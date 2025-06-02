Британия переходит к готовности к войне – Стармер

В Великобритании будет построено как минимум шесть заводов по производству боеприпасов.

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Стармер заявил о подготовке Британии к войне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/britisharmy

Кратко:

Стармер намерен создать мощную армию

В Британии инвестируют в противовоздушную и противоракетную оборону

Великобритания переходит в режим "готовности к войне". Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер во время изложения подробностей Стратегического обзора обороны правительства, сообщают Sky News и New York Times в понедельник, 2 июня.

"Мы переходим к готовности к войне, что станет главной целью наших вооружённых сил. Когда нам угрожают государства с мощными армиями, лучшим сдерживающим фактором является демонстрация собственной готовности сохранять мир, если нужно, силой", – заявил он. видео дня

Стармер заверил, что положит конец "опустошению вооружённых сил страны" и намерен создать армию, которая будет "интегрированнее, более подготовлена и более смертоносна, чем когда-либо". Также будет создан "стратегический резерв".

По его словам, в Великобритании будет построено как минимум шесть заводов по производству боеприпасов, создано новое дальнобойное оружие и осуществлены инвестиции в противовоздушную и противоракетную оборону.

Также Стармер заявил, что будет построено 12 новых атомных подводных лодок. Он пообещал, что новая подводная лодка будет появляться каждые 18 месяцев.

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Великобритания собирается укрепить свою оборонную политику и инвестировать в безопасность. Такой шаг – сигнал Москве относительно того, что Лондон готов внести вклад в случае будущей войны. Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили.

Великобритания тайно готовится к прямому военному нападению со стороны России. Чиновникам было поручено обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях 20-летней давности. В секретном документе будет указано, как правительство отреагирует на объявление войны, включая бункеры для защиты Кабинета министров и королевской семьи, общественное вещание и накопление ресурсов.

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Кир Стармер - что о нем известно Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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