дронами нет необходимости.

Сейчас "Шахеды" не управляются с помощью мобильной связи. К тому же, попытки передавать координаты полета военные пресекают, блокируя сим-карты врага.

Мобильная связь в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который повышает стабильность и качество мобильного интернета и связи для всех украинцев, особенно в условиях войны.

Ранее стало известно, что с 1 декабря 2025 Киевстар обновил условия для некоторых контрактных тарифов. Для абонентов изменилась стоимость тарифов, но при этом объемы отдельных услуг увеличились.

Накануне стало известно, что украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell почти полностью обеспечили базовые станции аккумуляторами и генераторами. Среднее время работы базовых станций на батареях составляет от шести до десяти часов в зависимости от модели оборудования и нагрузки на сеть.

Об источнике: Vodafone

Vodafone - одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, в том числе мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

