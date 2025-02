Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак.

Исаак Виджраку раскрыл свое отношение к Ани Лорак

Испанец высказал свои философские мысли

Российская певица Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, в отношениях с испанцем Исааком Виджраку. Отметим, возлюбленный предательницы уже сделал ей предложение.

Как сообщают российские пропагандисты, испанец высказался, как он относится к певице.

"Говорят, любовь для храбрых. Не та храбрость, которая ищет сражений, а та, которая осмеливается сдаться. Потому что любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями", — отметил Исаак.

Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

"Настоящая любовь не измеряется гарантиями. Она измеряется готовностью рискнуть всем этим. Спасибо, любимая, за твою храбрость, за то, что взяла меня за руку и прыгала со мной в воду, иногда чистую, как рай, иногда дикую и неумолимую. Но даже в самых лютых волнах мы никогда не отпускаем. Я люблю тебя", — подытожил Виджраку.

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

