Ракета ВСУ сбила Су-30 РФ под Новороссийском: детали уникальной операции

Ракета, которая раньше могла применяться только с воздуха, была переоборудована для запуска с надводного беспилотника, пояснил Андрей Крамаров.

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В Черном море уничтожен Су-30 РФ / минобороны РФ, pixabay.com

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Авиация РФ не сможет чувствовать себя в безопасности даже над Черным морем

Украина впервые интегрировала противовоздушные средства в морские дроны

Военный эксперт Андрей Крамаров назвал уничтожение российского истребителя Су-30 над Черным морем с помощью морского дрона Magura ракетой Р-73, которая изначально предназначалась исключительно для установки на истребителях не просто историческим, а по-настоящему выдающимся событием.

"Только представьте: ракета, которая раньше могла применяться только с воздуха, была переоборудована для запуска с надводного беспилотника. И этот дрон, используя полуактивную инфракрасную систему наведения, успешно сбил самолет. Это прорыв не только для оборонной промышленности Украины, но и для операторов дронов. Это действительно фантастика", — подчеркнул он в эфире Radio NV.

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Эксперт добавил, что теперь российская авиация уже не сможет чувствовать себя в безопасности даже над Черным морем, поскольку украинские морские беспилотники типа Magura могут представлять угрозу в любой точке акватории.

Хотя ракеты Р-73 имеют ограниченную дальность — около 10 км — важно, что Украина впервые интегрировала противовоздушные средства в морские дроны, что существенно расширяет их боевые возможности. По словам эксперта, это очередной шаг к вытеснению не только российского флота, но и авиации с юга Украины.

"Мы не просто вытеснили российские корабли из Черного моря. Мы показали, что традиционный военно-морской флот в условиях современной войны, особенно в замкнутом водоеме, как Черное море, теряет своё значение", — резюмировал Крамаров.

Ранее сообщалось о том, что ГУР морским дроном уничтожило самолет РФ на $50 млн. Успешная атака произошла недалеко от порта Новороссийск, где базируются остатки Черноморского флота РФ.

Напомним, ранее в ГУР сообщили, что дроном Magura V5 поражены три российских вертолета. Отмечалось, что члены экипажа указанных вражеских бортов также ликвидированы.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР рассказали о применении дрона Magura V5. Из-за ударов дронов ЧФ РФ потерял 500 миллионов долларов.

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Кто такой Андрей Крамаров Андрей Крамаров - украинский военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ.



В прошлом - сотрудник банковской сферы.

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