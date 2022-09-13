Боятся войны РФ и НАТО: генерал ВСУ объяснил, почему Запад тянет время и дает Украине мало оружия

Генерал ВСУ объяснил, почему Запад тянет время и дает Украине мало оружия/ Главред, УНИАН

Западные страны довольно медленно предоставляют Украине оружие и поставляют его в недостаточных количествах, хотя могли бы давать и больше. Причиной этого является страх, что война между Россией и Украиной может перерасти в войну РФ и НАТО, или же стать ядерной.

Однако чтобы этого не допустить, нужно не тормозить предоставление оружия, а решительно одержать победу над страной-агрессором России на поле боя. Об этом сказал генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата на Главреде.

Романенко отметил, что Запад пытается объяснить небольшие поставки вооружения Украине тем, что у них нет такого количества оружия, и его еще нужно изготавливать. Однако это не всегда так.

"Объективная подоплека под этим есть, но... У американцев 440 HIMARS в Вооруженных силах. Нам передали около 20 единиц. Поэтому каждый сам может ответить на вопрос, есть ли у США возможности предоставить Украине больше оружия", – говорит генерал-лейтенант.

Также он напомнил, что ленд-лиз был подписан еще 9 мая, но решение о выделении Украине помощи на 3 миллиарда долларов появилось 24 августа.

"Не понятно, что мешает Штатам начать поставлять оружие в нужном количестве. Ведь ленд-лиз – это инструмент, который как раз и позволяет президенту США быстро решать вопрос об оказании помощи Украине (военной и финансовой). Инструмент есть, возможности есть... Но такая политика", – объясняет Романенко.

Он отметил, что Путин считает, будто "воюет с НАТО". Однако российский диктатор воюет с Украиной, которой помогают союзники. А на Западе медлят с предоставлением большого количества оружия, потому что боятся довести всё до войны РФ и НАТО, или допустить, чтобы началась ядерная война.

"Чтобы этого не произошло, Россию нужно решительно победить. И делать это нужно как можно быстрее. Ведь, чем дольше длится война, тем больше гибнет украинцев, прежде всего, украинских военнослужащих", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за прошедшее с 24 февраля время пролилось очень много украинской крови, и поэтому цели официального Киева изменились. Теперь опция возврата статуса-кво является категорически неприемлемой для Украины. Финальная цель нашего государства – границы 1991 года, а не 23 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что украинские военные разгромили "самую престижную" 1-ю гвардейскую танковую армию РФ, которую готовили к войне с НАТО и обороне Москвы. На ее восстановление понадобятся годы. Об этом заявили в британской разведке.

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