Предательница Ани Лорак отменила концерты в РФ - что случилось

Вы узнаете:
- Ани Лорак отменила концерты
- Что она сообщила поклонникам
Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и живет в стране-оккупанте РФ, отменила четыре своих сольных концерта в городах России.
Как призналась предательница в соцсетях, такое решение ей пришлось принять не по своей воле.
"Дорогие друзья! По независимым от меня причинам запланированные на июнь концерты в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке и Иркутске переносятся на новые даты, которые будут объявлены вскоре", — написала запроданка.
Певица не назвала причину отмен, а организаторы концертов призвали не сдавать билеты, а ждать новые даты.
"Текущие обстоятельства не позволяют провести концерты в данных городах в июне", — сообщили организаторы.
Стоит напомнить, что совсем недавно появились новости о том, что Ани Лорак обновила свой украинский паспорт и для этого она уезжала в соседнюю с РФ страну, где есть украинское посольство. Также россияне несколько раз подозревали ее в спонсировании ВСУ, но доказательств не нашлось.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Ани Лорак - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.
Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.
Вас может заинтересовать:
- "Аполлон": Максим Галкин покорил поклонников своим видом на отдыхе
- Сколько стоит сумка Елены Зеленской - первая леди покорила образом
- "Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред