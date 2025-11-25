Быстрый мобильный интернет и новые стандарты связи: подписан важный закон

Главное:
- Подписан закон, повышающий стабильность и качество мобильного интернета
- В Украине обновлены правила в сфере электронных коммуникаций
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который повышает стабильность и качество мобильного интернета и связи для всех украинцев, особенно в условиях войны (№4670-IX).
"Документ ужесточает требования к качеству услуг: отныне скорость мобильного интернета является официальным показателем, по которому будут контролировать работу операторов. Отдельно усовершенствован механизм национального роуминга - в случае чрезвычайных ситуаций сети смогут подстраховывать друг друга, чтобы люди оставались на связи", - говорится в сообщении пресс-службы парламента.
Новые стандарты в сфере электронных коммуникаций
Как сообщалось, 4 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект №12094, который обновляет правила в сфере электронных коммуникаций и приближает их к стандартам ЕС. Главная цель - повысить качество мобильного интернета и связи для всех украинцев и сделать их более стабильными, особенно в условиях войны.
Документ ужесточает требования к качеству услуг: отныне скорость мобильного интернета - это официальный показатель, по которому будут контролировать работу операторов. Также закон устраняет юридические пробелы, которые мешали эффективно проверять выполнение лицензионных условий.
Отдельно усовершенствован механизм национального роуминга - при чрезвычайных ситуациях сети смогут подстраховывать друг друга, чтобы люди оставались на связи даже во время кризисных событий или возможных блэкаутов.
Быстрый интернет: что важно знать
Быстрый интернет - обязательный стандарт качества. Мобильные операторы будут предоставлять услуги в соответствии с установленными показателями скорости, чтобы связь оставалась стабильной и быстрой.
Украинцы самостоятельно будут проверять качество мобильного интернета через смартфоны. Результаты теста скорости автоматически будут передаваться в НКЭК - для анализа и быстрого реагирования на проблемы. Операторы смогут быстрее строить базовые станции в сельской местности после отмены моратория на проверку.
Нацроуминг останется доступным и после завершения военного положения. Это поможет сохранять связь в чрезвычайных и кризисных ситуациях.
Советы для быстрого интернета: что говорят эксперты
Специалисты по технике отмечают, что место установки роутера существенно влияет на качество сигнала и нередко именно оно становится причиной постоянных задержек видео или медленной загрузки сайтов. Маршрутизатор не рекомендуется размещать рядом с Bluetooth-колонками, беспроводными наушниками и другими подобными устройствами. Чтобы снизить уровень помех и улучшить скорость интернета, такие гаджеты следует располагать на расстоянии от роутера. Это позволит не только повысить стабильность работы сети, но и улучшить функционирование самих устройств.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский подписал закон о евро-роуминге. Украина завершила нормативное приближение к законодательству ЕС в сфере электронных коммуникаций.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцы не будут платить за роуминг в 27 странах ЕС. Украина присоединяется к европейской инициативе "Roam like at Home", рассказал премьер-министр.
Как сообщал Главред, Украина рассматривает возможность временного отключения мобильной связи и передачи данных на маршрутах вражеских дронов, по аналогии с действиями России. Об этом в интервью Times of Ukraine заявил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Что такое оптоволоконный интернет (волоконно-оптическая связь)
Волоконно-оптическая связь - это метод передачи информации из одного места в другое путем передачи импульсов инфракрасного или видимого света через оптическое волокно. Свет является формой несущей волны, которая модулируется для передачи информации, сообщает Википедия.
Волоконно-оптическая связь предпочтительнее электрических кабелей, когда требуется высокая пропускная способность, большое расстояние или устойчивость к электромагнитным помехам. Этот тип связи может передавать голос, видео и телеметрические данные через локальные сети или на большие расстояния.
Оптоволокно используется многими телекоммуникационными компаниями для передачи телефонных сигналов, интернет-связи и сигналов кабельного телевидения. Исследователи из Bell Labs достигли рекордной пропускной способности - более 100 петабит × километров в секунду, используя волоконно-оптическую связь.
