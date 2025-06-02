'Есть риск ложного сигнала для Путина': Зеленский сделал важное заявление

Основные тезисы Зеленского:
- НАТО должно послать четкий сигнал, что Россия ничего не получит от войны
- Если Путину позволят решать, кто присоединится к НАТО, его аппетиты к войне будут расти
- Есть риск послать Путину ложный сигнал
Предстоящий саммит НАТО может усилить европейскую безопасность. Однако если этот саммит отправит российскому диктатору Владимиру Путину неправильный сигнал, то это только поощрит главу Кремля и его аппетиты к войне будут только расти.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Бухарестской девятки" и северных стран в Вильнюсе. Он подчеркнул, что ключ к длительному миру - это показать Путину, что он не получит никаких наград за войну.
"Ключ к длительному миру понятен - агрессор не должен получить никаких вознаграждений за войну. Путин должен не получить ничего, что могло бы оправдать его агрессию. Любое вознаграждение только покажет ему, что война приносит дивиденды", - заявил Зеленский.
Он отметил, что для страны-агрессора России столь же важны геополитические достижения, как и деньги и территории. Если же главе Кремля позволят решать, кто присоединится к НАТО, где натовская инфраструктура может или не может быть, тогда аппетиты Путина к войне будут только расти.
"Нашей общей целью является обратное - полностью завершить, покончить с российским голодом для агрессии. Украина делает свой вклад, и я благодарен всем партнерам, которые делают их вклад. Мы все должны действовать как одно единое евроатлантическое сообщество", - сказал президент Украины.
Он добавил, что саммит НАТО в июне является правильным местом и правильным временем, чтобы послать четкий месседж - РФ не получит ничего от этой войны.
"Прочные решения нужны. Решение для Европы, не для Путина. Мы все должны работать вместе, чтобы это действительно произошло. И это возможно", - подытожил Зеленский.
Может ли РФ атаковать страны НАТО - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Бундесвере назвали крайние сроки, когда РФ будет способна атаковать страны НАТО. Глава немецкого генштаба приказал перевооружить армию из-за угрозы со стороны РФ.
Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Британия переходит к готовности к войне. В Великобритании будет построено не менее шести заводов по производству боеприпасов.
Напомним, экс-советник Трампа назвал условие нападения России на НАТО. Джон Болтон оценил перспективы войны между РФ и Североатлантическим Альянсом.
Читайте также:
- Глава СБУ сделал заявление об исторической спецоперации: сколько самолетов РФ уничтожено
- Зеленский рассказал о первых результатах переговоров в Стамбуле: что известно
- Обмен "всех на всех" и не только: о чем удалось договориться Украине и РФ в Стамбуле
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред