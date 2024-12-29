Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Угроза запуска 5-й статьи НАТО: СМИ узнали о подготовке Альянса к агрессии РФ

Андрей Ганчук
29 декабря 2024, 15:21
363
В НАТО опасаются гибридной военной агрессии со стороны России.
Войска НАТО
Гибридные атаки России могут привести к запуску 5-й статьи НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

К чему готовятся в НАТО:

  • РФ может прибегнуть к новым гибридным атакам против Запада
  • НАТО должно готовиться к отражению атак
  • Атаки РФ могут спровоцировать запуск 5-й статьи Альянса

Североатлантический альянс обновляет стратегию противодействия гибридным угрозам в условиях опасности атак со стороны агрессора России. Диверсии или поджоги, к которым могут прибегнуть россияне, грозят "значительными" потерями. Одна из атак может спровоцировать запуск 5-й статьи НАТО о коллективной обороне.

Что говорят в НАТО

В материале Sky News говорится, что заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибернетических технологий Джеймс Аппатурай акцентировал внимание на том, что союзники Альянса должны четко понимать границы гибридной войны и возможный ответ на такие атаки, который может предусматривать и военный ответ.

видео дня

По его словам, гибридные атаки России против Европы, США и Канады выходят на уровень, который еще пару лет назад можно было бы назвать недопустимым.

Фиксируется активизация числа "кинетических" атак, среди них – перерезание подводных кабелей, диверсии против зданий и подложение зажигательных устройств в грузы самолетов. Таких атак стало больше после полномасштабного нападения РФ на Украину.

"Мы точно можем насчитать десятки. До 100 точно. Но есть еще много сорванных сговоров", - говорит Аппатурай.

Угроза запуска пятой статьи НАТО

Чиновник НАТО обеспокоен: одна из подобных атак может привести к большим жертвам или серьезному экономическому ущербу. Может появиться риск коллективного ответа в рамках 5-й статьи Альянса.

НАТО также опасается Китая, Ирана и КНДР

Аппатурай также добавил, что Альянс обновляет стратегию относительно гибридной войны, которая обновлялась лишь в 2015 году. Новую политику должны принять на саммите Альянса в 2025 году. В документе должны быть прописаны механизмы ответа на угрозы не только от России, но и со стороны других государств, таких как КНР, Иран и КНДР.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
Кратко о возможностях НАТО и "оси зла" / Инфографика: Главред

Меры противодействия будут включать планы ответов на вероятные гибридные атаки и разработку сдерживания агрессии.

Война России и НАТО – что об этом говорят:

Как сообщал Главред, разведка Германии в конце ноября заявила, что РФ способна напасть на НАТО в ближайшие годы. До этого подобные заявления делал и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Россия к 2030 году может подготовиться к войне с НАТО, считает глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко. По его мнению, Москва при поддержке так называемой оси зла может ударить по странам Балтии.

Военный конфликт России и НАТО возможен в ближайшее десятилетие, полагает глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Страна-агрессор намерена готовиться к таким потенциальным событиям.

Другие новости:

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России НАТО гибридная агрессия
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Российский "Феникс" сгорел: в ГУР сообщили об уничтожении оборудования РФ

Российский "Феникс" сгорел: в ГУР сообщили об уничтожении оборудования РФ

16:32Украина
У РФ проблемы с "мостом Путина" в Крыму: в ВСУ раскрыли детали

У РФ проблемы с "мостом Путина" в Крыму: в ВСУ раскрыли детали

16:19Украина
ВСУ могут отступить и потерять контроль над территориями в Курской области – AP

ВСУ могут отступить и потерять контроль над территориями в Курской области – AP

16:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

Гороскоп на завтра 30 декабря: Козерогам - счастливый день, Девам - карьерный рост

Гороскоп на завтра 30 декабря: Козерогам - счастливый день, Девам - карьерный рост

