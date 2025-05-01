РФ может открыть "второй фронт": Сунгуровский оценил, где и когда Путин начнет атаку

РФ может использовать для агрессии войска, которые пока не задействованы в Украине.

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Николай Сунгуровский спрогнозировал дальнейшие действия Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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Путин не отказался от идеи развалить НАТО

РФ может задействовать Северный флот или армию КНДР

Нападение может произойти раньше, чем ожидают западные разведки

Страна-агрессор РФ не настроена на мир, наоборот, она готовится к новым наступлениям, давит на дипломатическом фронте, наращивает военные группировки. Экономика России находится в очень тяжелом состоянии, но для финального рывка Кремль еще может сконцентрировать ресурсы. Такое мнение в интервью Главреду озвучил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

По его словам, российский диктатор Путин не отказался от идеи унизить или развалить НАТО. "Второй фронт" необязательно откроется прямо сейчас, но РФ может использовать для этого те войска, которые пока не задействованы в Украине. Например, Северный флот или армию КНДР.

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"Поэтому ждать 2029-2030 года, когда, как, прогнозируют западные разведки, Россия восстановит способности, никто не будет - это может произойти раньше. Эти сроки зависят не от РФ, а от того, когда европейские экономики будут способны удовлетворить все потребности обороны", - считает Сунгуровский.

При этом важно, вытянет ли такую нагрузку российская экономика. По мнению эксперта, она хоть и находится в тяжелом состоянии, но Кремль все еще может сконцентрировать ресурсы.

"Но на что именно будет направлен этот рывок - на Украину или уже на столкновение с НАТО - увидим. Ведь сейчас продолжаются учения в Беларуси, а западная разведка уже сообщает о наращивании группировок на северных и северо-восточных границах РФ", - сказал Сунгуровский.

Директор военных программ Центра Разумкова не стал озвучивать окончательный сценарий дальнейшего развития событий.

"Но похоже на то, что РФ решится на удар или со стороны Беларуси, или в направлении Сувалкского коридора, или же в южном направлении с целью отрезать Украину от западного снабжения. Я считаю, что наиболее вероятным является удар в северном направлении, ведь на юге у России просто не хватит ресурсов", - отметил он.

Война России и НАТО - прогнозы

Как сообщал Главред, если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.

РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

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