УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ сбили первый иранский ударный беспилотник: он приземлился на Харьковщине

13 сентября 2022, 11:38

Речь может идти о БПЛА-камикадзе Shahed-136, которые Иран передал российским оккупантам.

иранский дрон
ВСУ сбили иранский ударный беспилотник / СтратКом ВСУ

ВСУ сбили первый ударный беспилотник, который Иран передал российским оккупантам. Дрон приземлился вблизи Купянска на Харьковщине. Об этом сообщает СтатКом ВСУ.

"С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что речь может идти о БПЛА-камикадзе Shahed-136.

Видео дня
иранский дрон
ВСУ сбили иранский ударный беспилотник / СтратКом ВСУ

Беспилотники Ирана для России

В июле советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран собирается отправить России несколько сотен боевых дронов. По словам чиновника, Тегеран, таким образом, "поможет" Москве с удержанием оккупированных территорий Украины.

В начале августа советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что на фронте на вооружении войск России заметили беспилотники, которые оккупантам мог поставить Иран.

Он говорил о возможной партии из 46-ти дронов. По словам советника ОП, БПЛА устаревшие и примитивные, но все же представляют опасность.

"Иранский беспилотник представляет собой машинку сильно предыдущего поколения, сделанную на коленке, но какую-то часть своей задачи она может решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи – с самодельными захватами и бросанием гранат", - подчеркнул Арестович.

Другие новости:

война в Украине беспилотник Иран российское вторжение
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:45

Оля Полякова рассказала, почему сожгла свой кокошник в прямом эфире

11:38

ВСУ сбили первый иранский ударный беспилотник: он приземлился на ХарьковщинеВидео

11:16

Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники

10:51

Финальная цель Украины - границы 1991 года, а не 23 февраля - КулебаВидео

10:47

"Вот так вот зашел на чаек": Горбунов и Осадчая признались, кто сделал первый шаг в их романеВидео

Реклама
10:45

Готовили к обороне Москвы и войне с НАТО: ВСУ разбили "престижные" войска РФ - разведка БританииВидео

10:24

Азербайджанской нож Эрдогана в спину Путинамнение

10:17

Киевлянин-бывший ведущий "Ревизора" во время войны развлекает русских на росТВ

10:07

С юбилеем мужчине – оригинальные поздравления, сердечные открытки и картинки к празднику

09:53

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: оккупанты в панике бежали посреди ночи, о гауляйтерах забылиВидео

09:33

ТОП-7 продуктов, которые прекрасно помогают снять стресс

09:29

Неприятности окружают на каждом шагу: 10 имен, которые притягивают болезни в свою жизньВидео

09:25

На Донетчине в боях с оккупантами погиб известный танцор балета Александр ШаповалВидео

09:11

Война - это единственный путь к мирумнение

09:07

День парикмахера в Украине: поздравления и картинки к празднику

08:57

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2022: Ракам – обиды, Девам – разочарование, Козерогам – знаки судьбыВидео

08:48

Изменников не любят: пограничники не пускают в РФ с выданными в Украине русскими паспортамиВидео

08:14

"С россиянами произошла какая-то беда у Лимана": Арестович озвучил новые детали о боях с оккупантамиВидео

07:42

Войска РФ отошли с Киселевки и открывают ВСУ путь к северо-западной части Херсона - ISW

07:30

Когда полезнее пить кофе – до или после еды

Реклама
07:00

Когда Украина сможет доставать ракетами до Москвы и получит самолеты F-16 – интервью с Юрием ИгнатомВидео

06:55

Между Азербайджаном и Арменией вспыхнули бои на границеВидео

06:49

Теперь мы их "играем", и мы их сделаем.мнение

06:12

Крутые поздравления с Днем программиста своими словами, стихи, смс и открытки

05:20

Две области Украины атакует снег в сентябре: синоптики обновили прогнозВидео

04:40

Самые крутые овощи: какие плоды нужно обязательно есть каждый день

04:05

Рожденные в год Крысы: какой характер, кто станет лучшей парой и в какой сфере сулит удача

03:30

Арктический холод и заморозки: украинцев предупредили об аномалии с "потопом"Видео

03:20

Поможет один дешевый ингредиент: как сделать, чтобы рыба не прилипала и не разваливалась на сковородеВидео

02:47

Сладкий пирожочек или секси-кошка: Анна Неплях в кружевном белье показала формы на балконе

02:15

У РФ недостаточно сил, чтобы удержать Крым – генерал РоманенкоВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, почему оккупантам грозит обвал обороны из-за ударов ВСУВидео

01:04

Практически как в сказке: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков неделиВидео

00:51

Приметы на 13 сентября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в опасностьВидео

12 сентября, понедельник
23:52

На Харьковщине ВСУ уничтожили российской техники на 700 млн долларов - Forbes

23:41

Разъяренная "шальная императрица" Аллегрова в гневе устроила скандал в КремлеВидео

23:19

Когда в Украине ожидается осенний пик коронавируса и в чем его опасность: ответ ВОЗ

23:01

Наступление ВСУ: Арестович рассказал о невероятном масштабе освобожденных территорийВидео

22:53

Как правильно мыть ёршик для туалета и как его дезинфицировать: главные секреты

22:41

"Пополнен обменный фонд": ВСУ при контрнаступлении взяли в плен высокопоставленных офицеров РФВидео

Реклама
22:26

В разведке поведали, как считают потери оккупантов и почему о них молчит РоссияВидео

22:10

Контрнаступление ВСУ: в Минобороны назвали новые данные об освобожденных территорияхВидео

21:49

"Ты – больной старик!": у гроба Елизаветы II набросились на сына королевыВидео

21:47

Украина запросила у США вооружение для продолжения наступления в 2023 году - WSJВидео

21:42

Макс Барских объявил о том, что берет новый псевдоним: "Слишком много горя и страданий"

21:26

В Херсоне партизаны взорвали коллаборантку Татьяну ТомилинуВидео

21:14

В Украину несется морозный циклон: синоптики назвали области, которые будут плаватьВидео

21:14

Зеленский признался, может ли завершиться война, пока Путин прибывает при властиВидео

21:02

Чарли пальцы-сосиски: о какой болезни "говорят" руки 73-летнего монархаВидео

20:47

"Мы проигрываем, ВСУ нас окружают": оккупант жалуется, что у военных РФ на Харьковщине нет шансов выжитьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять