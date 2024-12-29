Угроза запуска 5-й статьи НАТО: СМИ узнали о подготовке Альянса к агрессии РФ

К чему готовятся в НАТО:
- РФ может прибегнуть к новым гибридным атакам против Запада
- НАТО должно готовиться к отражению атак
- Атаки РФ могут спровоцировать запуск 5-й статьи Альянса
Североатлантический альянс обновляет стратегию противодействия гибридным угрозам в условиях опасности атак со стороны агрессора России. Диверсии или поджоги, к которым могут прибегнуть россияне, грозят "значительными" потерями. Одна из атак может спровоцировать запуск 5-й статьи НАТО о коллективной обороне.
Что говорят в НАТО
В материале Sky News говорится, что заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибернетических технологий Джеймс Аппатурай акцентировал внимание на том, что союзники Альянса должны четко понимать границы гибридной войны и возможный ответ на такие атаки, который может предусматривать и военный ответ.
По его словам, гибридные атаки России против Европы, США и Канады выходят на уровень, который еще пару лет назад можно было бы назвать недопустимым.
Фиксируется активизация числа "кинетических" атак, среди них – перерезание подводных кабелей, диверсии против зданий и подложение зажигательных устройств в грузы самолетов. Таких атак стало больше после полномасштабного нападения РФ на Украину.
"Мы точно можем насчитать десятки. До 100 точно. Но есть еще много сорванных сговоров", - говорит Аппатурай.
Угроза запуска пятой статьи НАТО
Чиновник НАТО обеспокоен: одна из подобных атак может привести к большим жертвам или серьезному экономическому ущербу. Может появиться риск коллективного ответа в рамках 5-й статьи Альянса.
НАТО также опасается Китая, Ирана и КНДР
Аппатурай также добавил, что Альянс обновляет стратегию относительно гибридной войны, которая обновлялась лишь в 2015 году. Новую политику должны принять на саммите Альянса в 2025 году. В документе должны быть прописаны механизмы ответа на угрозы не только от России, но и со стороны других государств, таких как КНР, Иран и КНДР.
Меры противодействия будут включать планы ответов на вероятные гибридные атаки и разработку сдерживания агрессии.
Война России и НАТО – что об этом говорят:
Как сообщал Главред, разведка Германии в конце ноября заявила, что РФ способна напасть на НАТО в ближайшие годы. До этого подобные заявления делал и министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Россия к 2030 году может подготовиться к войне с НАТО, считает глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко. По его мнению, Москва при поддержке так называемой оси зла может ударить по странам Балтии.
Военный конфликт России и НАТО возможен в ближайшее десятилетие, полагает глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Страна-агрессор намерена готовиться к таким потенциальным событиям.
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Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.
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