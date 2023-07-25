Мощные ракеты и вездесущие дроны: новый пакет военной помощи от США Украине

Власти США объявили о выделении очередного пакета военной помощи для Украины. Его стоимость составила 400 млн долларов.

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Пентагон озвучил, каким будет новый пакет военной помощи от США Украине / коллаж Главред, фото УНИАН

США объявили выделили об очередном пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов США. В него войдет разнообразное вооружение - от мини-дронов Black Hornet до ракет и бронированных машин. Об этом сообщают представители пресс-службы Пентагона.

Согласно тексту, в новый пакет военной помощи для Украины войдут:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм и 60-мм минометные снаряды;

32 бронетранспортера Stryker;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

БПЛА Black Hornet;

авиационные ракеты Hydra-70;

тактические аэронавигационные системы;

боеприпасы для расчистки препятствий;

более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранаты;

приборы ночного видения и тепловизионные системы;

запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", - говорят в Пентагоне.

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Дрон Black Hornet / Facebook

Справка. Black Hornet ‒ военный беспилотный микро летательный аппарат, разработанный компанией Prox Dynamics (Норвегия). Его главное назначение — разведка и определение целей врага. Это небольшой дрон вертолетного типа массой в 18 граммов, который может работать без подзарядки в течение 25 мин. Размеры аппарата примерно 10×2,5 сантиметра. Он предназначается для сопровождения войск для разведки локальной ситуации.

Масса одного комплекта составляет около 1,3 килограмма, а встроенная камера позволяет управляющему получать полноценное видео и фотографии.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.

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