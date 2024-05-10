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ЧФ РФ потерял корабли на $500 млн: в ГУР рассказали о применении дрона Magura V5

Анна Ярославская
10 мая 2024, 08:59
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Во время последней спецоперации удалось уничтожить новейший российский катер "Мангуст", который начали производить только с 2018 года.
Magura V5, Андрей Юсов
Андрей Юсов рассказал об успешном применении дрона Magura V5 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Украина в течение года использования морских дронов Magura V5 нанесла существенный ущерб российскому флоту в Черном море. Из-за ударов дронов ЧФ РФ потерял 500 миллионов долларов. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

Юсов отметил уникальность украинского изобретения, которое помогло обезвредить военные корабли и живую силу противника. По его словам, дроны Magura V5 постоянно совершенствуют.

Успешные атаки на Черноморский флот РФ — результат слаженной работы нескольких подразделений Сил обороны: операторов, специалистов ГУР, разведчиков.

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"Секрет Magura — в мастерстве украинских производителей, которые создали средство поражения вражеского флота, и личного состава, который в тот момент находятся на борту, в сочетании с умениями и мастерством операторов и спецразведчиков. Это сочетание постоянно совершенствуется", — сказал Юсов в эфире всеукраинского телемарафона.

Отдельно Юсов отметил работу спецподразделения Group 13. Работая совместно с другими специалистами, они "дают все новые и новые результаты".

Представитель ГУР добавил, что во время последней спецоперации удалось уничтожить новейший российский катер "Мангуст", который начали производить только с 2018 года.

"Данный катер используется пограничными службами, которые принадлежат ФСБ. Они находились в защищенном месте, где им ничего не угрожало. Все препятствия Magura и операторами ГУР МО были преодолены. Соответственно, на три миллиона долларов стало больше морской элитной недвижимости на украинском Черноморском побережье", — отметил Юсов.

Морской дрон Magura V5 - что о нем известно

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) — украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия.

В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км.

Впервые лодка представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению.

1 февраля 2024 шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер "Ивановец". В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

14 февраля 2024 в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен при помощи ударных морских дронов Magura V5.

Украина намерена разрушить Крымский мост – главные новости

Глава ГУР Кирилл Буданов сделал прогноз, согласно которому Крымский мост будет разрушен в 2024 году. По его словам, незаконно возведенная оккупантами эстакада через Керченский пролив должна быть уничтожена.

После неоднократных атак Украины на Керченский мост российские оккупанты используют сухопутные маршруты в оккупированной восточной Украине для поставки оружия линию фронта. Об этом пишет издание The Independent со ссылкой на данные крупнейшего украинского частного разведывательного агентства Molfar.

Анализ спутниковых снимков показывает, что на Крымском мосту практически отсутствует движение транспорта, и "поэтому он больше не может быть эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с начала 2023 года россияне начали строительство железнодорожной линии вблизи Мариуполя, которая должна соединить временно оккупированные Россией территории с Ростовом и стать альтернативой Крымскому мосту. Однако, она может быть уничтожена, в случае удара по ней артиллерийским снарядом дальностью от 70 до 80 километров.

Taurus – лучшие ракеты для сноса Крымского моста, считает исследователь войны сэр Лоуренс Фридман. По его словам, ФРГ не дает Украине эти ракеты, поскольку ждет, пока США предоставят ВСУ свои аналогичные дальнобойные средства поражения целей.

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