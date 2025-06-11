Предательница Ани Лорак отменила концерты в РФ - что случилось

Ани Лорак удивила своим решением.

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Ани Лорак - проблемы в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Ани Лорак отменила концерты

Что она сообщила поклонникам

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и живет в стране-оккупанте РФ, отменила четыре своих сольных концерта в городах России.

Как призналась предательница в соцсетях, такое решение ей пришлось принять не по своей воле.

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"Дорогие друзья! По независимым от меня причинам запланированные на июнь концерты в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке и Иркутске переносятся на новые даты, которые будут объявлены вскоре", — написала запроданка.

Ани Лорак обратилась к поклонникам / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Певица не назвала причину отмен, а организаторы концертов призвали не сдавать билеты, а ждать новые даты.

"Текущие обстоятельства не позволяют провести концерты в данных городах в июне", — сообщили организаторы.

Отмена концертов Ани Лорак / фото: скрин instagram.com/stereogorod/

Стоит напомнить, что совсем недавно появились новости о том, что Ани Лорак обновила свой украинский паспорт и для этого она уезжала в соседнюю с РФ страну, где есть украинское посольство. Также россияне несколько раз подозревали ее в спонсировании ВСУ, но доказательств не нашлось.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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