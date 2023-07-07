ВСУ вооружат кассетными боеприпасами: у Байдена сделали громкое заявление

Украина нуждается в артиллерии, чтобы проводить наступательные операции, подчеркнул Джейк Салливан.

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Джейк Салливан анонсировал предоставление Украине кассетных боеприпасов / УНИАН, Wikipedia

Украина получит от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы основываем наше решение о помощи в области безопасности на потребностях Украины, а Украине нужна артиллерия для поддержания своих наступательных и оборонительных операций", — подчеркнул он в ходе брифинга.

По словам Салливана, что сейчас Украина нуждается в артиллерии, чтобы проводить свои наступательные и оборонительные операции.

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Украина производит на фронте "тысячи выстрелов в день", резюмировал советник президента США по национальной безопасности.

Новый пакет военной помощи Украине

В свою очередь заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль озвучил список нового пакета военной помощи от США Украине:

дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;

ракеты AIM-7 для ПВО;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

31 155-мм гаубицу;

155-мм артиллерийские снаряды, в том числе кассетные боеприпасы DPICM, и 105-мм снаряды;

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортера Stryker;

оборудование для разминирования;

ракеты TOW;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные летательные аппараты Penguin;

27 тактических машин для эвакуации техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;

стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;

запасные части и другое полевое оборудование.

Кассетный боеприпас - что известно Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации. Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий. В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Кассетные боеприпасы для Украины

Ранее сообщалось о том, что Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

После нескольких месяцев возражений, ссылаясь на опасения по поводу использования оружия и заявляя, что в нем нет необходимости, официальные лица США недавно просигнализировали об изменении ситуации.

CNN ранее сообщал, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Джо Байдена не была готова выполнить это пожелание.​

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии критиковали такую просьбу.

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