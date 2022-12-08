В администрации президента США Джо Байдена рассматривают запрос Украины о поставках американских кассетных боеприпасов, сообщает CNN.

В Белом доме думают над поставкой ВСУ кассетных боеприпасов - CNN / фото УНИАН и Википедия

В администрации президента США Джо Байден тщательно рассматривают запрос Украины о поставках кассетных боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

По их информации, уже несколько месяцев украинские чиновники и депутаты по дипломатическим каналам призвали администрацию Байдена и Конгресс предоставить ВСУ кассетные боеприпасы - оружие, которое запрещено в более чем 100 странах мира. Но его русские оккупанты активно продолжают использовать в войне против Украины.

Как стало известно телеканалу CNN, высокопоставленные чиновники администрации Байдена рассматривали вышеуказанный запрос в течение нескольких месяцев и не отвергли его.

Кассетные боеприпасы являются неточными по своей конструкции и разбрасывают "бомбы" на больших площадях, которые могут не взорваться при столкновении и могут представлять долгосрочный риск для любого, кто с ними столкнется, подобно наземным минам.

Как говорят эксперты, для Украины кассетные боеприпасы могли бы решить две большие проблемы – насытить большим количеством боеприпасов (в первую очередь − для артиллерии и ракетных систем), и ликвидировать численное превосходство России в артиллерии.

По данным источников, администрация Байдена отнюдь не отвергала этот вариант как крайнее средство, если запасы боеприпасов у ВСУ начнут исчерпываться. Но пока предложение Украины еще не получило должного рассмотрения − в значительной степени из-за законодательных ограничений, которые Конгресс наложил на способность США передавать кассетные боеприпасы.

Ленд-лиз от США для Украины

Ранее генерал-лейтенант запаса, екс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил, что западные страны достаточно медленно предоставляют Украине оружие и поставляют его в недостаточных количествах хотя могли бы давать и больше. Причиной этого является страх, что война между Россией и Украиной может перерасти в войну РФ и НАТО, или же стать ядерной.

Однако чтобы этого не допустить, нужно не тормозить предоставление оружия, а решительно одержать победу над страной-агрессором России на поле боя, подчеркнул Романенко.

Украинский офицер, политтехнолог и журналист Тарас Березовец отмечал, что война России против Украины завершится силовым сценарием. Киев должен нанести сокрушительное поражение Москве. Ключевым моментом может стать освобождение Крыма, после которого Владимира Путина отстранит от власти его собственное окружение. Если ВСУ получат много оружия от США в рамках ленд-лиза, украинские войска смогут разбить российских оккупантов за 1,5 года.

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