Период подготовки РФ к агрессии против других стран Европы существенно сократился.

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Россия может напасть на страны Балтии - озвучены годы / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/usarmy, nato.int

Россия может подготовиться к вооруженной агрессии против стран НАТО до 2030 года, убежден руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

На сейчас факторами, сдерживающими планы страны-оккупанта РФ по перестройке экономики "под войну", остаются санкции Запада, большие потери и отсутствие большой военной помощи со стороны Китая, Ирана и КНДР.

Однако даже при нынешних темпах поддержки "оси зла" Россия будет готова к войне против Североатлантического Альянса в течение следующих шести лет.

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"При нынешней ситуации и росте сотрудничества РФ с Китаем, Ираном и КНДР Москва может выйти на готовность для удара по странам Балтии до 2030 года. Ключевым вопросом для рф является полноценная перестройка экономики под войну", - отметил Коваленко.

Заодно Коваленко объяснил, почему Китай - Иран - КНДР поддерживают Кремль на недостаточном уровне, что "тормозит российские планы", хотя и не отменяет всевозможные гибридные операции против НАТО.

"Санкции, а также большие потери и отсутствие большой помощи автократий, которые до сих пор пытаются не попасть под экономический "каток" Запада, а также решают вопросы на Ближнем Востоке и других регионах Глобального Юга, тормозят российские планы. Но не отменяют возможности РФ проводить прокси операции с "беженцами и залетами дронов" против стран НАТО", - пояснил руководитель ЦПД.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Война с НАТО - что говорят на Западе

СМИ неоднократно описывали различные сценарии столкновения стран НАТО с Россией, да и сама Москва постоянно подпитывает страхи Европы перед "третьей мировой", намекая, что в случае перехода "красных линий" применит ядерное оружие.

Впрочем, официально руководство НАТО подготовку к будущей эскалации отрицает. 10 июля в Вашингтоне тогдашний генсек Альянса Йенс Столтенберг утверждал, что разведка "не владеет информацией" о такой подготовке со стороны России.

Тем временем командующий вооруженными силами Британии генерал сэр Роли Уокер заявлял, что Великобритания должна подготовиться к войне с "осью зла" в течение трех лет. Уокер уточнил, что его страна пока "не находится на неизбежном пути к войне".

Сценарий войны РФ с НАТО - мнение эксперта

Председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк прокомментировал вопрос вероятности применения НАТО 5-й статьи, которая предусматривает действия коллективной обороны.

"Если Россия и Беларусь совершат агрессию по Сувалкскому коридору, реакция НАТО уже будет жесткой. Атака этого участка - наиболее вероятный сценарий агрессии России против стран Балтии и Польши. НАТО будет готово к серьезному решению", - пишет он в колонке на Главреде.

Эксперт отмечает, что у Альянса уже давно есть консенсус по применению именно 5-й статьи коллективной обороны в случае атаки Сувалкского коридора.

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