В Украине разработали мощный морской дрон MAGURA V5: на что он способен

Морской беспилотник имеет дальность более 800 километров и может выполнять различные операции.

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В Украине разработали мощный морской дрон MAGURA V5/ коллаж: Главред, фото: "Спецтехноэкспорт"

В Украине разработали мощный надводный беспилотный аппарат нового поколения MAGURA V5. Новый морской дрон представили на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023).

Такой дрон может выполнять много разнообразных задач, сообщает Промышленный Портал. Название беспилотника MAGURA расшифровывается как Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus – морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат.

Такой многоцелевой дрон V-типа может применяться для того, чтобы проводить наблюдение, разведку, патрулирование, а также поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота и выполнять боевые миссии.

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Поскольку он имеет гидродинамический корпус и изящный профиль, то может передвигаться скрытно. Такой дрон обладает хорошей маневренностью.

"Это доступное решение, которое легко запускается из любого удаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность при работе в суровых условиях", – рассказали разработчики о новом морском дроне.

Основные характеристики морского дрона MAGURA V5:

Длина: 5500 мм или 5,5 м;

Ширина: 1500 мм, или 1,5 м;

Высота над ватерлинией: 500 мм;

Крейсерская скорость: 22 узла;

Максимальная скорость: 42 узла;

Дальность: 450 морских миль (около 833 км);

Полезная нагрузка 320 кг;

Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Дрон MAGURA V5/ "Спецтехноэкспорт"

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина имеет успехи в производстве собственных ракет. Украина сейчас уверенно движется к увеличению изготовления собственного оружия. Основные силы направляются на изготовление собственных ракет, и в этом уже есть определенные успехи, отметил он.

Военная помощь Украине

Напомним, что Польша тайно передала Украине около десяти вертолетов. Официально о передаче основного штурмового вертолета стран соцлагеря на нужды украинских военных Польша предварительно не сообщалось.

Также сообщалось, что для ВСУ отправили мощное оружие из Испании. Министерство обороны Испании отчиталось об отправке Украине партии гуманитарной и военной помощи. Ожидается, что корабль с грузом будет полностью доставлен украинским Вооруженным силам в начале августа.

Напомним, 25 июля в США заявили, что предоставляют Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов. В него войдет разнообразное вооружение – от мини-дронов Black Hornet до ракет и бронированных машин.

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