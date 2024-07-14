Сотни тысяч солдат НАТО на востоке Европы: СМИ узнали о сценарии войны с РФ

Страны Альянса в течение 3-6 месяцев перебросят огромное число военных в восточную Европу в случае нападения России, пишут немецкие журналисты.

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В НАТО планируют перебросить 800 тысяч солдат на восток Европы, если нападет Россия - СМИ / Коллаж: Главред, фото: nato.int, Минобороны РФ

Германии и союзники по НАТО разрабатывают схему реакции блока на возможный военный конфликт с агрессором Россией. Как утверждают немцы, разработан самый объемный за последние 30 лет план, направленный на защиту от военных нападений.

Как сообщает Spiegel со ссылкой на документ Бундесвера, в случае нападения России Альянс через территорию Германии отправит на восток Европы 800 тысяч солдат и более 200 тысяч единиц военной техники. Переброску войск планируют осуществить в течение 3-6 месяцев.

По информации журналистов, для перемещения войск будет использоваться автомагистраль А2, которая идет от Оберхаузена до кольцевой автодороги Берлина. Бундесвер и власти всех уровней продолжают изучать особенности маршрута и ищут возможные альтернативы.

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К примеру, проблемным называют мост Хоэнварте через Эльбу к северу от Магдебурга. Если мост будет атакован, магистраль А2 будет парализована.

"В этих сценариях о солдатах нужно будет заботиться и размещать во время их транспортировки, а для техники понадобится топливо и инфраструктура", - добавил глава Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральф Тизлер.

Журналисты подчеркнули, что план обороны Германии содержит несколько сотен страниц. Документ начали разрабатывать еще в марте прошлого года на фоне нападения РФ на Украину. План называют первым самым масштабным документом такого уровня за последние 30 лет.

Что известно о Der Spiegel? Der Spiegel - один из известнейших еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание принимало участие в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отправить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

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