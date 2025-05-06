Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Британия готовится к нападению РФ и обновляет план обороны - The Telegraph

Анна Ярославская
6 мая 2025, 08:42
197
Кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины.

Кир Страмер, Путин, флаг Великобритании
Великобритания разрабатывает новый план обороны / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com, сайт Кремля

Главные тезисы:

  • Кремль неоднократно угрожал Великобритании прямым нападением
  • Лондон разрабатывает новый план обороны страны

Великобритания тайно готовится к прямому военному нападению со стороны России. Чиновникам было поручено обновить планы действий в чрезвычайных ситуациях 20-летней давности. В секретном документе будет указано, как правительство отреагирует на объявление войны, включая бункеры для защиты Кабинета министров и королевской семьи, общественное вещание и накопление ресурсов.

видео дня

Как пишет The Telegraph, кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины, которая вскоре может повлечь за собой размещение британских войск на территории страны.

"Министры опасаются, что Великобритания не только будет уступать России и ее союзникам в вооружении на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной внутри страны", - пишут журналисты.

Эксперты предупреждают, что страна уязвима для нападения на ее важнейшую национальную инфраструктуру, включая газовые терминалы, подводные кабели, атомные электростанции и транспортные узлы.

Как пишет The Telegraph, что в обновленном секретном "плане внутренней обороны" будет изложена стратегия на первые дни после удара по материковой части Великобритании со стороны враждебного иностранного государства.

План, разработанный Директоратом по вопросам устойчивости Кабинета министров, даст премьер-министру и Кабинету министров указания относительно того, как управлять правительством в военное время и когда им следует искать убежище в бункере на Даунинг-стрит или за пределами Лондона.

Ожидается, что будут рассмотрены военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий.

Кабинет министров уже смоделировал сценарий, в котором враждебное государство одновременно запускает ракеты и осуществляет кибератаки на национальную инфраструктуру.

Представители министерства обороны также призвали Великобританию разработать собственную версию израильского "Железного купола" для защиты страны от ракетных атак.

Британские чиновники особенно обеспокоены газовыми терминалами и пятью действующими атомными электростанциями страны, атака на которые может привести к выбросу радиоактивных материалов по всей стране и вызвать "значительные и продолжительные долгосрочные последствия для безопасности, здоровья, окружающей среды и экономики".

Правительство также смоделировало вероятность и последствия ядерной ракетной атаки на Великобританию, но официальные выводы этого обзора остаются засекреченными.

Новый план действий в чрезвычайных ситуациях впервые будет касаться кибервойны , которую руководители разведки сейчас называют одной из самых опасных угроз, с которыми сталкивается Великобритания.

Согласно этому же плану, Британия будет разделена на 12 зон, каждая из которых будет управляться министрами кабинета, старшими военными офицерами, главными констеблями и судьями с особыми полномочиями. В некоторых сценариях продукты питания и строительные материалы будут складироваться и распределяться по карточкам.

BBC получит указание транслировать публичные объявления о том, как укрыться от ракет, а самые важные произведения искусства страны будут вывезены из Лондона в Шотландию в целях безопасности.

"У Великобритании имеются надежные планы на случай ряда потенциальных чрезвычайных ситуаций, которые разрабатывались и тестировались в течение многих лет", - цитируют журналисты представителя правительства.

При этом издание отмечает: "Маловероятно, что документ будет обнародован в течение десятилетий, если вообще будет".

Война России и НАТО - последние новости

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно. По его словам, для нападения на такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, 100-тысячной группировки россиян Путину будет достаточно.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что страна-агрессор РФ не настроена на мир, наоборот, она готовится к новым наступлениям, давит на дипломатическом фронте, наращивает военные группировки. Экономика России находится в очень тяжелом состоянии, но для финального рывка Кремль еще может сконцентрировать ресурсы.

