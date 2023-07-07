ВСУ вооружат кассетными боеприпасами: у Байдена сделали громкое заявление

Украина получит от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы основываем наше решение о помощи в области безопасности на потребностях Украины, а Украине нужна артиллерия для поддержания своих наступательных и оборонительных операций", — подчеркнул он в ходе брифинга.
По словам Салливана, что сейчас Украина нуждается в артиллерии, чтобы проводить свои наступательные и оборонительные операции.
Украина производит на фронте "тысячи выстрелов в день", резюмировал советник президента США по национальной безопасности.
Новый пакет военной помощи Украине
В свою очередь заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль озвучил список нового пакета военной помощи от США Украине:
- дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;
- ракеты AIM-7 для ПВО;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 31 155-мм гаубицу;
- 155-мм артиллерийские снаряды, в том числе кассетные боеприпасы DPICM, и 105-мм снаряды;
- 32 БМП Bradley;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- оборудование для разминирования;
- ракеты TOW;
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- беспилотные летательные аппараты Penguin;
- 27 тактических машин для эвакуации техники;
- 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;
- стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;
- запасные части и другое полевое оборудование.
Кассетный боеприпас - что известно
Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации.
Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.
В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.
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Кассетные боеприпасы для Украины
Ранее сообщалось о том, что Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.
После нескольких месяцев возражений, ссылаясь на опасения по поводу использования оружия и заявляя, что в нем нет необходимости, официальные лица США недавно просигнализировали об изменении ситуации.
CNN ранее сообщал, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Джо Байдена не была готова выполнить это пожелание.
В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии критиковали такую просьбу.
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