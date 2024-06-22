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"Шавка громко лает": у России нет шансов в войне с НАТО – экс-глава МИД

Алексей Тесля
22 июня 2024, 17:49
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Россия применяет тактику "мелких покусываний", пояснил Владимир Огрызко.
'Шавка громко лает': у России нет шансов в войне с НАТО – экс-глава МИД
Военные пропорции России и НАТО составляют 1:25 / Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН, ua.depositphotos.com

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко прокомментировал вопрос вероятности военного столкновения страны-агрессора РФ с НАТО.

"Физические пропорции России и НАТО составляют 1:25. И это я беру только количественные показатели, мы здесь даже не говорим о качестве", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Дипломат подчеркнул, что в оккупированном Крыму украинские силы уничтожают российские комплексы С-400 с помощью дальнобойных западных ракет.

"Сейчас шутят, что скоро будет Чернобаевка-2 в Крыму, куда подвозят очередные С-400, и их просто механически уничтожают довольно несовременными ракетами американского производства. Что тогда говорить об эффективности современной американской военной техники?", - отметил он.

Бывший глава МИД уверен в том, что у России в конвенционной войне с НАТО шанс на победу равен нулю.

"Это понятно даже не специалистам. Поэтому я себе плохо представляю, что может делать Россия в этом плане, кроме мелких покусываний шавки, которая понимает, что она не может ничего сделать с сильной собакой, но может подбежать, тявкнуть и отбежать назад. Это может быть, чтобы сказать: "Я ещё есть и могу громко лаять". И не более того", - добавил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Смотрите видео - интервью Владимира Огрызко Главреду:

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в НАТО осознали, что Путин хочет уничтожить не только Украину, но и весь Альянс. Но из-за разногласий между западными лидерами возникла проблема безопасности для мира.

К тому же, стране-агрессору РФ будет достаточно двух-трех лет для того, чтобы восстановить способность к конвенциональной войне. За этот срок НАТО должно успеть подготовиться к вероятной агрессии со стороны России.

Страны Североатлантического альянса намерены на границе с Россией от Норвегии до Польши создать защиту с помощью беспилотников и других технологий. Защитные механизмы будут работать наряду с физическими барьерами и системами наблюдения.

нато инфографика
/ Инфографика: Главред

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НАТО Владимир Огрызко
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