Где спряталась мышь: лишь те, у кого острое зрение, решат головоломку

Где спряталась мышь: лишь те, у кого острое зрение, решат головоломку

Тоня Паперная засветилась на красной дорожке в РФ - Ольга Сумская отреагировала

Тоня Паперная засветилась на красной дорожке в РФ - Ольга Сумская отреагировала

Последние новости

16:32

Российский "Феникс" сгорел: в ГУР сообщили об уничтожении оборудования РФ

16:19

У РФ проблемы с "мостом Путина" в Крыму: в ВСУ раскрыли детали

16:09

ВСУ могут отступить и потерять контроль над территориями в Курской области – AP

16:06

Сбивает с толку водителей: что означает дорожный с 3 транспортными средствами

16:02

В жизнь ворвется несчастье: что нельзя делать 30 декабря - приметы

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
15:50

Байден жалеет, что уступил место Харрис: The Washington Post раскрыли детали

15:39

Жена Виталия Козловского впервые раскрыла дату и обстоятельства свадьбы с певцом

15:21

Угроза запуска 5-й статьи НАТО: СМИ узнали о подготовке Альянса к агрессии РФ

14:59

Вместо котлет и отбивных: рецепт аппетитных мясных рулетиков на Новый год

Реклама
14:55

Украинская армия отбросила россиян в Курской области – DeepState

13:48

Атаки сотням бомб, БПЛА и ракет: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

13:45

Сотни украинцев потеряли инвалидность после скандала с МСЭК: Ляшко раскрыл, что будет дальше

13:33

Новолуние 31 декабря принесет сюрприз 3 знакам зодиака: кого ждет богатство

13:33

Алиев сделал заявление о катастрофе самолета под Актау и действиях России

13:25

После рождения двойняшек: Лиза Глинская заговорила про новую беременность

13:21

Налет "растает" за считанные минуты: названо копеечное средство для очистки бокалов

12:48

От такого блюда ахнут все: изумительный рецепт бомбического мясаВидео

12:44

РФ стягивает резервы и готовит новый штурм: в ВСУ назвали опасные направления

12:42

Муж-воин Наталки Денисенко ходит с ходунками после операции - что произошло

12:36

Армии Путина поставлена "задача" №1 до Нового года: в ВСУ раскрыли детали

Реклама
12:32

Без химии и дорогих средств: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

12:30

РФ перебрасывает резервы под Покровск: в ВСУ раскрыли новые задачи РФ на фронте

12:03

Друг Аллы Пугачевой показал редкое фото с ней - как она выглядит в жизни

12:02

"Претензии" США на территории трех государств: у Трампа сделали заявление

11:54

Угроза появления войск КНДР у границ НАТО: у Зеленского сделали громкое заявление

11:17

Что нужно успеть до Нового года: советы астролога с 29 по 31 декабря

11:03

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Быкам - обман, Козлам - оскорбления

11:00

Что на самом деле происходит в Торецке Донецкой области: в ISW раскрыли угрозы

10:56

Мирный договор с РФ: вступление Украины в НАТО сейчас не главная цель – Мельник

10:21

"Как же ты так смог": Анна Седокова ошарашила заявлением о Янисе Тимме

10:16

Принесет беду и разлуку: почему не стоит дарить полотенца и принимать в подарок

09:50

В Южной Корее произошла авиакатастрофа: более 180 пассажиров на борту погиблиВидео

09:44

Ввод немецких миротворцев в Украину: Мерц назвал главное условие

09:15

Для чего на самом деле нужны ручки над дверью в салоне авто: ответ удивит

09:11

Тоня Паперная засветилась на красной дорожке в РФ - Ольга Сумская отреагировала

08:50

КНДР приняла стратегию "жесточайшего" противодействия США: Reuters раскрыло детали

08:46

Склад с Shahed в РФ взлетел на воздух: в ISW раскрыли детали мощного удара ВСУ

08:21

"Каникулы дома": Вера Брежнева вернулась в Украину и показала свой дом

07:37

Россияне прорвались в Торецке и Курахово: в DeepState раскрыли угрозы для ВСУ

06:42

Путин считает Трампа слабакоммнение

Реклама
06:00

"4−5 песен": появление Аллы Пугачевой на Рублевке - россияне никогда не забудут

05:32

Где отличия между двумя снеговиками: на загадку дается всего 19 секунд

04:52

Какой сыр лучше всего подходит для пиццы: ответ удивит многих

03:33

Где спряталась мышь: лишь те, у кого острое зрение, решат головоломку

02:34

Гороскоп на завтра 30 декабря: Козерогам - счастливый день, Девам - карьерный рост

01:30

Шанс запрыгнуть в последний вагон: каким знакам зодиака повезет в конце года

28 декабря, суббота
23:55

РФ отработала нападение на страны НАТО: в Альянсе верят в реальность угрозы - СМИ

23:00

Проверьте свои сверхспособности: найдите незапертый замок за 5 секунд

22:48

Уничтожили и поразили 15 судов: ГУР - о том, как дроны Magura "прализировали" флот РФ

22:21

Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять