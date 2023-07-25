Мощные ракеты и вездесущие дроны: новый пакет военной помощи от США Украине

США объявили выделили об очередном пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов США. В него войдет разнообразное вооружение - от мини-дронов Black Hornet до ракет и бронированных машин. Об этом сообщают представители пресс-службы Пентагона.
Согласно тексту, в новый пакет военной помощи для Украины войдут:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм и 60-мм минометные снаряды;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- ракеты с оптическим наведением (TOW);
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- БПЛА Black Hornet;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- тактические аэронавигационные системы;
- боеприпасы для расчистки препятствий;
- более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранаты;
- приборы ночного видения и тепловизионные системы;
- запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", - говорят в Пентагоне.
Справка. Black Hornet ‒ военный беспилотный микро летательный аппарат, разработанный компанией Prox Dynamics (Норвегия). Его главное назначение — разведка и определение целей врага. Это небольшой дрон вертолетного типа массой в 18 граммов, который может работать без подзарядки в течение 25 мин. Размеры аппарата примерно 10×2,5 сантиметра. Он предназначается для сопровождения войск для разведки локальной ситуации.
Масса одного комплекта составляет около 1,3 килограмма, а встроенная камера позволяет управляющему получать полноценное видео и фотографии.
Военная помощь Украине
Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.
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