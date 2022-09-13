ВСУ сбили первый иранский ударный беспилотник: он приземлился на Харьковщине

ВСУ сбили иранский ударный беспилотник / СтратКом ВСУ

ВСУ сбили первый ударный беспилотник, который Иран передал российским оккупантам. Дрон приземлился вблизи Купянска на Харьковщине. Об этом сообщает СтатКом ВСУ.

"С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что речь может идти о БПЛА-камикадзе Shahed-136.

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ВСУ сбили иранский ударный беспилотник / СтратКом ВСУ

Беспилотники Ирана для России

В июле советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран собирается отправить России несколько сотен боевых дронов. По словам чиновника, Тегеран, таким образом, "поможет" Москве с удержанием оккупированных территорий Украины.

В начале августа советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что на фронте на вооружении войск России заметили беспилотники, которые оккупантам мог поставить Иран.

Он говорил о возможной партии из 46-ти дронов. По словам советника ОП, БПЛА устаревшие и примитивные, но все же представляют опасность.

"Иранский беспилотник представляет собой машинку сильно предыдущего поколения, сделанную на коленке, но какую-то часть своей задачи она может решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи – с самодельными захватами и бросанием гранат", - подчеркнул Арестович.

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