Если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО новости Великобритании военная агрессия РФ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
300 лодок уже наготове: РФ готовит большую десантную операцию, какие угрозы

300 лодок уже наготове: РФ готовит большую десантную операцию, какие угрозы

10:21Фронт
Британия готовится к нападению РФ и обновляет план обороны - The Telegraph

Британия готовится к нападению РФ и обновляет план обороны - The Telegraph

08:42Война
После удара Шахеда: на одном из крупнейших рынков Украины - пожар, детали

После удара Шахеда: на одном из крупнейших рынков Украины - пожар, детали

08:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

Последние новости

10:21

300 лодок уже наготове: РФ готовит большую десантную операцию, какие угрозы

10:11

Беглец Влад Яма показался с Натальей Могилевской - детали

10:03

Рианна беременна третьим ребенком

09:45

Дуда сказал, кто может заставить Путина заключить мир

09:41

Лидер президентской гонки в Румынии высказался против передачи оружия Украине

Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войнойСпособна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной
09:21

"Позорит украинскую нацию": известная актриса "разнесла" беглеца Потапа

09:19

Хотят окружить два города: россияне готовятся к масштабному прорыву на фронте

08:42

Британия готовится к нападению РФ и обновляет план обороны - The Telegraph

08:17

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:04

После удара Шахеда: на одном из крупнейших рынков Украины - пожар, деталиФотоВидео

08:00

Трамп добивает Россию: почему войска РФ будут драпать на границы 1991 годамнениеВидео

07:58

"Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

07:23

Ночью Москву атаковали дроны, прогремели взрывы: что известно

07:10

Кто из детей был на улице: загадка, с которой справится только гений

06:38

Харьков был под массированной атакой дронов: 20 "прилетов", есть пострадавшиеФотоВидео

06:10

Россияне скрывают свои огромные потери на фронтемнение

06:05

"Трусить" будет очень много дней: Украина под жесткой атакой затяжной бури

05:46

Гороскоп на завтра 7 мая: Водолеям - развлечения, Близнецам - новое знакомство

05:00

Хитрая головоломка: найдите 3 отличия в картинках женщины у банкомата за 17 секунд

04:32

Им пугали людей в СССР: почему в советские времена люди боялись ковров

Реклама
04:14

За секунды и без химии: как проверить свежесть молока в домашних условияхВидео

03:32

Когда нельзя включать кондиционер в авто: ошибаются даже опытные водители

03:20

Гороскоп по лунному календарю: что сделать 6 мая, чтобы притянуть достаток

02:20

Могут сыграть как в пользу РФ, так и Украины: выйдут ли США из мирных переговоров

02:00

"Мне так больно": остановилось сердце легендарного военного "Француза"

01:52

Выживет ли НАТО без США: дипломат рассказал об опасных сценариях

01:30

Теперь официально: Джиджи Хадид элегантно подтвердила роман с бывшим Ирины Шейк

00:48

Горят дома, есть жертва: последствия ударов по Одесской области

00:44

Jerry Heil выступит на Евровидении-2025 без Alyona Alyona - что случилось

00:17

Ситуация на Сумщине обостряется: в результате атак есть жертвы среди мирных жителей

00:03

"Тяжелая битва началась": россияне уже штурмуют украинский город

00:02

Любимец Леси Никитюк не на шутку напугал ведущую: "Начали отказывать ноги"

05 мая, понедельник
23:13

"Это звучит не слишком много": Трамп отреагировал на трехдневное "перемирие"

23:06

Передаст ли Греция ЗРК Patriot Украине: СМИ раскрыли ответ

22:57

"Вокруг столько "шакалов": Казанин признался, почему Кравец покинула Квартал

22:50

Муж путинистки Валерии публично осудил нападение РФ на Украину: "Остановиться"

22:17

Одесса под массированной атакой ударных дронов: в городе раздаются мощные взрывы

22:13

В Украину возвращается мокрый снег и морозы: синоптики назвали дату

22:03

Почему стиральная машина стирает дольше, чем показывает дисплей: эксперт раскрыл причиныВидео

22:02

Новые заявления Трампа и обострение на фронте: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
22:02

Как спасти урожай помидоров: убойное средство гарантирует 100%-ный результатВидео

21:44

Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

21:20

Широкий жест: Налчаджиоглу потратил на украшение для новой пассии более миллиона

21:17

Трамп хочет привлечь еще одну сторону для прекращения войны РФ против Украины - детали

21:07

Работает безотказно: раскрыт моментальный способ чистки чайника от накипи

20:29

Соседи ахнут от небывалого урожая: три сорта кабачков, которые перенесут жару

20:27

Сможет ли Европа самостоятельно защититься от РФ: в СМИ сделали прогноз

20:19

"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

19:55

Зачем замачивают картофель перед приготовлением - знают только опытные хозяйкиВидео

19:37

Свежая погода накрыла Украину: синоптики назвали области, где будут лить дожди

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять