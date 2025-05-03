Ракета ВСУ сбила Су-30 РФ под Новороссийском: детали уникальной операции

Главное:
- Авиация РФ не сможет чувствовать себя в безопасности даже над Черным морем
- Украина впервые интегрировала противовоздушные средства в морские дроны
Военный эксперт Андрей Крамаров назвал уничтожение российского истребителя Су-30 над Черным морем с помощью морского дрона Magura ракетой Р-73, которая изначально предназначалась исключительно для установки на истребителях не просто историческим, а по-настоящему выдающимся событием.
"Только представьте: ракета, которая раньше могла применяться только с воздуха, была переоборудована для запуска с надводного беспилотника. И этот дрон, используя полуактивную инфракрасную систему наведения, успешно сбил самолет. Это прорыв не только для оборонной промышленности Украины, но и для операторов дронов. Это действительно фантастика", — подчеркнул он в эфире Radio NV.
Эксперт добавил, что теперь российская авиация уже не сможет чувствовать себя в безопасности даже над Черным морем, поскольку украинские морские беспилотники типа Magura могут представлять угрозу в любой точке акватории.
Хотя ракеты Р-73 имеют ограниченную дальность — около 10 км — важно, что Украина впервые интегрировала противовоздушные средства в морские дроны, что существенно расширяет их боевые возможности. По словам эксперта, это очередной шаг к вытеснению не только российского флота, но и авиации с юга Украины.
"Мы не просто вытеснили российские корабли из Черного моря. Мы показали, что традиционный военно-морской флот в условиях современной войны, особенно в замкнутом водоеме, как Черное море, теряет своё значение", — резюмировал Крамаров.
Ранее сообщалось о том, что ГУР морским дроном уничтожило самолет РФ на $50 млн. Успешная атака произошла недалеко от порта Новороссийск, где базируются остатки Черноморского флота РФ.
Напомним, ранее в ГУР сообщили, что дроном Magura V5 поражены три российских вертолета. Отмечалось, что члены экипажа указанных вражеских бортов также ликвидированы.
Как сообщал Главред, ранее в ГУР рассказали о применении дрона Magura V5. Из-за ударов дронов ЧФ РФ потерял 500 миллионов долларов.
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Кто такой Андрей Крамаров
Андрей Крамаров - украинский военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ.
В прошлом - сотрудник банковской сферы.
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