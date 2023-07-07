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ВСУ вооружат кассетными боеприпасами: у Байдена сделали громкое заявление

Алексей Тесля
7 июля 2023, 21:55 обновлено 7 июля, 22:18
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Украина нуждается в артиллерии, чтобы проводить наступательные операции, подчеркнул Джейк Салливан.
салливан
Джейк Салливан анонсировал предоставление Украине кассетных боеприпасов / УНИАН, Wikipedia

Украина получит от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы основываем наше решение о помощи в области безопасности на потребностях Украины, а Украине нужна артиллерия для поддержания своих наступательных и оборонительных операций", — подчеркнул он в ходе брифинга.

По словам Салливана, что сейчас Украина нуждается в артиллерии, чтобы проводить свои наступательные и оборонительные операции.

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Украина производит на фронте "тысячи выстрелов в день", резюмировал советник президента США по национальной безопасности.

Новый пакет военной помощи Украине

В свою очередь заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль озвучил список нового пакета военной помощи от США Украине:

  • дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;
  • ракеты AIM-7 для ПВО;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 31 155-мм гаубицу;
  • 155-мм артиллерийские снаряды, в том числе кассетные боеприпасы DPICM, и 105-мм снаряды;
  • 32 БМП Bradley;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • оборудование для разминирования;
  • ракеты TOW;
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • беспилотные летательные аппараты Penguin;
  • 27 тактических машин для эвакуации техники;
  • 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;
  • стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

Кассетный боеприпас - что известно

Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации.

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Кассетные боеприпасы для Украины

Ранее сообщалось о том, что Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

После нескольких месяцев возражений, ссылаясь на опасения по поводу использования оружия и заявляя, что в нем нет необходимости, официальные лица США недавно просигнализировали об изменении ситуации.

CNN ранее сообщал, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Джо Байдена не была готова выполнить это пожелание.​

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии критиковали такую просьбу.

Больше новостей:

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