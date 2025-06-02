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"Есть риск ложного сигнала для Путина": Зеленский сделал важное заявление

Алёна Воронина
2 июня 2025, 17:51
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Если Путину позволят решать, кто присоединится к НАТО, то аппетиты диктатора к войне будут только расти.
'Есть риск ложного сигнала для Путина': Зеленский сделал важное заявление
Зеленский сделал важное заявление/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин с YouTube

Основные тезисы Зеленского:

  • НАТО должно послать четкий сигнал, что Россия ничего не получит от войны
  • Если Путину позволят решать, кто присоединится к НАТО, его аппетиты к войне будут расти
  • Есть риск послать Путину ложный сигнал

Предстоящий саммит НАТО может усилить европейскую безопасность. Однако если этот саммит отправит российскому диктатору Владимиру Путину неправильный сигнал, то это только поощрит главу Кремля и его аппетиты к войне будут только расти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Бухарестской девятки" и северных стран в Вильнюсе. Он подчеркнул, что ключ к длительному миру - это показать Путину, что он не получит никаких наград за войну.

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"Ключ к длительному миру понятен - агрессор не должен получить никаких вознаграждений за войну. Путин должен не получить ничего, что могло бы оправдать его агрессию. Любое вознаграждение только покажет ему, что война приносит дивиденды", - заявил Зеленский.

Он отметил, что для страны-агрессора России столь же важны геополитические достижения, как и деньги и территории. Если же главе Кремля позволят решать, кто присоединится к НАТО, где натовская инфраструктура может или не может быть, тогда аппетиты Путина к войне будут только расти.

"Нашей общей целью является обратное - полностью завершить, покончить с российским голодом для агрессии. Украина делает свой вклад, и я благодарен всем партнерам, которые делают их вклад. Мы все должны действовать как одно единое евроатлантическое сообщество", - сказал президент Украины.

Он добавил, что саммит НАТО в июне является правильным местом и правильным временем, чтобы послать четкий месседж - РФ не получит ничего от этой войны.

"Прочные решения нужны. Решение для Европы, не для Путина. Мы все должны работать вместе, чтобы это действительно произошло. И это возможно", - подытожил Зеленский.

Может ли РФ атаковать страны НАТО - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Бундесвере назвали крайние сроки, когда РФ будет способна атаковать страны НАТО. Глава немецкого генштаба приказал перевооружить армию из-за угрозы со стороны РФ.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Британия переходит к готовности к войне. В Великобритании будет построено не менее шести заводов по производству боеприпасов.

Напомним, экс-советник Трампа назвал условие нападения России на НАТО. Джон Болтон оценил перспективы войны между РФ и Североатлантическим Альянсом.

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