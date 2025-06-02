'Есть риск ложного сигнала для Путина': Зеленский сделал важное заявление

Если Путину позволят решать, кто присоединится к НАТО, то аппетиты диктатора к войне будут только расти.

https://glavred.info/ukraine/est-risk-lozhnogo-signala-dlya-putina-zelenskiy-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-10669910.html Ссылка скопирована

Зеленский сделал важное заявление/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин с YouTube

Основные тезисы Зеленского:

НАТО должно послать четкий сигнал, что Россия ничего не получит от войны

Если Путину позволят решать, кто присоединится к НАТО, его аппетиты к войне будут расти

Есть риск послать Путину ложный сигнал

Предстоящий саммит НАТО может усилить европейскую безопасность. Однако если этот саммит отправит российскому диктатору Владимиру Путину неправильный сигнал, то это только поощрит главу Кремля и его аппетиты к войне будут только расти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Бухарестской девятки" и северных стран в Вильнюсе. Он подчеркнул, что ключ к длительному миру - это показать Путину, что он не получит никаких наград за войну.

видео дня

"Ключ к длительному миру понятен - агрессор не должен получить никаких вознаграждений за войну. Путин должен не получить ничего, что могло бы оправдать его агрессию. Любое вознаграждение только покажет ему, что война приносит дивиденды", - заявил Зеленский.

Он отметил, что для страны-агрессора России столь же важны геополитические достижения, как и деньги и территории. Если же главе Кремля позволят решать, кто присоединится к НАТО, где натовская инфраструктура может или не может быть, тогда аппетиты Путина к войне будут только расти.

"Нашей общей целью является обратное - полностью завершить, покончить с российским голодом для агрессии. Украина делает свой вклад, и я благодарен всем партнерам, которые делают их вклад. Мы все должны действовать как одно единое евроатлантическое сообщество", - сказал президент Украины.

Он добавил, что саммит НАТО в июне является правильным местом и правильным временем, чтобы послать четкий месседж - РФ не получит ничего от этой войны.

"Прочные решения нужны. Решение для Европы, не для Путина. Мы все должны работать вместе, чтобы это действительно произошло. И это возможно", - подытожил Зеленский.

Может ли РФ атаковать страны НАТО - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Бундесвере назвали крайние сроки, когда РФ будет способна атаковать страны НАТО. Глава немецкого генштаба приказал перевооружить армию из-за угрозы со стороны РФ.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Британия переходит к готовности к войне. В Великобритании будет построено не менее шести заводов по производству боеприпасов.

Напомним, экс-советник Трампа назвал условие нападения России на НАТО. Джон Болтон оценил перспективы войны между РФ и Североатлантическим Альянсом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред