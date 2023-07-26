УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине разработали мощный морской дрон MAGURA V5: на что он способен

Алёна Воронина
26 июля 2023, 13:19 обновлено 26 июля, 13:19
112
Морской беспилотник имеет дальность более 800 километров и может выполнять различные операции.
Дрон MAGURA V5
В Украине разработали мощный морской дрон MAGURA V5/ коллаж: Главред, фото: "Спецтехноэкспорт"

В Украине разработали мощный надводный беспилотный аппарат нового поколения MAGURA V5. Новый морской дрон представили на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023).

Такой дрон может выполнять много разнообразных задач, сообщает Промышленный Портал. Название беспилотника MAGURA расшифровывается как Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus – морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат.

Такой многоцелевой дрон V-типа может применяться для того, чтобы проводить наблюдение, разведку, патрулирование, а также поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота и выполнять боевые миссии.

видео дня

Поскольку он имеет гидродинамический корпус и изящный профиль, то может передвигаться скрытно. Такой дрон обладает хорошей маневренностью.

"Это доступное решение, которое легко запускается из любого удаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность при работе в суровых условиях", – рассказали разработчики о новом морском дроне.

Основные характеристики морского дрона MAGURA V5:

  • Длина: 5500 мм или 5,5 м;
  • Ширина: 1500 мм, или 1,5 м;
  • Высота над ватерлинией: 500 мм;
  • Крейсерская скорость: 22 узла;
  • Максимальная скорость: 42 узла;
  • Дальность: 450 морских миль (около 833 км);
  • Полезная нагрузка 320 кг;
  • Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.
Дрон MAGURA V5
Дрон MAGURA V5/ "Спецтехноэкспорт"

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина имеет успехи в производстве собственных ракет. Украина сейчас уверенно движется к увеличению изготовления собственного оружия. Основные силы направляются на изготовление собственных ракет, и в этом уже есть определенные успехи, отметил он.

Военная помощь Украине

Напомним, что Польша тайно передала Украине около десяти вертолетов. Официально о передаче основного штурмового вертолета стран соцлагеря на нужды украинских военных Польша предварительно не сообщалось.

Также сообщалось, что для ВСУ отправили мощное оружие из Испании. Министерство обороны Испании отчиталось об отправке Украине партии гуманитарной и военной помощи. Ожидается, что корабль с грузом будет полностью доставлен украинским Вооруженным силам в начале августа.

Напомним, 25 июля в США заявили, что предоставляют Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов. В него войдет разнообразное вооружение – от мини-дронов Black Hornet до ракет и бронированных машин.

Читайте также:

война в Украине беспилотник дроны вторжение России
Реклама

Главное за день

Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны – Зеленский

Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны – Зеленский

13:25 Политика
"Терпеть не буду": Зеленский сделал резкое заявление о коррупционных скандалах

"Терпеть не буду": Зеленский сделал резкое заявление о коррупционных скандалах

12:38 Украина
В Крыму - взрывы и пуски ракет, оккупанты подняли в небо авиацию: что происходит

В Крыму - взрывы и пуски ракет, оккупанты подняли в небо авиацию: что происходит

11:56 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:09

Денис Казанский. Прощай, шахтерский Донбасс! Видеоблоги

13:59

"Россия наполняется китайцами": эксперт рассказал, как Китай может начать войну

13:39

Боец ВСУ Карась – о Пригожине: дождется смуты в Россию и вернется в МосквуВидео

13:25

Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны – Зеленский

13:23

СМИ: российский олигарх Абрамович закрутил роман с украинской моделью

Украина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - КарасьУкраина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - Карась
13:19

В Украине разработали мощный морской дрон MAGURA V5: на что он способен

13:07

"Исключительно месть": Карась рассказал, почему Россия яростно обстреливает ОдессуВидео

13:02

О "контрнаступлении": что на самом деле происходит?мнение

12:50

Замысловатая головоломка с Будановым: найдите 5 отличий на фото за 1 минуту

Реклама
12:38

"Терпеть не буду": Зеленский сделал резкое заявление о коррупционных скандалах

12:33

Пивоваров поссорился со зрителем во время концертаВидео

12:09

Владимир Дантес показал Дашу Кацурину в купальнике и заплакал

11:56

В Крыму - взрывы и пуски ракет, оккупанты подняли в небо авиацию: что происходитВидео

11:54

В Украине вырастут цены на бензин: сколько за литр и когда будет подорожание

11:29

Кабаева закрутила новый роман: в Сети узнали о реакции Путина

11:25

Бедняков впервые показал своего 9-ти месячного сына

11:18

Женщина смешала 3 ингредиента и навсегда забыла о жирных пятнахВидео

11:17

РФ вывела в Черное море корвет для блокады судов: в ВСУ сделали важное заявление

10:53

Взрывы в Крыму: в РФ пожаловались на удар Storm Shadow по рембатальону оккупантов

10:46

ВСУ получили 190 авто при содействии Favbet Foundation и компании Favbet

Реклама
10:46

Африка "обула" Путина: лидеры большинства стран не поедут на саммит в Россию

10:35

Здоровье дороже: почему надо всегда закрывать крышку унитаза

10:31

Ирина Шейк потеряла 11 миллионов подписчиков за сутки: что случилось

10:15

Загадка "с изюминкой": лишь единицы заметят ошибку на картинке

10:10

ВСУ добились успеха на южном фронте: в Генштабе раскрыли подробности

09:48

Украине планируют дать F-16 к концу года, но пилотов пока не обучают – Politico

09:44

Сколько раз можно надевать бюстгальтеры перед стиркой: ответ вас удивит

09:27

Рада в ближайшие дни продлит военное положение и мобилизацию в Украине – нардеп

09:08

Потеря не Крыма, а Бахмута станет концом режима Путина – ЗагороднийВидео

08:59

Когда Пасха, Троица и поминальные дни в 2024 году - важные даты

08:58

Каждый медик - мишень: в The Kyiv Post рассказали о подлой тактике оккупантов

08:19

ВСУ продвинулись вперед: в ISW объяснили новую тактику контрнаступления

08:08

Навсегда будет 22: в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения

07:33

Запад боится, лишь одна страна заинтересована в распаде России - ЗагороднийВидео

06:33

РФ атаковала Харьковскую область дронами, на местах "прилетов" начался пожар

06:11

Угроза применения ядерного оружия возросламнение

04:05

90-летняя звезда Playboy посоревновалась в красоте с Наоми Кэмпбелл

04:05

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 26 июля

03:40

Эксперт пояснил, стоит ли надеяться Украине на вильнюсские гарантии от НАТО

03:35

"Слабые им не нужны": эксперт назвал единственный фактор для ускоренного вступления в НАТОВидео

Реклама
03:00

СМИ узнали, как в России работает завод по производству "Шахедов"

02:57

Как правильно собирать и хранить семена петунии

02:10

Западные страны готовы хоть сегодня заморозить войну в Украине - Загородний

01:30

Запад не знает, что делать с РФ: эксперт сказал, когда Украину примут в НАТОВидео

00:09

Военкомы и чиновники наглеют в тылу, будут новые громкие дела - Зеленский

25 июля, вторник
23:38

Украина зависима от Запада, нас будут принуждать к переговорам - ЗагороднийВидео

22:49

Одежда треснула во время танца: муж Бритни Спирс показал, как дурачится с ней

22:43

"Продолжает убегать в испуге": тренер Усика разругал Фьюри

22:42

Загадки наступления ВСУ терзают Кремльмнение

22:24

Путина ждут "сюрпризы", в его режиме уже появились трещины - Загородний

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять