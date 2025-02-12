Война РФ с НАТО может начаться через пять лет: в разведке Дании назвали условия

В ближайшие годы военная угроза со стороны России будет расти.

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В разведке Дании оценили риск крупномасштабной войны в Европе в течение пяти лет / Коллаж: Главред, фото: пресс-центр НАТО, МО РФ

Главные тезисы:

Россия проводит реформу своих Вооруженных сил

Через несколько лет РФ будет представлять угрозу для одной из стран НАТО

Если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.

Разведчики считают, что пока нет угрозы военного нападения на Данию, однако примерно через два года Россия может представлять "реальную угрозу" для одной или нескольких стран НАТО, передает DR.

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Свои оценки угрозы масштабной войны в Европе в разведке Дании объясняют тем, что Россия параллельно с полномасштабным вторжением в Украину инициировала большую реконструкцию и реформу своих вооруженных сил. Однако за последний год эти усилия превратились из восстановления в "интенсивное военное перевооружение с целью ведения войны против НАТО".

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

В датской разведке озвучили сценарий возможных действий РФ, если война в Украине прекратится или заморозится:

Около полугода РФ сможет вести локальную войну в граничащей с Россией стране.

Приблизительно через два года будет существовать реальная угроза отдельным или нескольким странам НАТО. РФ будет готова к региональной войне против нескольких стран в регионе Балтийского моря.

Приблизительно через пять лет можно будет готовиться к масштабной войне на европейском континенте, в которую США не будут вмешиваться.

"Указанные временные горизонты предполагают, что НАТО не будет одновременно перевооружаться такими же темпами", – говорится в сообщении.

Война России и НАТО - прогнозы

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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