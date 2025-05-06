Британия готовится к нападению РФ и обновляет план обороны - The Telegraph

Кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины.

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Великобритания разрабатывает новый план обороны / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com, сайт Кремля

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Кремль неоднократно угрожал Великобритании прямым нападением

Лондон разрабатывает новый план обороны страны

Великобритания тайно готовится к прямому военному нападению со стороны России. Чиновникам было поручено обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях 20-летней давности. В секретном документе будет указано, как правительство отреагирует на объявление войны, включая бункеры для защиты Кабинета министров и королевской семьи, общественное вещание и накопление ресурсов.

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Как пишет The Telegraph, кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины, которая вскоре может повлечь за собой размещение британских войск на территории страны.

"Министры опасаются, что Великобритания не только будет уступать России и ее союзникам в вооружении на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной внутри страны", - пишут журналисты.

Эксперты предупреждают, что страна уязвима для нападения на ее важнейшую национальную инфраструктуру, включая газовые терминалы, подводные кабели, атомные электростанции и транспортные узлы.

Как пишет The Telegraph, что в обновленном секретном "плане внутренней обороны" будет изложена стратегия на первые дни после удара по материковой части Великобритании со стороны враждебного иностранного государства.

План, разработанный Директоратом по вопросам устойчивости Кабинета министров, даст премьер-министру и Кабинету министров указания относительно того, как управлять правительством в военное время и когда им следует искать убежище в бункере на Даунинг-стрит или за пределами Лондона.

Ожидается, что будут рассмотрены военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий.

Кабинет министров уже смоделировал сценарий, в котором враждебное государство одновременно запускает ракеты и осуществляет кибератаки на национальную инфраструктуру.

Представители министерства обороны также призвали Великобританию разработать собственную версию израильского "Железного купола" для защиты страны от ракетных атак.

Британские чиновники особенно обеспокоены газовыми терминалами и пятью действующими атомными электростанциями страны, атака на которые может привести к выбросу радиоактивных материалов по всей стране и вызвать "значительные и продолжительные долгосрочные последствия для безопасности, здоровья, окружающей среды и экономики".

Правительство также смоделировало вероятность и последствия ядерной ракетной атаки на Великобританию, но официальные выводы этого обзора остаются засекреченными.

Новый план действий в чрезвычайных ситуациях впервые будет касаться кибервойны , которую руководители разведки сейчас называют одной из самых опасных угроз, с которыми сталкивается Великобритания.

Согласно этому же плану, Британия будет разделена на 12 зон, каждая из которых будет управляться министрами кабинета, старшими военными офицерами, главными констеблями и судьями с особыми полномочиями. В некоторых сценариях продукты питания и строительные материалы будут складироваться и распределяться по карточкам.

BBC получит указание транслировать публичные объявления о том, как укрыться от ракет, а самые важные произведения искусства страны будут вывезены из Лондона в Шотландию в целях безопасности.

"У Великобритании имеются надежные планы на случай ряда потенциальных чрезвычайных ситуаций, которые разрабатывались и тестировались в течение многих лет", - цитируют журналисты представителя правительства.

При этом издание отмечает: "Маловероятно, что документ будет обнародован в течение десятилетий, если вообще будет".

Война России и НАТО - последние новости

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно. По его словам, для нападения на такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, 100-тысячной группировки россиян Путину будет достаточно.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что страна-агрессор РФ не настроена на мир, наоборот, она готовится к новым наступлениям, давит на дипломатическом фронте, наращивает военные группировки. Экономика России находится в очень тяжелом состоянии, но для финального рывка Кремль еще может сконцентрировать ресурсы.

Если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.

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